Langjähriger SR1-Moderator Dieter Exter verstorben

Am Dienstag stand Dieter Exter noch für SR1 im Studio, am Mittwoch verstarb er überraschend im Alter von nur 64 Jahren. Weitere Meldungen im Update: Mola Adebisi bei Antenne Niedersachsen, Pure FM-Frequenz wird neu ausgeschrieben



18.04.2019 - 12:23 Uhr von Uwe Mantel 18.04.2019 - 12:23 Uhr

Im Alter von nur 64 Jahren ist der langjährige SR1-Moderator. Noch am Dienstag hatte er durch seine Sendung "Absolut Musik" geführt. Nach Stationen bei WDR 2 und HR3 kam er Mitte der 80er zum SR1-Vorläufer "Europawelle Saar. Über Jahrzehnte prägte er SR 1 mit seiner hohen Kompetenz für Pop und Rock und seiner Leidenschaft für das Medium Radio. Seine markante Stimme war sein Markenzeichen. Er moderierte Sendungen wie die "Hitparade", "Exters Musikwelt" oder die "ARD Hitnacht", die deutschlandweit zu hören war. SR-Intendant Thomas Kleist würdigte ihn als Radiomann mit Leib und Seele: "Manche Moderatoren kommen und gehen, Dieter Exter blieb aber dem Saarländischen Rundfunk über Jahrzehnte treu. Viele Saarländerinnen und Saarländer sind mit ihm als Moderator aufgewachsen und sind nun sicherlich ebenfalls fassungslos, dass seine Stimme für immer verstummt ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seinen Angehörigen." Hörfunkdirektor und SR 1-Programmchef Martin Grasmück: "Das gesamte Team im SR-Hörfunk ist schockiert. Dieter liebte das Radiomachen, er liebte die Musik und er liebte es, sich mit dem Publikum auszutauschen und zu fachsimpeln. Seine Fans waren ihm besonders treu und nach all den Jahren gingen ihm die Ideen nie aus. Zuletzt hatte er eine Serie unter dem Titel 'Poplegenden' entwickelt, die er sonntagabends in loser Reihenfolge vorstellte. Mit Dieter geht uns ein lieber Kollege und ein Stück SR 1 für immer verloren. Wir werden ihn sehr vermissen."

, der einst als Viva-Moderator bekannt wurde, heuert bei Antenne Niedersachsen an und wird dort der Experte für die 90er. Den ersten Einsatz hat er dementsprechend auch schon im Rahmen des 90er-Wochenendes über Ostern, dananch wird er dann regelmäßig beimzu hören sein. Der 90er-Stream ist einer von 19 Webradio-Kanälen des Senders. "Mit Mola Adebisi konnten wir eine wahre Kultfigur der Neunzigerjahre für Antenne Niedersachsen gewinnen. Wir freuen uns, dass er als die Stimme des 90er-Streams bald regelmäßig bei uns zu hören sein wird", sagt Carsten Hoyer, Geschäftsführer und Programmdirektor bei Antenne Niedersachsen.

Aufgrund der Eröffnung einesüber das Vermögen der Pure Medien Network pMN GmbH, die den Senderin Frankfurt/Oder betreibt, hat die MABB nun die bislang genutzten UKW-Frequenzen 105,8 MHz in Brandenburg/Havel und 98,0 MHz in Frankfurt/Oder neu ausgeschrieben. Pure FM gibt die Frequenzen zum 30. Juni zurück, sie stehen dementsprechend voraussichtlich zum 1. Juli wieder zur Verfügung. Interessenten können sich bis zum 15. Mai, 12 Uhr bewerben, weitere Infos gibt's bei der MABB . Allerdings kann es auch noch möglich sein, dass die Ausschreibung aus insolvenzrechtlichen Gründen wieder aufgehoben werden muss.

Das MDR-Jugendradio Sputnik startet am heutigen Donnerstag den neuen Podcast, in dem es um Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung geht. Alle zwei Wochen trifft Moderator Kai Witvrouwen für das Format Menschen aus der LGBTQI+-Szene - etwa eine der bekanntesten Drag-Queens Berlins oder den österreichischen Gründer des Fetisch-Magazins "Hart". In den 30-minütigen Folgen kommen auch Hörer des Podcasts zu Wort. "Uns ist vor allem wichtig, dass wir mit den Menschen da draußen reden, nicht nur über sie", sagt der Moderator. "Neben queerer Kultur kommen auch ganz grundsätzliche Fragen zur Sprache: Wie haben sich die Leute geoutet? Was verbinden sie für sich persönlich mit LQBTQI+? Wie erleben sie den Umgang mit verschiedenen sexuellen Orientierungen in anderen Ländern der Welt?" Die Inhalte des Podcasts werden zudem auch für Radiosendungen aufbereitet, die drei Mal im Monat sonntags um 19 Uhr bei MDR Sputnik laufen.

Die NRW-Lokalradios legen die Musikauswahl über die beiden Osterfeiertage in die Hand bekannter Musikstars. Von Ostersonntag um 9 Uhr bis Ostermontag um Mitternacht wird unter dem Motto "Das" für jede Sendestunde ein anderer Stars seine Favoriten-Songs zusammenstellen. Mit dabei sind beispielsweise Alice Merton, Campino, Felix Jaehn, Max Giesinger, Lena, Luis Fonsi, Revolverheld, Nico Santos, Lena, Rea Garvey, The BossHoss, Mark Forster, Stefanie Heinzmann und Welshly Arms. Dazu erzählen Sie zu einigen der Songs auch noch die persönliche Geschichte, die sie mit dem Song verbinden.