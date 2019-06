Das planen kabel eins, Sixx, ProSieben Maxx und Sat.1 Gold

© Kabel 1, P7maxx, Sixx, Sat.1 Gold

kabel eins kündigt für den Vorabend ein Essens-Quiz an, "Family Guy" wandert von ProSieben zu ProSieben Maxx, Jochen Bendel ist bei Sat.1 Gold im tierischen Dauer-Einsatz und bei Sixx bittet Paula Lambert zum "Paarexperiment".



Vom Sorgenkind hat sich der Vorabend von kabel eins zuletzt zu einem Prunkstück gemausert, insbesondere in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr, wo "Abenteuer Leben täglich" und "Mein Lokal, Dein Lokal" derzeit auf Rekordniveau unterwegs sind. "Achtung Kontrolle" kann da nicht ganz mithalten, lief zuletzt aber zumindest wieder solide. Trotzdem versucht kabel eins nach diversen Fehlschlägen der letzten Jahre nun einmal mehr, den 19-Uhr-Sendeplatz nochmal in Angriff zu nehmen.

Die Idee: Weil zuvor "Abenteuer Leben täglich" schon überwiegend mit Food-Themen punktet und auch "Mein Lokal, Dein Lokal" in diesem Gebiet angesiedelt ist, versucht man es ab September noch mit einer Rateshow, in der es ausschließlich ums Essen geht. Moderiert wird "Quiz mit Biss" von Madita van Hülsen, die man schon aus diversen kabel-eins-Magazinen kennt. Unterstützt wird sie von aus anderen Formaten ebenfalls hinlänglich bekannten Sebastian Lege, der sich aus seiner Experimentier-Küche meldet und immer mal wieder für Aha-Effekte sorgen soll.

kabel-eins-Chef Marc Rasmus konnte bei den Screenforce Days auf die zuletzt stark gestiegenen Quoten des Senders hinweisen.

Für die Primetime hat man einstweilen nur ein neues Format angekündigt: In "Teenies allein daheim - Wie sind unsere Kinder wirklich" überlassen Eltern für eine Woche ihren jugendlichen Kindern das Zuhause. Das Geschehen inder sturmfreien Bude wird 24 Stunden täglich aufgezeichnet - und die Eltern dürfen natürlich zuschauen und kommentieren. Eine Fortsetzung gibt's von "Rosins Fettkampf" - nur dass Rosin diesmal gar nicht selbst antritt. Stattdessen treten zwei andere Promis gegeneinander an. Keine Überraschung: Mit den sehr erfolgreichen "Trucker Babes" geht's ebenso weiter wie mit den noch frischen Ablegern "Trecker Babes" und "Bus Babes", auch "Achtung Abzocke" und "Die Klinik" werden fortgesetzt. Und "Mein Revier" feiert ein Comeback. Das Format rief nach seinem Start 2009 mal einen Boom der Polizei-Dokus hervor. Ansonsten besteht das kabel eins-Programm weiterhin vorwiegend aus Filmen, die man auch gerne mal wochenweise bündelt wie in der Stephen-King-Woche Anfang September.

ProSieben Maxx entdeckt weitere Sportarten für sich und übernimmt "Family Guy"

Bei ProSieben Maxx ist man nach dem großen Erfolg der Football-Übertragungen am Sonntagabend bekanntlich auf den Geschmack gekommen und baut das Sport-Angebot sukzessive aus. Neben der NFL, die sonntags zu sehen ist, wird ab dem 31. August samstags zwischen 17:45 Uhr und 22 Uhr erstmals auch College-Football live übertragen. Die Sendezeit des Magazins "#ranNFLsüchtig" wird auf eine Stunde verdoppelt und geht sonntags um 18 Uhr auf Sendung.

Groß im Programm ist im Herbst zudem Rugby. Ab dem 20. September werden 31 Spiele der Rugby-WM in Japan an sieben aufeinanderfolgenden Wochenenden gezeigt - allerdings aufgrund der Zeitverschiebung nur vormittags. Zu besseren Sendezeiten sind die Spiele der U21-Nationalelf zu sehen, die ProSieben Maxx sich vor einiger Zeit gesichert hat. Am 5. September startet mit dem Spiel gegen Griechenland die Quali für die EM 2021, sechs weitere Begegnungen von U21 und U20 sind bis Jahresende noch zu sehen. Daneben gibt's Beachvolleyball, Wrestling und eSports im Programm.

