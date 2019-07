Neuer Sonntag für Bayern 3, neuer Digitalchef für Ant. Bayern

© BR

Bayern 3 hat einen neuen Sonntagabend, Antenne Bayern einen neuen Digitalchef und Spotify erstmals einen Sponsor für eine algorithmusbasierte Playlist. Neu im Audio-Update: Wir stellen Podcasts vor. Los geht's mit "Eine Stunde Liebe"

hat seit vergangener Woche einen neuen Sonntagabend: Immer zwischen 20 Uhr und Mitternacht ist dort nunzu hören. Bayern 3-Moderatorin, die sonst für "Die Zwei für euren Feierabend" hinterm Mikro sitzt, führt zusammen mit ihrer besten Freundindurch die Sendung. Balogh ist Schauspielerin und steht als Tina Kessler für "Sturm der Liebe" vor der Kamera. In der Sendung sollen sie über die Liebe, das Leben und die Freundschaft quatschen. Bayern 3 verspricht einen "Mädelsabend der besonderen Art, auch für Jungs: klug und albern, hart und zart, aber vor allem ehrlich. Mit allen Themen, die einem das Leben so vor die Füße wirft." Inhaltliche Tabus gebe es keine: "Über Tabus zu sprechen ist deswegen so wichtig, weil es jedem von uns hilft, sich davon frei zu machen. Es werden also sehr persönliche und ehrliche Gespräche sein. Da wird es Tiefgang geben, aber auch viel Blödsinn zwischendurch", so Corinna Theil. Per Telefon, Mail, Text- oder Sprachnachricht sollen auch ie Zuhörer eingebunden werden. Programmchef Thomas Linke-Weiser: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Christin Balogh eine noch radio-unerfahrene, aber sehr lockere und offene neue Moderatorin an Bord haben. In 'Freundschaft plus' bringen Christin und Corinna eine ganz andere, neue Farbe in den Sonntagabend in Bayern 3. Themen, die nicht jeden Tag im Radio laufen – präsentiert mit der besonders offenen und lockeren Art zweier bester Freundinnen." Immer montags erscheint mit beiden dann ein Podcast zum selben Thema.

startet am 1. September als neuerbei der Unternehmensgruppe. Er kommt von adremes, einer Hamburger Kommunikations- und Handelsplattform für Radio- und Audiowerbung, zuvor war er u.a. für die Absolut Digital GmbH & Co. KG und "Die Neue Welle" tätig. Er folgt auf Sven Rühlicke, der das Unternehmen zum 15. Juli verlässt, um sich mit einer Voice-Agentur selbständig zu machen. "Wir freuen uns sehr, Vasco Winkler mit seiner großen digitalen Expertise und Führungserfahrung gewonnen zu haben", sagt Geschäftsführer Felix Kovac. "Als eines der führenden Audio-Unternehmen in Deutschland haben wir eine hervorragende Basis, um die Zukunft unserer Branche zu gestalten und damit perspektivisch wegfallende Erlöse aus dem UKW-Markt durch innovative Digital-Angebote zu ersetzen." Gemeinsam mit Winkler wechselt auchzu Antenne Bayern und wird stellvertretender Leiter Business Development, wie er auf Facebook bekannt gab. Er kommt von der BLM.

© Robert Scoble / Flickr (CC BY-ND 2.0) © Robert Scoble / Flickr (CC BY-ND 2.0) hat eine neue Einnahmequelle aufgetan und zum ersten Mal einen Sponsor für eine algorithmusbasierte Playlist gefunden, die somit für jeden anders aussieht: Orangina sponsert die Playlist "Dein Sommer Flashback", in der für jeden Nutzer die individuellen Sommerhits der letzten beiden Jahre zusammengestellt werden. Wie bei anderen gesponsorten Playlists besteht das Paket aus Co-Branded Mediamotiven, die auf die Playlist verlinken, sowie exklusiven In-Playlist-Formaten (Audio, Video und Display), die exklusiv während des Sponsorings in der Playlist ausgespielt werden. Die Kooperation läuft noch bis zum 22. Juli. Auch im "Mix der Woche" ist ab sofort eine Markenintegration möglich.

