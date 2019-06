Für Screenforce-Reisende: Unsere Empfehlungen in Köln

© La Fonda

In den kommenden Tagen sind einige hundert Fernsehmacher und weitaus mehr Werbekunden und Agenturen zu Gast in der Heimat von DWDL.de. Wir haben Tipps gesammelt fürs Rahmenprogramm. Wo es sich gut essen und trinken lässt in Köln...



22.06.2019 - 17:00 Uhr von Thomas Lückerath 22.06.2019 - 17:00 Uhr

Ohne Zweifel einer der eleganteste Neuzugang der Kölner Gastronomie in den vergangenen zwölf Monaten, wobei es zur Hälfte die modern interpretierte, gediegene Atmosphäre ist, die jene Eleganz ausmacht. Den Rest übernimmt eine fokussierte Speisekarte, die spannende Variationen von europäischer Küche bietet, ohne sich in Firlefanz zu verlieren. Praktisch: Mit Bar-Tischen im vorderen Bereich und einer Bar-Karte, bietet sich das La Fonda auch als Zwischenstopp auf ein Glas und eine Kleinigkeit an.

La Fonda - montags nur von 12 bis 15 Uhr, sonst auch ab 17 Uhr geöffnet. Gereonskloster 8, 50670 Köln. Homepage: www.lafonda.koeln



© Henne © Henne (Restaurant / Weinbar)



Auf der Pfeilstraße mitten in der Kölner Innenstadt befindet sich die Henne Weinbar, deren Angebot u.a. durch eine große Auswahl an offenen Weinen überzeugt, die sich zusammen mit einer wechselnden Karte an Speisen in Tapas-Größe auch ideal für zwischendurch anbietet. Mit einem kleinen Innenhof und einer gehobenen aber sehr relaxten Atmosphäre lädt die Henne jedoch durchaus zum Verweilen ein. Nur so lässt sich schließlich die Karte - ganz egal ob Weine oder Speisen - gänzlich erkunden.

Henne Weinbar - werktags geöffnet von 12-15 Uhr sowie 18 bis 24 Uhr. Pfeilstraße 31-35, 50672 Köln. Homepage: www.henne-weinbar.de





© Seiberts © Seiberts (Bar)



Von außen so unscheinbar, offenbart sich der internationale Ruf dieser gehobenen Cocktail-Bar bzw. Liquid Kitchen, wenn man erst einmal Platz genommen hat. Lassen Sie sich von der Notwendigkeit des Klingelns beim Einlass nicht abschrecken: Stehen sie erst einmal in der kleinen aber feinen Bar von Volker Seibert, wissen Sie warum es nötig ist: An der imposanten Bar sowie auf geschwungenen Sofas und einem kleinen Innenhof gibt es nicht viele Plätze. So ist man als Gast stets sehr nah dran an der großen Cocktailkunst, die Seibert und sein Team mit Leidenschaft fürs Detail und Opulenz in der Inszenierung aber gänzlich frei von Attitüden servieren.

Seiberts - montags geschlossen, sonst ab 17 Uhr bis spätabends geöffnet. Friesenwall 33, 50672 Köln. Homepage: www.seiberts-bar.com

© Little Link © Little Link (Bar)



Moderne Cocktailkunst in einer kleinen Bar im beliebten Belgischen Viertel, welches gerade durch seine kleinen Geschäfte und tolle Gastronomie geprägt wird. Dank Außenterrasse vor dem Haus im Sommer mit mehr Sitzplätzen, um die innovativen Drinks und kleinen Snacks zu genießen. Wir empfehlen zu den Cocktails ein Trüffel-Sandwich. Insgesamt lässige Barkultur und Atmosphäre, um nach einem Tag auf den Screenforce Days runterzukommen.

Little Link - täglich ab 18 Uhr bis spätabends geöffnet. Maastrichter Str. 20, 50672 Köln. Homepage: www.littlelink.de



© Sonder © Sonder (Restaurant)



Kaum ein Restaurant in Köln verknüpft tolle, saisonale Kochkunst so gekonnt mit der bekannt lockeren Atmosphäre der Domstadt wie das „Sonder“. Etwas abseits gelegen, ist es mit seiner aufgeräumten aber gemütlichen Einrichtung und einer konzentrierten Speisekarte mit frischen, stets wechselnden Gerichten dennoch ein Favorit der DWDL-Redaktion. Tolle Weine und alkoholfreie Eigenkreationen machen einen süffigen und entspannten Abend komplett. Tipp für die heißen Tage: Es gibt auch eine große Terrasse! Hinter dem Lokal stehen die Macher der wunderbaren „Schee“-Boutique im Belgischen Viertel. Das erklärt den guten Geschmack.

Sonder - dienstags bis samstags ab 17 Uhr geöffnet. Lindenstraße 93, 50674 Köln. Homepage: www.sonder.koeln

© Hallmackenreuther © Hallmackenreuther



Ein Kölner Klassiker ist wieder da: Nach einer Schließung aus bis heute uneindeutigen Gründen ist das kultige Café am Brüsseler Platz im Belgischen Viertel nun seit mehreren Monaten wieder geöffnet für Gäste, die mal für einen Kaffee, mal für alkoholische Drinks oder auch eines der wechselnden Gerichte vorbei schauen. Das „Hallmackenreuther“ pflegt auch weiterhin sein 70er Jahre Design, das zu jeder Tageszeit einlädt. Hier findet jeder etwas - was es heute wie früher zum zeitlosen Allrounder macht.

Hallmackenreuther - täglich durchgehend geöffnet. Brüsseler Platz 9, 50674 Köln. Homepage: https://hallmackenreuther.d.dom.de/

