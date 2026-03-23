© YouTube / FIFA

Diehat mit Blick auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft eineangekündigt. YouTube wird im Zuge dessen als sogenanntebehandelt. Medienpartner können dort demnachveröffentlichen. Erstmals in der WM-Geschichte haben sie zudem die Möglichkeit, diesowie eine Reihe von Spielen in voller Länge übertragen und damit ein globales Publikum ansprechen. Ihre YouTube-Inhalte können sie dabei. "Mit Premium-Inhalten der FIFA und völlig neuen Möglichkeiten für Medienpartner und Redakteure wird diese Vereinbarung die Fans weltweit wie nie zuvor begeistern", sagte. Und, erklärte: "Mit dieser Partnerschaft können wir eine neue Generation - egal ob eingefleischte Fans oder Gelegenheitszuschauer - gewinnen und gleichzeitig zeigen, dass keine andere Plattform die Welt bei Großereignissen derart in ihren Bann zieht wie YouTube."

© IOC

Bei denin Mailand und Cortina hat es insgesamtgegeben - das bedeutet einenim Vergleich zu Peking 2022, als die Spiele allerdings auch noch in die Corona-Pandemie fielen. Insgesamt 2.537 Vertreter der Print- und Bildpresse wurden akkreditiert, die 803 Organisationen und 62 Nationale Olympische Komitees (NOK) vertraten - der, was gegenüber 2022 nur einem minimalem Anstieg entsprach. Die Akkreditierungen für Medienrechteinhaber und Host-Broadcaster beliefen sich nach Angaben des IOC auf insgesamt 10.941, was den "enormen Umfang der Übertragungsaktivitäten" verdeutliche, die die geografisch am weitesten verstreuten Winterspiele begleiten.

© Dyn

Sport in Zahlen

hat angekündigt,zu übertragen. Die ersten Partien wurden bereits vor einigen Tagen gezeigt. Die Entscheidung um den Titel fällt beim NCAA Men’s Final Four am 4. und 6. April im Lucas Oil Stadium in Indianapolis, Indiana. Bei den Frauen zeigt Dyn ebenfalls das Final Four - hier wird der Titel in der Nacht vom 3. auf den 4. April in Phoenix, Arizona, ausgespielt; das Championship Game folgt am 5. April. Austragungsort ist das Mortgage Matchup Center. Welche weiteren Begegnungen Dyn live zeigt, wird abhängig vom Turnierverlauf kurzfristig entschieden, teilte der Sport-Streamer mit. Geplant sind darüber hinaus auch Hintergründe und Geschicthten in den Formaten

© Joyn

hat am Sonntag mit der Übertragung deszwischen Deutschland und Ägypten zwar für einen Einschaltimpuls gesorgt - noch sind die Quoten allerdings ausbaufähig. Die Marktanteile beider Hälften lagen in der Zielgruppe bei. Insgesamt schalteten ab 15:30 Uhr zunächst 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, ehe die zweite Hälfte vongesehen wurde. Zum Vergleich: Die Wiederholung von "Wer stiehlt mir die Show?" hatte zuvor nur 150.000 Menschen erreicht, später fielen die "Simpsons" gar auf gerade mal 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück.

© ZDF Marke und Design

Imhatzum Saison-Abschluss noch einmal für starke Quoten gesorgt. Als am Nachmittag deranstand, warenmit dabei, die für 23,2 Prozent Marktanteil sorgten. Noch größer war zuvor das Interesse am, der mitsogar aufkam. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der ZDF-Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei 16,5 Prozent, die Männer schafften später immerhin noch 11,8 Prozent.