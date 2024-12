© WWE © WWE "Bild" hat die Kooperation mit der WWE verlängert und wird damit auch 2025 jede Woche drei Wrestling-Events live in der englischsprachigen Originalfassung zeigen. Das hat Axel Springer gegenüber DWDL.de bestätigt. Voraussetzung für den Empfang oder den Abruf der Shows ist ein BILDplus-Abo. Sowohl "SmackDown" als auch "Raw" sind in der Nacht live zu sehen, stehen anschließend aber auch als Video zum Abruf bereit, "NXT" gibt's ausschließlich on demand zu sehen. Zusätzlich zeigt "Bild" einige Shows der Europa-Tour der WWE, darunter Live-Events in London und Barcelona.

