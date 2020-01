Podcast mit Lothar Matthäus, neue Shows bei Bremen Vier

© Sky

Lothar Matthäus präsentiert ab sofort einen neuen Podcast bei Sky und Bremen Vier hat neue Details zu seiner Programmreform bekanntgegeben. So muss Arnd Zeigler mit seiner Pop-Show den Sender wechseln. Außerdem: Eine neue Satire-Show bei radioeins und ein Abschied bei WDR2.

Rekord-Nationalspielerbekommt einen eigenenbei, der ab sofort jeden Donnerstag erscheint. In "" wird Matthäus neben demkünftig jede Woche überals Spieler und Trainer sowie seiner Tätigkeit als Sky-Experte sprechen. Verfügbar ist der Podcast auf skysport.de, aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und weiteren Plattformen. Neben Matthäus zu hören sein wird in dem Podcast auch("WasHeldenTun"), er ist Host und Produzent des Angebots. Matthäus selbst sagt: "Fußball war schon immer mein Leben und außer selbst auf dem Rasen zu stehen, gibt es kaum etwas Schöneres als darüber zu reden. Weil das auch mal länger dauern kann, gibt es neben meiner Rolle als Sky Experte in den Live-Übertragungen und meiner wöchentlichen Kolumne auf skysport.de ab sofort auch meinen Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir in 'Herz der Mannschaft' künftig noch mehr Zeit für Fußball und Themen und Anekdoten abseits des Tagesgeschäfts haben."

Fast 20 Jahre lang moderierte Jürgen Mayer bei WDR2, nun steht der Abschied bevor: Ab April wechselt der Journalist zu WDR4, um dort das Moderatoren-Team am Morgen zu unterstützen. "Ich freue mich auf eine tolle Mannschaft in Dortmund, mit der ich bereits einige Jahre zusammengearbeitet hatte, als von dort die WDR2-Sendung 'Zwei am Sonntag' gesendet und redaktionell betreut wurde", schreibt Mayer auf seiner Website. "Nach unendlich vielen Sendungen am Sonntag, nach 16 Jahren Morgenmagazin und fast vier Jahren am Vormittag werde ich jetzt also ab April meinen alten Wecker wieder hervor kramen und zur frühen Stunde im Studio sitzen. Ich freue mich riesig!"

Die neue Morgenshow auf Bremen Vier heißt künftig "Die Vier am Morgen". Als feste Stimmen mit dabei sind Moderator Keno Bergholz und Marilena Dahlmann, die eine neue Rolle in der Morgenshow spielen wird. Sie sollen dafür sorgen, dass die Show "eng mit den Online-Seiten und sozialen Netzwerken verknüpft ist", heißt es. Gleichzeitig soll die Redaktion stärker on air auftauchen und aktuelle Themen einbringen. Vervollständigt wird das Team durch Kolleginnen und Kollegen aus den "Vier News".

hat weiterebekanntgegeben, die am 3. Februar in Kraft treten wird.

© Radio Bremen © Radio Bremen "Bremen Vier Spätschicht" mit Christine Heuck, Malin Kompa, Julia Bamberg und Malte Janssen zu hören. Der Sender will darin "spannende Musik, Interviews und Livekonzerte" unterbringen, aber auch einen Blick auf die regionale Musikszene werfen. Die bisherigen Spezialsendungen "Rockt" und "Heuckzeug" teilen sich künftig den Sonntagabend und ersetzen dort "Vorsicht Völz!". "Zeiglers wunderbare Welt des Pop" mit Arnd Zeigler wandert im Gegenzug zu Bremen Zwei. "Wir haben uns vom Konzept der Spezialsendungen an den einzelnen Wochentagen verabschiedet, weil wir de facto jeden Abend ein völlig anderes Musikprogramm hatten, das auch nur noch wenig mit dem zu tun hatte, was wir tagsüber bei Bremen Vier machen", so Bremen-Vier-Musikchef Kai Tölk.

© rbb/Schuster © rbb/Schuster radioeins startet noch in dieser Woche eine neue Satiresendung: In "Bonnies Ranch" wollen Kathrin Thüring und Tommy Wosch die Grenzen des Machbaren ausloten - so zumindest beschreibt es der RBB, der "erbarmungslose Interviews" und "Diskussionen absurder wissenschaftlicher Forschungen", "pseudohistorische Briefwechsel" und "konfrontative Gespräche" verspricht. Zu hören ist "Bonnies Ranch" jeweils freitags von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr bei radioeins, danach auch als Podcast

Podcast der Woche: Das Podcast UFO

von Kevin Hennings

Wer einmal "Das Podcast UFO" gehört hat, wird nie wieder sagen, dass Deutsche nicht witzig sein können. Florentin Will und Stefan Titze, die als Darsteller und Autor ihre ersten Gehversuche im "Neo Magazin Royale" hatten, feuern in diesem Comedy-Bollwerk einen Lachkrampf nach dem anderen ab. Dabei stellen sie sich in jeder Folge die Frage, wann ein Witz eigentlich witzig ist. Die Analyse auf dem Weg zur Antwort fällt meist extremst kleinteilig aus, so dass auch die restlichen Deutschen, die nicht glauben, dass sie witzig sein können, eines besseren belehrt werden. Will und Titze schnappen sich für diese Witz-Analysen Geschichten aus ihrem Alltag und beschreiben Situationen, die oft so absurd peinlich und unangenehm sind, dass das eigene Leben plötzlich deutlich angenehmer wirkt. In jeder Sekunde merkt man dem Duo an, wie sehr es Comedy liebt und das Schönste aus all den schlimmen Erlebnissen zieht, die in jeder einzelnen Folge zum Besten gegeben werden. Wenn nicht gerade das Privatleben der Beiden besprochen wird, dann wichtige Themen aus der Welt der Wissenschaft und Geschichte. So bekommt unter anderem Leonardo Da Vinci eine Menge Gesprächszeit, in der explizit aufgedröselt wird, warum er einer der dümmsten Menschen auf der Welt war. Natürlich geschieht das immer mit einem deutlichen Augenzwinkern und der klaren Absicht, wirklich alles stets im Glanze der Comedy strahlen zu lassen.

"Das Podcast UFO" findet ihr bei Spotify und iTunes. In der In der vergangenen Woche wurde der an Jürgen Domian angelehnte Podcast "Der Anruf" empfohlen.

