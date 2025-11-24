© ZDF/UEFA Champions League/Corporate Design

Nachdem sich Paramount+ das größte Champions-League-Rechtepaket geschnappt hat, ist nun klar, dass die Highlights weiterhin im ZDF zu sehen sein werden. Das Finale wird ebenfalls bei Paramount+ - und wohl nicht bei Netflix - laufen. Und: Eurosport holt sich Skisprung-Verstärkung.