Und abseits des Sports? Da bietet ProSieben Maxx künftig den neuen Folgen von "Family Guy" ein Zuhause, die bislang bei ProSieben zu sehen waren. Künftig laufen sie am neuen "Funtastic Friday" (nicht zu verwechseln mit dem Fun-Freitag des Schwestersenders) um 20:15 Uhr - erstmals schon am 19. Juli. Im Anschluss daran zeigt ProSieben Maxx dann nochmal die ganz alten Folgen der "Simpsons" von Staffel 1 an. Ein wichtiger Baustein von ProSieben Maxx beiben zudem die Anime-Serien. Neben neuen Folgen von "One Piece", "Dragonball Super" und "Huter X Hunter" gibt's auch neue Serien wie "Captain Tsubasa 2018", "Boruto: Naruto Next Generations" und "Kenichi: The Mightiest Disciple". Weil es ja nun den "Funtastic Friday" gibt, wechselt die Anime-Night den Platz und läuft nun dienstags. Dort feiert die neue Serie "Megalo Box" ihre Premiere.

Sat.1 Gold und Sixx bleiben ihren Genres treu

Sat.1 Gold baut die Vierbeiner-Themen unter dem Label "Die Pfotenretter" weiter aus - und immer mit dabei ist Jochen Bendel. Ob bei "Haustier sucht Herz" und "Letzte Chance für 4 Pfoten" (gemeinsam mit Ehemann Matthias Bendel-Pridöhl) oder den neuen Formaten "Kleine Hunde großes Chaos" (Welpenerziehung gemeinsam mit Verhaltensbiologin Kate Kitchenham), "Tierisch arm" (Besuch ehrenamtlicher Helfer wie Tiertafeln) oder "Wunder auf 4 Pfoten" (gemeinsam mit Kate Kitchenham werden u.a. Katzenbabys und Hundewelpen in den ersten 100 Tagen ihres Lebens begleitet). Ergänzt der Bendelsche Format-Zoo von einer Reihe zugekaufter Formate ähnlicher Bauart.

Jochen Bendel ist für Sat.1 demnächst im tierischen Dauereinsatz.

Recht und Verbrechen bleibt das zweite wichtige Standbein bei Eigenproduktionen. Ingo Lenßen gibt weiterhin telefonisch Auskunft in Rechtsfragen, Gefängnisarzt Joe Bausch blickt in "Im Kopf des Verbrechers" ebendorthin. Die Riege der Kult-Serien baut man unterdessen mit "George Gently" aus. Die britische Serie wird ab Herbst am Freitagabend zum Einsatz kommen. Im Winter würdigt man mit dem Vierteiler "Vier Jahreszeiten" die vor allem aus dem ZDF bekannte Rosamunde Pilcher.

Bei Sixx bleibt Sex ein großes Thema. Paula Lambert stellt in "Das Paarexperiment" kriselnde Beziehungen auf die Probe, indem sie ein Date mit einem anderen vermeintlichen Traumpartner organisiert - um die bestehende Beziehung im besten Fall aber zu retten. Auch Tattoos bleiben weiter prominent im Programm vertreten. In "Cover up on holiday" sind Daniel Aminati und Melanie Schmitt am Strand unterwegs, um Tattoo-Sünden zu finden - und mit Profi-Tätowierern im Besten Falle gleich zu überstechen. Vier Folgen sind noch im Spätsommer zu sehen. Ansonsten geht's weiter mit dem "Welpentrainer" André Vogt, Jochen Bendel und Melissa Khalaj lästern wie gehabt nach "Promi Big Brother" drauf los und Enie backt auch weiterhin. Janin Ullmann bleibt mit "red.Style" im Programm vertreten.

In Sachen US-Fiction stellt Sixx das "The Originals"-Spinoff "Legacies" für den Spätherbst in Aussicht. Neu ist, dass die "Mädelsabend"-Serien auf den Dienstagabend wandern - also "Younger", "American Housewife", "Gilmore Girls" und "Sex and the City", dafür gibt's montags Krimis. Ab dem 29. Juli steht dort die Free-TV-Premiere der 9. Staffel von "Profiling Paris" auf dem Programm. Diese Serie übernimmt Sixx somit von Sat.1. Zufrieden zeigt man sich unterdessen mit dem Erfolg der brasilianischen Telenovela "Total Dreamer" im Nachmittagsprogramm. Nach einer Sommerpause geht's somit dort im Herbst weiter.

