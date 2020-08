Am 10. September wird im Hamburger Schuppen 52 der Deutsche Radiopreis 2020 verliehen. Nach einem ersten Schwung an Nominierungen in der vergangenen Woche, machte die Grimme-Jury das Tableau nun zwei Wochen vorher komplett. Barbara Schöneberger führt wie gewohnt durch den Abend - vor Ort sein werden aber sonst nur Laudatoren und Nominierte. Musikalische Gäste gibt's trotzdem, bestätigt sind bislang Auftritte von Tim Bendzko. Im Folgenden alle Nominierungen im Überblick:

Beste Comedy (Laudatio: Ulrike Folkerts)

Tobias Brodowy, Andreas Neuhaus (WDR2) für "Das virtuelle Klassenzimmer"

Parshad Esmaeili (planet radio) für "Frag Parshi"

Daniel Voicians und Max Lotter von DasDing für "Die DasDing Meme-Jingles"

Beste Moderation (Laudatio: Bülent Ceylan)

Christiane Florin (Deutschlandfunk)

Sinah Donhauser (Radio Hochstift)

Anne Raddatz (N-Joy)

Beste Sendung (Laudatio: Volker Bruch)

"Das Wochenendjournal" / Deutschlandfunk

"Chelsea Hotel" / egoFM

"Normal war gestern - Wie Corona unser Leben verändert" / Bayern 2

Bester Podcast (Laudatio: Philipp Westermeyer)

"Tracks & Traces" / detektor.fm

"Sputnik Pride" / MDR Sputnik

"Hundertachtzig Grad - Geschichten gegen den Hass / NDR Info

Bestes Interview (Laudatio: Christian Sievers)

Carolina Koplin und Rainer Hirsch (Radio Hamburg): "Das Bürgerschaftsduell: Tschentscher gegen Fegebank"

Philipp May (Deutschlandfunk): "Informationen am Morgen"

Claudia Kamieth und Kim Neubauer (Fritz): "Tabulos – Max, wie hast du gemerkt, dass du pädophil bist"

Beste*r Newcomer'in (Laudatio: Falco Punch)

Anh Tran (Deutschlandfunk)

Mila Weidelhofer (100,6 FluxFM)

Charlotte Oelschlegel (NDR Kultur)

Beste Innovation am Morgen (Laudatio: Malaika Mihambo)

Kiss FM: "Der 98.8 Kiss FM Traffic Rap"

Energy Stuttgart: "Energy Hood Hop"

SWR 1 Baden-Württemberg: "Eingefroren in der Arktis – mit SWR1 auf dem Forschungsschiff Polarstern"

Beste Programmaktion (Laudatio: Sara Nuru)

Bayern 3: "Gaffen geht gar nicht"

Fritz: "100.000 Schlüpfer für Berlin"

105'5 Spreeradio: "105`5 Spreeradio kämpft für Berliner Vereine"

Beste Reportage (Laudatio: Anna Loos)

Kornelia Kirchner (MDR Aktuell): "Der 9. November 1989 – Protokoll eines historischen Tages"

Marie von Kuck (Deutschlandfunk): "Die Kinder von Station 19. Auf der Suche nach den Opfern einer Verwahrpsychiatrie"

Patrizia Schlosser (STRG_F) und Johanna Leuschen (N-Joy): "Spannervideos – den Tätern auf der Spur"

Bestes Nachrichten- und Informationsformat (Laudatio: Dirk Steffens)

B5 Aktuell: "Thema des Tages: Viele bunte Nullen"

SWR Aktuell Radio, RBB Inforadio: ARD-Terrorismusexperten

RPR1: "Corona-Kompass"

Weitere Meldungen

© ZDF/Jule Roehr © ZDF/Jule Roehr und das ZDF vertiefen ihre Zusammenarbeit. So werden die Mediatheken besser vernetzt, indem passende Audio- und Video-Inhalte gegenseitig verlinkt werden. Zudem werden nach dem "Blauen Sofa", dem Musikfestival "JazzBaltica" und der Sachbuchbestenliste weitere Formate aus dem ZDF-Kulturprogramm künftig im Deutschlandradio als Audio-Podcast angeboten. Den Anfang macht am kommenden Montag das "Literarische Quartett", in dem Thea Dorn sechs mal im Jahr prominente Gäste einlädt, um über Bücher zu diskutieren. Im Fernsehen läuft die nächste Ausgabe am Freitag, zum Nachhören erscheint sie dann ab Montag. Für 2021 ist dann ein gemeinsames Podcast-Format von Deutschlandradio und ZDFkultur in Arbeit, zudem plant man eine engere Zusammenarbeit bei Konzertaufzeichnungen.

© Spotify © Spotify hat die meistgestreamten Songs und Podcasts dieses Sommers veröffentlicht - der damit nun offenbar offiziell beendet ist. Interessant ist aus deutscher Sicht, dass es immerhin ein deutschsprachiger Podcast unter die weltweiten Top10 geschafft hat: "Gemischtes Hack" sortiert sich dort auf Platz 8 ein, ganz vorne liegt der Michelle-Obama-Podcast. In den deutschen Podcast-Charts folgen auf den weiteren Plätzen "Tagesschau in 100 Sekunden", "Fest & Flauschig", die Nachrichten vom Deutschlandfunk und "Verbrechen" von der "Zeit". Meistgestreamter Song war im Sommer übrigens "Rockstar" von DaBaby feat. Roddy Ricch. In Deutschland schob sich an diesem Song allerdings noch "Airwaves" von Pashanim vorbei.