© Sat.1/Nadine Rupp © Sat.1/Nadine Rupp Super Cup wird in diesem Jahr doch nicht bei ProSieben und generell nicht im Free-TV zu sehen sein. Erst vor rund drei Wochen hatte etwas überraschend ProSieben die Übertragung für kommenden Mittwoch angekündigt, Matthias Opdenhövel sollte moderieren. In den vergangenen zwei Jahren war das Spiel in Sat.1 zu sehen. Bei der Begegnung treffen Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur aufeinander. Doch die Fans müssen nun auf DAZN ausweichen. Ein ProSieben-Sprecher bestätigte gegenüber der dpa, dass man das Spiel "kurzfristig aus lizenzrechtlichen Gründen nicht zeigen" könne. "Die Gründe liegen nicht im Binnenverhältnis zwischen DAZN und ProSiebenSat.1", hieß es weiter. ProSiebenSat.1 hatte sich mit DAZN eigentlich auf eine Sublizenz verständigt. Wie die dpa berichtet, hat der Rechtegeber UC3 dem Deal nicht zugestimmt, bei UC3 handelt es sich um den Zusammenschluss von UEFA und European Club Association (ECA).

© RTL / IMAGO / Marcel Haupt © RTL / IMAGO / Marcel Haupt heuert bei RTL an und wird beim Sender künftig als TV-Experte bei den Live-Übertragungen zur 2. Bundesliga sowie in der Europapokal-Spieltagsshow "Matchday" zu sehen sein. Der ehemalige Nationalspieler ergänzt das Expertenteam um Felix Kroos und Patrick Helmes ab September, Nils Petersen ist nicht mehr mit dabei. Frank Robens, RTL-Sportchef: "Max Kruse ist ein echter Typ. Meinungsstark, unkonventionell, authentisch. Mit klarer Kante, Humor und tiefem Fußballverständnis bringt er genau die Mischung mit, die unsere Berichterstattung bereichert. Wir freuen uns sehr, ihn künftig in unserem Team zu haben."

