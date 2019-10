Podcast zur Sat.1-Show, hr2-Sendungen bleiben vorerst

© SAT.1 / Christoph Assmann

Die Sat.1-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" bekommt pünktlich zur neuen Staffel einen begleitenden Podcast, auch Fußball-Kommentator Wolff Fuss geht unter die Podcaster. Außerdem: hr2 kultur will einige Sendungen trotz der Reformpläne vorerst behalten.

Sat.1-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" startet, dann wird es erstmals einen begleitenden Podcast geben, der von der Produktionsfirma Redseven Entertainment entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um "Männer, jetzt mal ernst! Der Beziehungspodcast mit Markus Ernst", in dem der Psychologe und Matching-Experte der Sendung gemeinsam mit wechselnden Gästen Antworten rund um die Liebe gibt. "Wir entwickeln digitale Inhalte immer parallel mit. Unser Ansatz ist es, für all unsere Formate plattformübergreifend zu denken und so für jeden Kanal die passende Geschichte zu erzählen", so Jobst Benthues, Vorsitzender der Redseven-Geschäftsführung. Bei dem Podcast handelt es sich um eine Kooperation mit der Starwatch Podcast Factory von ProSiebenSat.1 Group, die für Distribution, Promotion und Vermarktung zuständig ist. Geplant sind zunächst acht Folgen, die ab Sonntag wöchentlich veröffentlicht werden.

geplanten Reform von hr2 kultur einige seiner Sendungen vorerst fortführen. "Die längeren Formate in hr2 kultur wie der 'Doppelkopf', wie 'der Tag', aber auch wie die Lesung oder das Feature sind von diesem Veränderungsprozess erst einmal überhaupt nicht betroffen", sagte Kulturredakteur Alf Mentzer laut "Deutschlandfunk" am Rande der Frankfurter Buchmesse. Schon seit Monaten wird um die neue Ausrichtung des Kultursenders diskutiert. Nach den Plänen des hr soll der Sender von seiner bislang sehr breit angelegten Aufstellung zu einem Klassiksender umgebaut werden. Die Kulturberichterstattung soll den Überlegungen zufolge dann im Hörfunk wohl zu hr-iNFO wandern. Bis zum Jahresende ist geplant, eine neue, crossmediale Kulturredaktion aufzubauen. In einem zweiten Schritt ist schließlich die Reform von hr2 kultur geplant.

Nachdem dasschon angekündigt hat, auch in Podcasts investieren zu wollen, ist jetzt ein neues Projekt mitgestartet. Zusammen mitwird der Sky-Kommentator ab sofort alle zwei Wochen über das aktuelle Geschehen auf und neben dem grünen Rasen fachsimpeln., so der Titel, dauert 45 Minuten - plus Nachspielzeit. "Ich freue mich riesig auf dieses für mich neue Spielfeld", sagt Fuss. "Der Fußball liefert unzählige spannende Themen und Geschichten, über die es sich zu reden lohnt." Der Podcast entsteht in Kooperation mit der, dem Audio-Ableger der Kölner Agentur SR Management.

Meine Absicht ist es, dass Menschen glücklich sind und erkennen, wie und wodurch sie sich häufig selbst im Wege stehen. Wenn sie das erkannt haben, können sie es verändern", sagte Rittershofer, die bereits seit mehr als 20 Jahren Menschen in allen Lebenslagen berät. Tabus gibt's offensichtlich keine: "In meiner Sendung kann über alles gesprochen werden."

bekommt eine eigene Sendung beim. In "Der Weg zum glücklichen Leben" soll die 54-Jährige fortan jeden Mittwoch um 22:00 Uhr mit den Hörerinnen und Hörern. "

Podcast der Woche: Alle Wege führen nach Ruhm





Derrechnet im Bereich dermit einemauf einen neuen Höchstwert von rund 864 Millionen Euro. Dabei wird für die Radiowerbung im Gesamtmarkt privater und öffentlich-rechtlicher Angebote ein Wachstum von 2,0 Prozent auf rund 805 Millionen Euro erwartet. Bei derwird, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau, ein Umsatzwachstum von 30 Prozent prognostiziert. Vaunet geht damit von Netto-Umsätzen in Höhe vonaus.

Nachdem "Alle Wege führen nach Ruhm" mit TV-Moderator Joko Winterscheidt und Star-Fotograf Paul Ripke vor Kurzem als erster Podcast überhaupt eine Goldene Henne gewonnen hat, muss die Gesprächsrunde für Berufsjugendliche natürlich auch hier genannt werden. Angefangen als Podcast, in dem es schlicht darum ging, dass sich die zwei Hosts aufs heftigste selbst abkulten und ihren Lebensstil zelebrieren, entstand mit der OMR-Zusammenarbeit und nun dem ProSieben-Deal ein Podcast, der genau das weiterhin macht. Doch so schrecklich angeberisch er 2017 noch gestartet ist, hört sich "Alle Wege führen nach Ruhm" nun wie eine Therapiestunde für große, reiche Jungs an. Das ist durch und durch positiv gemeint: Joko & Paul reden zwar weiterhin über die bescheuertsten Erste-Welt-Probleme, die ein Mensch überhaupt haben kann. Dabei haben sie aber mittlerweile die mentale Stärke, genau das auch zu wissen und sich selbst ins Lächerliche ziehen zu können. Das macht vor allem deswegen Spaß, weil sich die Unterhaltung nicht nur darauf beschränkt. Es wird ständig reflektiert, seien es Bemühungen um den Klimaschutz oder die Hinterfragung, ob man bereits die berufliche Erfüllung gefunden habe. Ob der Weg zum Ruhm bereits abgeschlossen sei, quasi. Hinzu kommt eine peniblere Vorbereitung, mit der man sich langsam aber sicher an der ultimativen Größe "Fest & Flauschig" vorbeischiebt. Anekdoten werden zurechtgelegt, lyrische Ergüsse empfohlen und Alltagstipps so formuliert, dass wirklich hilfreiche Life-Hacks dabei rauskommen können – etwa, dass man sich im Disneyland wirklich nur das teuerste Ticket kaufen sollte, um auch überall mitfahren zu können, oder dass man die Miete für seinen neu erworbenen Shop am besten nicht ein Jahr im voraus zahlt. Ja, nicht alles ist für den Otto-Normalzuhörer nachvollziehbar. Doch dafür gibt’s ja auch "Gemischtes Hack".

"Alle Wegen führen nach Ruhm" könnt ihr bei Spotify und iTunes streamen. Letzte Woche wurde der Hintergrund-Podcast "Creative Processing with Joseph Gordon-Levitt" vorgestellt.

