© DAZNDAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der Copa del Rey für Deutschland, Österreich und die Schweiz gesichert. Die Vereinbarung gilt ab sofort für vier Saisons bis einschließlich 2028/29 und startet bereits in dieser Woche mit der Runde der letzten 32. "Mit der Copa del Rey holen wir einen der traditionsreichsten Wettbewerbe Europas langfristig zu DAZN und erweitern unser einzigartiges Angebot an internationalem Spitzenfußball deutlich", so Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region. "Die Copa del Rey steht für Dramatik, Leidenschaft und legendäre Momente im spanischen Fußball. Zusammen mit der LaLiga macht die Copa del Rey DAZN zum uneingeschränkten Zuhause und zur ersten Adresse für Fans des spanischen Fußballs im deutschsprachigen Raum."
© sportdigital TV Sende- und Produktions GmbHWenn am 21. Dezember der Afrika Cup startet, dann werden die Spiele bekanntlich bei Sportdigital Fußball zu sehen sein. Punkten will der Pay-TV-Sender nicht zuletzt an Heiligabend und Silvester - auch an diesen Tagen werden jeweils vier Spiele ausgetragen. Der Großteil der insgesamt 52 Partien soll im linearen TV gezeigt werden, zusätzliche Partien wie die Parallelspiele am letzten Spieltag der Gruppenphase werden auf sportdigital.de oder in der Sportdigital+-App übertragen. Das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Marokko und den Komoren gibt es zudem kostenfrei auf YouTube sowie auf dem FAST-Sender Scooore zu sehen. "Unsere gesamte Redaktion fiebert diesem großartigen Turnier schon seit Wochen entgegen. Wir bieten unseren Zuschauern sogar an zwei Weihnachtstagen und an Silvester spannende Spiele und eine Vielzahl an Stars aus der Bundesliga und weiteren europäischen Topligen", so Chefredakteur Uli Pingel.
© Radio Bremen / Hendrik LudersAm Freitag, den 6. Februar werden bekanntlich die Olympischen Winterspiele in Mailand eröffnet. Zu sehen ist diese hierzulande unter anderem im Ersten, wo es eine ungewöhnliche Kommentatoren-Wahl gegeben hat: Neben Tom Bartels, der zuletzt auch schon die Eröffnung der Sommerspiele in Paris kommentierte, wird an diesem Abend auch "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo die Eröffnungsfeier am Mikrofon begleiten. Der deutsch-italienische Journalist ist bereits seit 1989 auch Moderator der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9".
© DFLDie Bundesliga hat erstmals einen FAST-Channel gestartet, also einen kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-Kanal. Zu sehen gibt es das Angebot in Großbritannien und Irland auf der Plattform Samsung TV Plus. Die mehrjährige Partnerschaft soll die Bundesliga ohne Abonnement auf die Bildschirme bringen, darunter auch Live-Spiele wie die Freitagabendspiele der Bundesliga sowie ausgewählte Spiele der 2. Bundesliga. "Mit einem Bundesliga-Kanal auf Samsung TV Plus machen wir einen weiteren Schritt, um die Bundesliga in Großbritannien noch besser erlebbar zu machen: kostenlos, live und näher als je zuvor", so Peer Naubert, Chief Executive Officer von Bundesliga International.
© france.tvIn Frankreich steht der öffentlich-rechtliche Sender France Télévisions vor finanziellen Herausforderungen, die zu einem Verkauf hochkarätiger Sportrechte führen könnten, wie "L'Equipe" berichtet. Treffen könnte es etwa den Fußball-Pokalwettbewerb Coupe de France und das Six-Nations-Turnier im Rugby, an dem der Sender eigentlich noch bis 2029 die Rechte hält. Hier soll der private Konkurrent TF1 bereits Interesse bekundet haben. Immerhin: Die prestigeträchige Tour de France und das Tennisturnier Roland-Garros stehen dem Bericht zufolge noch nicht auf der Streichliste.
Sport in Zahlen
© RTLDie NFL hat am Sonntag bei RTL durchweg einstellige Marktanteile erzielt. So bewegte sich die frühe Abendpartie zwischen den Buffalo Bills und den New England Patriots zwischen 6,8 und 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die höchste Reichweite gab's im letzten Quarter ab 21:15 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt schalteten 720.000 Fans ein. Als später am Abend die Green Bay Packers auf die Denver Broncos trafen, lag der Marktanteil gegen Mitternacht zeitweise sogar bei nur noch 4,9 Prozent.