Auch 2026 wird DF1 hierzulande wieder die MotoGP live übertragen. Möglich macht das eine erneute Kooperation mit ServusTV. Die ARD hat unterdessen die Doku "Powerplay" über die Eishockey-Nationalmannschaft angekündigt und DAZN baut den Frauenfußball aus.