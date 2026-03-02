Banijay setzt auf Diyar Acar, "Bild" macht "Iron Cage"
© Bild / privat
© BanijayBanijay Media Germany hat eine Partnerschaft mit dem Fußball-Entertainment-Creator Diyar Acar geschlossen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen die Weiterentwicklung seiner plattformübergreifenden Formatmarken, deren Vermarktung sowie der nationale und internationale Vertrieb. Zudem sollen "neue, skalierbare Formate" gemeinsam konzipiert und produziert werden. Mit über 480.000 Abonnentinnen und Abonnenten bei YouTube, mehr als 200 Millionen Views und einer plattformübergreifenden Community von über zwei Millionen Followern zählt Diyar Acar zu den reichweitenstärksten Fußball-Creatoren im deutschsprachigen Raum. Diyar Acar sagte, die Partnerschaft sei für ihn "ein wichtiger Meilenstein". Und weiter: "Ich habe meine Formate von Anfang an mit dem Anspruch entwickelt, daraus eigenständige Entertainment-Marken zu formen. Künftig arbeite ich mit einem Team zusammen, das große Entertainment-Projekte aufgebaut hat und meine Inhalte strategisch weiterentwickeln kann. Gemeinsam wollen wir Sport und Entertainment neu verbinden. Christian Nienaber, Geschäftsführer Banijay Media Germany, erklärte: "Diyar steht für eine neue Generation von Sport-Entertainment, mit klarer Formatidentität, hoher Produktionsqualität und großer Nähe zu seiner Community. Wir sehen enormes Potenzial, seine bestehenden IPs strategisch auszubauen, neue Formate gemeinsam zu entwickeln und Markenintegrationen nachhaltig auf ein neues Level zu heben."
© Bild / privatUnter dem Titel "Iron Cage" startet "Bild.de" ein neues Show-Format im Fitness-Bereich, das exklusiv für Kundinnen und Kunden von "Bild+" verfügbar sein soll. Los geht es am Mittwoch, den 11. März um 11:00 Uhr. In dem Format werden vier "Ausnahme-Athleten", so die "Bild"-Beschreibung, in einen Käfig eingeschlossen. Ihr Ziel: Als Erster insgesamt eine Million Kilogramm drücken, stemmen, heben und ziehen. Bei den Teilnehmern handelt es sich um den Fitness-Influencer Paul Unterleitner, den Unternehmer Iron Mike Bodyhacking, den Kampfsportler Daniel Krobath sowie Fitness- und Fashion-Model Nam Thanh Vo. "Bild" plant einen 72-stündigen Livestream - der auch länger ausfallen kann, sollte die Million erst zu einem späteren Zeitpunkt fallen. Zusätzlich gibt es jeden Abend ab 20:00 Uhr eine zweistündige Prime-Time-Show. Moderiert wird "Iron Cage" von Content-Creatorin Jennifer Saro, Fitness-Coach und Social-Media-Experte Coach Stef und Sascha Gottschalk, der als Produzent und kreativer Kopf hinter "Iron Cage" fungiert. "Die neue Show 'Iron Cage' ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach unglaublich stark", sagte Carli Underberg, stellvertretender Chefredakteur Sport der "Bild"-Gruppe und "Welt" & Editorial Partnership. "Sascha Gottschalk steht seit Jahren für innovative Fitness- und Entertainment-Formate. Wir freuen uns, mit ihm als Partner unsere erfolgreiche digitale Strategie mit exklusiven Live-Events bei 'Bild' auszubauen."
© RTLRTL wird am kommenden Samstag wieder im Free-TV auf MMA im Free-TV setzen. Nach seiner Niederlage in Köln tritt Christian Eckerlin nun in der Hamburger Barclays Arena an. Die Übertragung von "Oktagon 85" beginnt ab 22:45 Uhr und damit nach der 2. Bundesliga. Moderiert wird die Live-Übertragung von Anna Kraft, als Experte fungiert Max Coga, der selbst noch aktiver Kämpfer ist. Mitja Lafere fungiert als Interviewer. Gezeigt werden die beiden Hauptkämpfe: Zunächst der Titelfight im Bantamgewicht zwischen Igor Severino und Khurshed Kakhorov, dann das Duell von Christian Eckerlin gegen Matouš Kohout. Bei RTL+ gibt's ab 17:30 Uhr die gesamte Veranstaltung zu sehen. Dort steht ab dem 7. März außerdem die fünfte Folge von "Alles auf Anfang" zum Abruf bereit, ehe eine Woche später die sechste Folge der Doku-Serie "Eckerlin - Eine MMA-Familie" folgt.
