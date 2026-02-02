© DynDyn wird den europäischen Handball-Klubwettbewerbe künftig exklusiv übertragen. Der Streamingservice hat sich jetzt exklusiv die Übertragungsrechte der EHF Champions League, der EHF Champions League der Frauen und der EHF European League der Frauen und Männer in der DACH-Region gesichert. Zuvor hatte auch DAZN die Partien übertragen. Der neue Vertrag gilt ab der Saison 2026/27 und gilt bis 2030. "Damit unterstreichen wir die Position von Dyn als das Zuhause des Handballs, das neben den Spielen der nationalen Clubwettbewerbe und der Nationalmannschaften auch in Zukunft das Aufeinandertreffen aller Top-Mannschaften des europäischen Club-Handballs umfasst", so Marcel Wontorra, COO von Dyn Media. Ausgewählte Spiele sowie weiterer Content rund um die europäischen Club-Handballwettbewerbe sollen dabei auch beim frei empfangbaren Sender Dyn Sport Mix zu sehen sein. David Szalezak, Managing Director von EHF Marketing, erklärte: "Die mit Dyn erzielte Vereinbarung ist ein großer und wichtiger erster Schritt unserer Idee, direkt mit Partnern, Broadcastern und Sponsoren zusammenzuarbeiten und damit ein stabiles und zukunftsorientiertes Medienumfeld für unsere Wettbewerbe in der DACH-Region zu schaffen."
© Seven.One Media GmbHDyn Media und ProSiebenSat.1 haben angekündigt, ihre bestehende Partnerschaft "intensivieren" zu wollen. So soll Seven.One Media auch künftig zentraler Ansprechpartner für Werbekunden und Mediaagenturen bei der Vermarktung von Werbespots und Sonderwerbeformen auf der Dyn-Plattform. Darüber hinaus wird Studio71, der YouTube-Vermarkter von ProSiebenSat.1, weiterhin die Monetarisierung der Inhalte der Dyn-YouTube-Kanäle verantworten. Neu ist die Einführung zweier neuer Werbeformen: Künftig soll es Pre-Rolls und exklusive Single-Spots geben. Über die Vermarktungspartnerschaft hinaus ist der FAST-Channel Dyn Sport Mix schon seit Sommer bei Joyn verfügbar. "Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Seven.One Media ist ein zentraler Baustein unserer Vermarktungsstrategie. Gemeinsam schaffen wir für Werbekunden hochwertige Reichweiten in einem dynamischen, emotionalen Sportumfeld und entwickeln innovative Werbeformate, die Marken wirkungsvoll in Live-Übertragungen und On-Demand-Inhalten verankern", so Max Ehrhardt, Chief Revenue & Marketing Officer bei Dyn Media. Und Markus Messerer, Chief Operating Officer und Geschäftsführer von Seven.One Media, erklärte: "Hochwertige Sportumfelder im Streaming sind bei unseren Werbekunden gefragter denn je - daher sind Dyn und Seven.One Media auch ein hervorragendes Team. Die Verlängerung und der Ausbau unserer Partnerschaft ist für alle Markteilnehmer ein Gewinn."
© Ultimate HockeyVom 10 bis 12. April 2026 feiert Ultimate Hockey seine Premiere: Das 3x3-Eishockeyformat findet an diesen Tagen vor der Olympiaworld Innsvruck statt und wird Teil der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Olympischen Winterspiele in Innsbruck sein. Nun ist die Sport-Marketing-Agentur Protagonist Partners als offizieller Vermarktungspartner von Ultimate Hockey vorgestellt worden. Das hat die ProOxy AG, die die "Ultimate Hockey - Breaking The Ice"-Tour zusammen mit der International Ice Hockey Federation veranstaltet, jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt. Als Vermarktungspartner soll Protagonist Partners den Aufbau eines internationalen Partner- und Sponsoren-Ökosystems verantworten. Ziel sei es, Ultimate Hockey als global skalierbares Sportprodukt zu etablieren und Marken frühzeitig in die Entwicklung eines zukunftsweisenden Wintersportformats einzubinden. "Die Vermarktungskooperation mit Protagonist Partners ist ein zentraler strategischer Hebel, um die enorme Strahlkraft unserer globalen Tour in erstklassige Markenpartnerschaften zu übersetzen", so Andreas Goebel, CCO der ProOxy AG. "Gemeinsam verbinden wir sportliche Innovation mit Vermarktungsexzellenz und etablieren die Breaking the Ice Tour als internationale Bühne für visionäre Markenkommunikation und nachhaltiges Sponsoring." Moritz Minkus, Geschäftsführer von Protagonist Partners: "Das 3x3-Format stellt eine echte Innovation im Eishockey dar - und wir freuen uns, diese Entwicklung mit einer klaren internationalen Perspektive und dem langfristigen Ziel Olympia gemeinsam zu pushen."
Sport in Zahlen
© ZDF Marke und DesignDas ZDF hat am Sonntag nicht nur mit den Finale der Handball-EM abgeräumt. Zuvor überzeugten schon über Stunden hinweg die Wintesport-Übertragungen. So erreichte der Weltcup im Skispringen ab kurz nach 16 Uhr im Schnitt genau drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil auf starke 21,8 Prozent trieben, nachdem die Langläufer zuvor bereits mit 2,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 20,2 Prozent kamen. Beim Langlauf der Frauen sahen 2,21 Millionen Fans, die 18,3 Prozent Marktanteil entsprachen. Gefragt war der Wintersport zudem beim jungen Publikum - hier bewegten sich die Marktanteile ab 13:23 Uhr durchweg im zweistelligen Bereich, beim Skispringen wurden 14,7 Prozent gemessen.
© DFLSky hat am Wochenende mit der 2. Bundesliga starke Quoten eingefahren. Die Konferenz verzeichnete am Sonntag ab 13:30 Uhr im Schnitt 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie tolle 9,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ähnlich viele Fans schalteten zudem schon am Samstag ein, wo unter anderem die Schalker Niederlage in Bochum übertragen wurde: Linear verbuchte der Pay-TV-Sender hiermit 450.000 Fans, darunter 160.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe punktete Sky ab 13:00 Uhr somit mit sehr guten 10,2 Prozent Marktanteil.