Die Pläne von Nitro, RTLplus, n-tv und Super RTL

Nitro schickt Mario Basler nach Marrakesch und macht eine Wissensshow, RTLplus startet ein Schlager-Ranking, n-tv erzählt von legendären Orten und Super RTL legt im Animationsbereich nach. Das planen die kleineren Sender der Mediengruppe RTL



27.06.2019 - 11:46 Uhr von Uwe Mantel 27.06.2019 - 11:46 Uhr

Beim Männersender Nitro bekommt Mario Basler seine eigene Real-Life-Doku: In "Mario Basler übernimmt" setzt sich der ehemalige Fußball-Nationalspieler ans Steuer eines Taxis - aber nicht irgendwo, sondern im überaus quirligen Marrakesch. Basler sieht sich also chaotischem Verkehr, einer Sprachbarriere und ungewöhnlichen Fahrgästen gegenüber. Weiterhin für Nitro im Einsatz ist zudem Florian Lukas. Nachdem es für die erste Folge von "Die Abenteuer des Herrn Lukas" schon eine Grimme-Nominierung gab, lässt er sich nun zum Geheimagenten ausbilden.

Nitro wagt sich in der kommenden Saison an eine neue Wissensshow - wie kürzlich schon durch eine Fördermitteilung durchsickerte. Die "Nitronauten" sollen sich dem Thema dabei auf unterhaltsame Weise nähern und Fragen beantworten wie "Kann ein Handy eine Pistolenkugel aufhalten?" oder "Warum sehen Zombies so ungesund aus?" Vergangene Woche schon (eher mäßig) gestartet sind "Axel und Micha - Die Zwei vom Schrauberhof". Dieser Eigenproduktion stellt Nitro noch das zugekaufte Format "Last Stop Garage" unter dem deutschen Titel "Ende Gelände - Die Autoschrauber am Rande der Welt" an die Seite.

In Sachen US-Fiction legt Nitro mit der Action-Krimiserie "SWAT" nach, in der u.a. der aus "Criminal Minds" bekannte Shemar Moore zu sehen ist. Außerdem zeigt Nitro die zweite Staffel von "From Dusk Till Dawn". Allzu sehr verausgaben wird sich aber - wie fast alle anderen deutschen Free-TV-Sender - auch Nitro in Sachen US-Serien nicht mehr.

RTLplus mit Schlager-Ranking, Super RTL mit "Mighty Mike", n-tv mit neuer Doku-Reihe

Bei RTLplus halten sich die Eigenproduktionen unterdessen weiterhin in Grenzen. Die einzige regelmäßig im Programm befindliche war zuletzt "essen & trinken - Für jeden Tag", die auch fortgesetzt wird - allerdings in verringerter Schlagzahl mit erstmal nur 30 neuen Folgen ab August. Im Winter legt man zudem noch eine Ranking-Showreihe namens "Ich find Schlager toll" auf, die von Beatrice Egli und Eloy de Jong präsentiert wird. Dann überträgt man auch wieder die "Schlagernacht des Jahres", die 2018 erstmals von RTLplus übertragen wurde. Hier führen Inka Bause und Joachim Llambi durch den Abend. Und RTLplus hängt sich mit der "Stunde danach" auch wieder ans Dschungelcamp dran, moderiert erneut von Angela Finger-Erben. Im Tagesprogramm gibt's ab August zumindest ein klein wenig mehr Abwechslung im Meer der Gerichtsshows: Vormittags wird dann "GZSZ" wiederholt. Los geht's mit Folgen aus dem Jahr 2002.

Als Neuzugang im Toggo-Kinderprogramm kündigt Super RTL die Animationsserie "Mighty Mike" an, die in deutscher Erstausstrahlung laufen wird. Zu den weiteren Highlights gehören schon eingeführte Formate wie "ALVINNN!!! und die Chipmunks", "Barbie - Traumvilla-Abenteuer" oder die Eigenproduktion "Super Toy Club" sowie für die Vorschulkinder "Paw Patrol", "Super Wings" und "44 Cats".

Beim Nachrichtensender n-tv ist man unterdessen vor allem auf die kürzlich durchgeführte Verlängerung der Newsstrecken am Abend und Wochenende stolz. Für die Primetime stellt man in Sachen Eigenproduktionen der schon eingeführten Reihe "Familiendynastien" nun "Meine Story" zur Seite. Darin werden legendäre Orte wie der Nürburgring, Piccadilly Circus oder das Münchner Hofbräuhaus porträtiert. Im Herbst gibt's zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum eine zenteilige Reihe "DDR - Broiler, Bonzen und Bananen" zu sehen. Generell will man bei den Dokus und Reportagen künftig stärker "aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen" aufgreifen. Zudem hat man einige koproduzierte Doku-Reihen wie "Vom Kind zum Krieger" und "Spycraft" in petto.

