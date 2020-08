© Radiopreis

Nachdem der Corona-bedingte Einbruch des Werbemarkts die Radio-Branche in diesem Frühjahr besonders heftig getroffen hatte, geht nun auch die Erholung erheblich dynamischer vonstatten. Nachdem die Brutto-Werbeumsätze schon im Juni leicht über dem Vorjahresmonat lagen, errechnete Nielsen im Juli ein sogar ein sattes Plus von 14 Prozent. Ansonsten konnten nur die Segmente Online und Zeitungen im Vergleich zum Vorjahr zulegen, die TV-Werbung lag auch im Juli noch 8 Prozent unter dem Vorjahreswert. Wett machen konnten die Radiosender die schwachen Corona-Monate damit aber natürlich noch nicht: Von Januar bis Juli beläuft sich das Minus beim Brutto-Werbeumsatz noch auf zehn Prozent - und Brutto-Zahlen sind per se mit Vorsicht zu genießen, weil sie Rabatte und Eigenwerbung nicht entsprechend berücksichtigen. "Die aktuelle Entwicklung von Radio stimmt sehr hoffnungsvoll, und hat gute Gründe. Denn kein anderes Medium erreicht so schnell so viele Menschen, setzt Kaufimpulse und aktiviert. Genau diese Stärken braucht es jetzt, um Akzente für Produkte und Dienstleistungen zu setzen sowie Zielgruppen schnell und effektiv zu erreichen", erläutert Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale, die positive Entwicklung.

© RBB

© Apple © Apple beerdigt die einst durch die Übernahme des Kopfhörer-Herstellers ins Unternehmen gekommene Marke Beats im Radio-Bereich: Bislang hieß der Live-Radiosender von Apple Music Beats1. Künftig hört er auf den Namen Apple Music 1 und bekommt noch zwei Schwestersender: Apple Music Hits und Apple Music Country, alles zusammen heißt nun Apple Music Radio. Die Ausrichtung des Ursprungssenders ändert sich durch die Namensänderung nicht: Es gibt weiter vor allem aktuelle Popmusik, "Apple Music Hits" stellt Songs der 80er bis 2000er-Jahre in den Mittelpunkt. Apple Music 1 verstehe sich als "globale Anlaufstelle für Künstler aus aller Welt, um neue Musik zu veröffentlichen, Neuigkeiten bekannt zu geben und direkt mit ihren Fans zu sprechen". Das Hauptmoderatorenteam besteht aus Zane Lowe, Ebro Darden, Brooke Reese, Dotty, Hanuman Welch, Matt Wilkinson, Nadeska, Rebecca Judd und Travis Mills, aber auch zahlreiche Musikstars moderieren dort hin und wieder ihre eigenen Shows - von Elton John und Billie Eilish bis zu Lady Gaga. Bei Apple Music Hits soll es exklusive Shows etwa von den Backstreet Boys und Alanis Morissette geben. Oliver Schusser, VP von Apple Music: "Apple Music Radio bietet eine beispiellose weltweite Plattform für Künstler aller Genres, um über Musik zu sprechen, sie zu kreieren und mit ihren Fans zu teilen — und das ist erst der Anfang. Wir werden weiterhin in Live-Radio investieren und Möglichkeiten für Hörer auf der ganzen Welt schaffen, sich mit der Musik zu verbinden, die sie lieben."