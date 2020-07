Energy Hamburg sendet vorerst weiter, Deezer verstärkt sich

© Radio Energy

Der Radiosender Hamburg Energy darf vorerst auch über den 31. Juli hinaus über seine UKW-Frequenz weitersenden. Das hat ein Gericht im Streit um die Frequenz-Vergabe entschieden. Außerdem: Spotify legt Zahlen vor und Deezer holt Verstärkung.



Im Streit um die Verbreitung des Radiosenders Energy Hamburg hat der Sender einen Erfolg vor Gericht erzielen können. Energy darf sein Programm vorerst weiter auf seiner bisherigen UKW-Frequenz weitersenden. Das Oberverwaltungsgericht Hamburg hat eine entsprechende Beschwerde der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH) gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts zurückgewiesen. Dieses hatte im Mai in einem Eilverfahren angeordnet, dass Energy Hamburg über den 31. Juli hinaus bis zu einer endgültigen Entscheidung im Hauptsacheverfahren weitersenden darf. Hiergegen hatten die Medienhüter und die Betreiber von Flux FM Beschwerde eingelegt. Die MA HSH hatte beim Auswahlverfahren im vergangenen November Flux FM den Vorzug gegeben, sodass Energy Hamburg der Verlust der Frequenz droht.

Bei der letzten Erhebung der Audio-MA zählte Antenne Bayern zu den großen Verlierern, nun bekommt der Privatsender einen neuen Musikchef. Zum 1. August wird Steve Cremer diese Aufgabe übernehmen. Nach einem Volontariat in der Musikredaktion bei R.SH war Cremer bereits von 2012 bis 2013 Musikredakteur bei Antenne Bayern. Er kehrte 2016 als stellvertretender Leiter der Musikredaktion nach Ismaning zurück, nachdem er zwischenzeitlich freiberuflich als Musikberater sowie als Musikchef bei Antenne Niedersachsen tätig war. "Mit seinem Know-how und seinem sehr guten Gespür für Musiktrends prägt er bereits heute den Sound von Antenne Bayern und wird zukünftig den Ausbau unseres digitalen Produktportfolios maßgeblich vorantreiben", sagte Geschäftsführer Felix Kovac.

Der schwedische Musikstreamingdienst Spotify hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2020 vorgelegt. Demnach betrug der Umsatz 1,889 Milliarden Euro und damit 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit wurden die Analystenschätzungen knapp allerdings verfehlt. Als Grund dafür wurden niedrigere Werbeeinnahmen angeführt - die Corona-Krise geht also auch an Spotify nicht völlig spurlos vorüber. Allerdings nahm der Anteil der Premium-Abonnements, die für den größten Teil der Einnahmen sorgen, im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent zu. Insgesamt zählte Spotify zum Ende des zweiten Quartals weltweit 138 Millionen Premium-Nutzer, für das vierte Quartal geht das Unternehmen von einem Anstieg auf 140 bis 144 Millionen Abonnenten aus.

Der Spotify-Konkurrenz Deezer verstärkt sich unterdessen personell am Berliner Standort: Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Jessica Gösken seit Mai als Audiobooks & Podcast Manager mit dabei. Seit 15. Juni ist auch Podcast Production Manager Felix Zwinzscher neu im Team. Beide berichten direkt an Richard Wernicke, Head of Content. Gösken kommt von Audible, Zwinzscher war zuletzt für "Welt" und "Welt am Sonntag" tätig und berichtete als Kulturredakteur über Themen wie Musik, Popkultur und Film. "Mit Jessica und Felix haben wir für unser Team zwei sehr versierte und engagierte neue KollegInnen gewinnen können", so Richard Wernicke. "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit ihnen neue Content-, Produkt- und Marketingstrategien umzusetzen sowie den Bereich 'Spoken word' bei Deezer für unsere Nutzer*innen weiter voranzubringen."

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) der Madsack Mediengruppe hat angekündigt, sein digitales Angebot weiter ausbauen zu wollen. Dazu zählen auch neue Podcasts und stündliche Audio-News. Das Podcast-Format "Unsere Story" soll exklusive Einblicke in die Redaktion ermöglichen und die Schlagzahl des von Fußballkommentator Wolff Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp präsentierten Formats "Eine Halbzeit mit..." soll ab dem 7. August wöchentlich statt bisher alle 14 Tage erscheinen. Nach Angaben des RND bringt es der Podcast inzwischen pro Folge auf rund 20.000 Hörer. Weitere Audio-Angebote sind "Ach komm" mit der Sexologin Ann-Marlene Henning, der Familienpodcast "So geht Papa", der Gesellschaftspodcast "Staat-Sex-Amen" sowie "Die größten Sportler aller Zeiten".

