bekommen voraussichtlich zum Start in die kommende Woche komplett überarbeitete Apps, die den Nutzern deutlich mehr Flexibilität beim Hören der Senders bieten sollen. Wie radioszene.de berichtet, sollen sich beispielsweise der Livestream zurückspulen oder Songs und Beiträge überspringen lassen. Wenn einem ein Song nicht gefällt, bietet die App als Alternative einen anderen Song an, wobei sich die Vorschläge durch ein selbstlernendes Verfahren an den Vorlieben des jeweiligen Nutzers orientieren sollen. Der Unterschied zu Spotify liegt darin, dass mit dem Start des nächsten Wortbeitrags die Musik wieder ausgeblendet und zum Liveprogramm zurückgeschaltet wird. Daneben baut man den On-Demand-Bereich aus, es wird ein persönliches Archiv geschaffen, in dem sich ganze Sendungen oder einzelne Beiträge hinterlegen lassen. Um das möglich zu machen, seien neue Verträge mit Musiklabels und der GEMA geschlossen worden. Zum ganzen Bericht bei radioszene.de

, die bislang die Morgenshow bei R.SA moderieren, wechseln zum Konkurrenten Hitradio RTL Sachsen. Fischer war seit 18 Jahren für R.SA tätig und damit dienstältester Moderator des Senders. Gegenüber "Bild" bestätigte Tino Utassy, Geschäftsführer von Hitradio RTL, den Wechsel. Sie sollen spätestens zum 1. Januar 2021 bei ihrem neuen Sender starten, "von uns aus gerne auch früher", so Utassy. Das derzeitige Morningshow-Team des Senders werden ins Nachmittagsprogramm wechseln. Einen Wechsel am Morgen gibt's auch bei Radio Hamburg: Laura Winter, die bislang am Sonntagnachmittag zu hören war, tritt morgens die Nachfolge von Birgit Hahn an, die den Sender Ende Juli verlassen hat. Sie moderiert nun montags bis freitags zwischen 5 und 10 Uhr gemeinsam mit John Ment. Am Samstagmorgen wird künftig an der Seite von Daniela Reineke Andreas Clausen zu hören sein, der damit zum Sender zurückkehrt. Wochenweise hat er auch nächtliche Einsätze in der "Pre-Morningshow" zwischen 2 und 5 Uhr nachts.

© Antenne Bayern