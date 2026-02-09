© Sat.1/Claudius PflugAndrea Kaiser wird für ProSiebenSat.1 im kommenden Jahr die Moderation der Live-Übertragungen der Handball-Weltmeisterschaft übernehmen. Gegenüber "Bild" bestätigte ein Sendersprecher die Personalie und teilte zugleich mit, dass das gesamte On-Air-Team zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden soll. Kaiser wird auch bereits am 8. März EM-Qualifikationsspiel der deutschen Handball-Frauen bei ProSieben Maxx moderieren, am 19. März steht sie für ProSieben beim Länderspiele der Männer-Nationalmannschaft vor der Kamera. ProSiebenSat.1 hatte sich gerade die Übertragungsrechte für zahlreiche Handball-Länderspiele gesichert (DWDL.de berichtete), nachdem man schon im vorigen Jahr die WM-Rechte ab 2027 erwerben konnte. Zuletzt waren die quotenträchtigen Weltmeisterschaften bei ARD und ZDF zu sehen.
© DynDoch nicht nur ProSiebenSat.1 hat sich jüngst mit Handball-Rechten verstärkt. Der Streamingdienst Dyn zeigt fortan alle Heim-Länderspiele der Männer- und Frauen-Nationalmannschaften sowie die Freundschaftsspiele im Ausland. Die Partnerschaft mit dem Deutschen Handball-Bund (DHB) läuft bis Ende 2031. "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem DHB eine langfristig angelegte Partnerschaft bis 2031 vereinbart zu haben", sagte Marcel Wontorra, Chief Operating Officer bei Dyn. Und Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, erklärte: "Die Partnerschaft mit Dyn ergänzt perfekt unsere Free-TV-Kooperation mit ProSiebenSat.1. Dieses Angebot ist maßgeschneidert für Handball-Fans, die an einem Ort alles zu ihrem Sport finden. Mit diesem Doppelpass schaffen wir neue Special-Interest-Formate und bringen die Handballfamilie in einer Allianz von DHB, HBL und Dyn zusammen."
© Team-D/DOSB/Seven.One Entertainment GroupAuch das Team der Basketball-Übertragungen von ProSiebenSat.1 nimmt allmählich Formen an. Wie nun bekannt wurde, hat die Sendergruppe Olympiasiegerin Sonja Greinacher als Expertin verpflichtet. Ihre Premiere am Mikro feiert Greinacher bei der Basketball-WM der Frauen vom 4. bis 13. September in Berlin. "Die Frauen-WM in Berlin dieses Jahr bietet die perfekte Bühne, den Frauen-Sport in Deutschland und die Sichtbarkeit der Athletinnen weiter zu fördern", sagte sie. "Das Ausmaß der medialen Übertragung stellt einen weiteren Meilenstein für den Frauen-Basketball dar. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Turnier zu einem idealen Zeitpunkt für die deutsche Mannschaft kommt - Talent und Commitment der Spielerinnen sind so hoch wie nie zuvor." ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer erklärte: "Sonja Greinacher hat bei Olympia mit ihrer Gold-Medaille Geschichte geschrieben. Sie ist mit ihrer Basketball-Expertise und ihrer langjährigen Erfahrung als erfolgreiche Nationalspielerin die perfekte Besetzung auf der Expertinnen-Position."
© B 14 / Sky DeutschlandUnter dem Titel "Ein Sommer in Italien - WM 1990" kommt am 19. März ein neuer Dokumentarfilm in die Kinos, der noch einmal von jenem Sommer vor 36 Jahren erzählt, in dem Deutschland Fußball-Weltmeister wurde. Wie nun bekannt wurde, wird der Film vor der kommenden WM auch ins Fernsehen kommen - bei Sky und dem Streamingdienst Wow. Bebildert mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen aus dem Innersten der Mannschaft soll "Ein Sommer in Italien" einen Blick hinter die Kulissen des Turniers werfen - erzählt aus heutiger Sicht von den Spielern selbst "Der Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 gehört zu den ikonischen Ereignissen der deutschen Sportgeschichte", sagte Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland. "Als eine der führenden Sport- und Dokumentationsplattformen des Landes ist es uns Ehre und Verpflichtung zugleich, diesem einzigartigen 'Sommer in Italien' ein Sky Original zu widmen. Den Regisseurinnen Vanessa Goll und Nadja Kölling ist es mit ihrem Film gelungen, einen emotionalen Insider-Blick hinter die damaligen Kulissen zu werfen und neue Facetten dieser vier Wochen sichtbar zu machen, von denen man schon alles zu kennen glaubte." Hinter dem Film steht die B 14 Film Produktion, die das Projekt in Koproduktion mit Tobis und Sky umsetzte.
Sport in Zahlen
© EurosportWährend das ZDF am Sonntag mit seinen Olympia-Übertragungen dominierte (DWDL.de berichtete), fand auch Eurosport 1 sein Publikum - wenn auch auf ungleich geringerer Flughöhe. Vor allem die Biathlon-Übertragung am Nachmittag erwies sich als Erfolg: Durchschnittlich 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Mixed-Staffel, darunter 80.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe punktete Eurosport 1 mit einem starken Marktanteil von 2,8 Prozent - zusätzlich zu den 42,7 Prozent, die das ZDF zu diesem Zeitpunkt verbuchte. Mit durchschnittlich 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauern überzeugte zur Mittagszeit schon die Ski-Abfahrt der Frauen. Beim Rennrodeln wurden ab 18:41 Uhr hingegen nur noch 170.000 Fans gezählt. Der Tagesmarktanteil von Eurosport 1 lag bei 1,2 Prozent in der Zielgruppe und damit klar über den sonst üblichen Werten.
© SkyTrotz der Olympia-Konkurrenz hat Sky am Samstagnachmittag mit den Bundesliga-Einzelspielen sehr gute Quoten erzielt - auf starke 18,2 Prozent Marktanteil brachte es die Live-Übertragung ab 15:30 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen. Besser lief es zuletzt Ende November. Insgesamt schalteten 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein und damit rund 70.000 mehr als in der Vorwoche. Beim abendlichen Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen waren später immerhin noch 540.000 Personen linear mit dabei, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 6,6 Prozent. Beim Freitagabend-Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt reichte es hingegen nur für 2,5 Prozent - gegen Olympia-Eröffnung und Dschungelcamp war die Konkurrenz allerdings auch ziemlich stark.