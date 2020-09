© hr

Am Wochenende startet man samstags nun mit "Musik am Morgen", als neues Format läuft um 14 Uhr die "Historische Aufnahme", für die man im Archiv kramt. Die Kindersendung "Lauschinsel" rückt dafür auf den Sonntagmorgen, wo sie im Wechsel mit dem Musikschwerpunkt der bisherigen "Zauberflöte" läuft. Inhaltlich wechseln sich so Lesungen und Hörspiele ab mit Geschichten rund um (klassische) Musik. Im Anschluss gibt es das „Best-of-Angebot der Woche“. Außerdem neu am Sonntag ist die Sendung „Zwei bis vier – Menschen und ihre Musik“ ab 14 Uhr, bei der prominente Gäste und Nachwuchsstars aus dem Musikbusiness eingeladen werden, aber ebenfalls auch musikaffine und -versierte Persönlichkeiten etwa aus Schauspiel, Literatur und Film. "Kultur wandelt und verändert sich stetig – so auch unser Angebot hr2-kultur. Mit einer aktuellen Kulturberichterstattung, Podcasts für Kinder und unseren erfolgreichen Gesprächsformaten steht die Welle im Hier und Jetzt der Kulturszene Hessens", sagt Programmchef Hans Sarkowicz.