© VodafoneSeit Beginn der Saison fungiert Vodafone bereits als Hauptsponsor von Borussia Dortmund. Nun färbt sich der Telekommunikationskonzern noch ein wenig mehr gelb-schwarz ein. Wie Vodafone bekanntgegeben hat, ist ab sofort die neue BVB-Mediathek auf der GigaTV-Plattform verfügbar. Zum Start sind bereits über 150 Sendungen verfügbar, weitere sollen in den nächsten Wochen und Monaten dazukommen. Inhaltlich setzt die BVB-Mediathek, die sich aus Inhalten von BVB TV speist, etwa auf "legendäre Siege, emotionale Duelle, unvergessliche Tore und spannende Rückblicke auf frühere Begegnungen mit dem nächsten Gegner". Für GigaTV-Kunden stehen die Inhalte ohne Zusatzkosten zum Abruf bereit. Maren Pommnitz, Bereichsleiterin Home Connectivity & Entertainment: "Damit entsteht auf GigaTV ein digitaler Lieblingsort für BVB-Fans und Fußballinteressierte. Unsere Kunden finden dort hochwertige Videos, und ausgewählte Spiele der Profis in voller Länge. Zudem erhalten sie emotionale Blicke hinter die Kulissen. Und all das gebündelt an einem zentralen Ort im GigaTV-Unterhaltungsangebot."
© DFLIm Rahmen des China-Besuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) ihre langjährige Medienpartnerschaft und Zusammenarbeit mit der China Media Group (CMG) in Form eines Memorandum of Understanding bekräftigt. Die China Media Group ist der größte nationale Medienkonzern der Volksrepublik China und betreibt mit CCTV auch den größten Fernsehsender des Landes. Auf CCTV wurden schon 1995 erstmals Bundesliga-Spiele ausgestrahlt. Nun ist klar: Bis einschließlich der Saison 2027/28 wird die CMG weiter Bundesliga-Spiele live übertragen.
© SportdigitalSportdigital hat sich die Rechte am World Baseball Classic 2026 gesichert und überträgt das Turnier ab dem 5. März. Konkret sollen 40 Spiele auf Sportdigital+ ausgestrahlt werden, über 20 Partien davon werden im linearen TV bei Sportdigital 1+ gezeigt, wo ab dem 26. März auch wieder die MLB zu sehen sein wird. Ausgewählte Spiele werden in deutscher Sprache kommentiert. Hier setzt der Sender auf Andreas Thies, David Wohlgemuth, den Trainer der Hamburg Stealers, und Jörn Höcker. "Der World Baseball Classic ist immer wieder ein großes Fest für alle Fans, dieser weltweit so erfolgreichen Sportart", sagte Chefredakteur Uli Pingel. "Zu den Besonderheiten zählt, dass die MLB-Stars hier für ihr jeweiliges Heimatland antreten und durch die relativ kurze Turnierzeit fast durchgehend eine ungemein spannende Playoff-Atmosphäre entsteht."
© Sport1Am Tag nach dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München hat der "Doppelpass" bei Sport1 besonders hohe Quoten verzeichnet. Der Marktanteil des Fußball-Talks lag in der Zielgruppe bei 8,6 Prozent - besser lief es zuletzt Ende Oktober. Insgesamt schalteten im Schnitt 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Aber auch schon die beiden Ausstrahlungen von "Bundesliga pur" sorgten in den Morgenstunden für hohe Quoten: Hier beliefen sich die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen auf 6,3 und 6,8 Prozent, ehe eine weitere Wiederholung nach dem "Doppelpass" noch 2,8 Prozent erzielte.
© Das ErsteDie Olympischen Winterspiele sind kaum beendet, da steht schon wieder Wintersport auf dem Programm. Mit Erfolg: So erreichte das Skifliegen der Männer am Sonntag ab 13:30 Uhr im Ersten im Schnitt 1,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die für einen Marktanteil von 18,7 Prozent beim Gesamtpublikum sorgten. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil immerhin noch bei 11,0 Prozent. Am Vormittag sorgten zudem schon die Rodel- und Weltcups für Marktanteile um 16 Prozent.
URL zu diesem Artikel: https://www.dwdl.de/sportsupdate/105699/banijay_setzt_auf_diyar_acar_bild_macht_iron_cage/ © DWDL.de GmbH, 2001-2026