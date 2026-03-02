© Banijay

© Bild / privat © Bild / privat "Iron Cage" startet "Bild.de" ein neues Show-Format im Fitness-Bereich, das exklusiv für Kundinnen und Kunden von "Bild+" verfügbar sein soll. Los geht es am Mittwoch, den 11. März um 11:00 Uhr. In dem Format werden vier "Ausnahme-Athleten", so die "Bild"-Beschreibung, in einen Käfig eingeschlossen. Ihr Ziel: Als Erster insgesamt eine Million Kilogramm drücken, stemmen, heben und ziehen. Bei den Teilnehmern handelt es sich um den Fitness-Influencer Paul Unterleitner, den Unternehmer Iron Mike Bodyhacking, den Kampfsportler Daniel Krobath sowie Fitness- und Fashion-Model Nam Thanh Vo. "Bild" plant einen 72-stündigen Livestream - der auch länger ausfallen kann, sollte die Million erst zu einem späteren Zeitpunkt fallen. Zusätzlich gibt es jeden Abend ab 20:00 Uhr eine zweistündige Prime-Time-Show. Moderiert wird "Iron Cage" von Content-Creatorin Jennifer Saro, Fitness-Coach und Social-Media-Experte Coach Stef und Sascha Gottschalk, der als Produzent und kreativer Kopf hinter "Iron Cage" fungiert. "Die neue Show 'Iron Cage' ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach unglaublich stark", sagte Carli Underberg, stellvertretender Chefredakteur Sport der "Bild"-Gruppe und "Welt" & Editorial Partnership. "Sascha Gottschalk steht seit Jahren für innovative Fitness- und Entertainment-Formate. Wir freuen uns, mit ihm als Partner unsere erfolgreiche digitale Strategie mit exklusiven Live-Events bei 'Bild' auszubauen."