Zu

erleben sind Konzert-Highlights und Opern-Übertragungen, Rafik

Schamis neuester Roman als Lesung in Fortsetzung sowie Gespräche,

Jazz und Kabarett. Produziert wird das Programm

gemeinsam von hr2-kultur, rbbKultur, MDR Kultur, NDR Kultur, Bremen

Zwei, SR 2 KulturRadio, SWR2, WDR 3 sowie dem Digitalkanal B5plus.

Bayreuther Festspiel-Eröffnung mit Richard Wagners Oper "Tannhäuser", unter der Leitung von Valery Gergiev (25. Juli, 15.57 bis 22.30 Uhr), d ie Saisoneröffnung der Berliner Philharmoniker Das ARD Radiofestival macht jeden Abend Station bei einem bedeutenden europäischen Festival und sendet Konzert-Highlights von den Salzburger Festspielen, den Bregenzer Festspielen, vom Festival D'Aix-en-Provence, vom Granada Festival, dem Rheingau Musik Festival, vom Kunstfest Weimar, dem Beethovenfest Bonn, den Schumann Festwochen Leipzig und vielen anderen. Einen Überblick über das umfangreiche Programm gibt's unter ardradiofestival.de und aus London die "Last Night of the Proms". Die Federführung liegt in diesem Jahr beim hr. Live übertragen wird beispielsweise die

Dieveranstalten auch in diesem Jahr wieder über acht Wochen vom 20. Juli bis 14. September das

Ab sofort stellt unser Redakteur Kevin Hennings im Audio-Update jede Woche einen hörenswerten Podcast vor. Los geht's mit...



Podcast der Woche: "Eine Stunde Liebe"

Sex-Talks sind in der Podcastwelt ein mindestens genauso weit verbreitetes Phänomen, wie Laberrunden, die keinen roten Faden besitzen. Wenn sich der Erotik-Schnack jedoch nicht nur auf das plumpe Rein-Raus-Spiel beschränkt und die Macher über die Tellerränder des Mikrofonständers blicken, kann etwas einzigartig unterhaltsames und lehrreiches wie "Eine Stunde Liebe" entstehen. Der Podcast von Deutschlandfunk Nova, der seit knapp zwei Jahren und 100 Folgen existiert, kümmert sich stets um die aktuellsten Themen unter der Gürtellinie – ob die Sexismus-Plage #metoo, die noch völlig unterbewertete Selbstheirat oder die gute, alte Menstruation, von der Männer bei weitem nicht wissen, wie aufgeschmissen sie mit dieser monatlichen Angelegenheit wären, die längst nicht beim Bluten beginnt. In reflektierten Aussagen und Dialogen entstehen hier regelmäßig Beiträge zu unserem Liebes- und Sexualleben, die nicht nur für jede pubertierende Schulklasse Pflicht sein sollten, sondern ebenfalls für jeden Mittdreißiger, der immer noch nicht verstanden hat, wieso es eigentlich Transgender gibt und dass es weiterhin Thema ist, dass viele von ihnen immer noch nicht auf die Toilette gehen dürfen, die zu ihrem wahren Geschlecht passt. Die von Shanli Anwar und ihrem Team moderierte Sendung beweist mit all seinen diversen Gäste dabei stets, dass solche Angelegenheiten nicht spießbürgerlich besprochen werden müssen, sondern lediglich mit einem gewissen Respekt. Dann klappts auch mit der Lockerheit, die einprägsame Sexgespräche schlicht ausmachen. "Eine Stunde Liebe" ist ein Plädoyer für Offenheit und ein Lehrstück in Sachen journalistischer Unterhaltungsouvertüre, die uns in eine Welt zieht, in der endlich erklärt wird, wieso manche Menschen einen Fußfetisch besitzen und warum selbst in deren Köpfen Männerfüße unattraktiv wirken.

"Eine Stunde Liebe" erscheint im wöchentlichen Rhythmus jeden Freitag auf allen gängigen Audioplattformen wie Spotify und iTunes, ebenso wie auf der eigenen Website

