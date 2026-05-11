© PhotocaseAm vergangenen Mittwoch, nur wenige Stunden vor dem zuschauerstarken CL-Halbfinalrückspiel des FC Bayer München, haben DAZN und die DFL einen Erfolg gegen eine illegale Streamingplattform vermeldet. So haben der Sport-Streamer und der Verband vor Gericht eine Sperrung der Webseite livetv.sx erwirkt. Hierüber liefen in den zurückliegenden Jahren viele illegale Livestreams auch von Fußballspielen, die sonst eigentlich nur zahlenden DAZN-Nutzern vorbehalten sind. Bei DAZN spricht man von einem "Meilenstein im Kampf gegen organisierte Sportpiraterie in Deutschland". DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel sagt, die Entscheidung sei von "großer Bedeutung für den Rechteschutz". Ein kurzer Test am Montagvormittag aber zeigt: livetv.sx ist weiterhin abrufbar - und die Betreiber verweisen auf Ausweichdomains. DAZN hat bereits "weitere Schritte gegen Ableger oder Kopien der Webseite" angekündigt.
© DAZNDAZN verleiht darüber hinaus am kommenden Wochenende, wenn das Bundesliga-Finale ansteht, erstmals seine Season Awards 25/26, geehrt werden sollen die besten Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Momente der Spielzeit. Fans können noch bis an diesem Montagabend (11. Mai) auf dem DAZN-Instagram-Kanal abstimmen, am Wochenende war auch ein Voting im Rahmen der FanZone möglich. Die Verkündung der Gewinner erfolgt am 16. Mai. Abgestimmt werden kann in den Kategorien The Champion (MVP der Saison), Bester Torwart, Bester Rookie, Bester Schiedsrichter, Bester Trainer und Tor der Saison. Nominiert sind unter anderem Harry Kane, Deniz Undav, Gregor Kobel, Lennart Karl, Deniz Aytekin, Urs Fischer, Vincent Kompany, Niko Kovac und weitere. Voting und Verleihung findet in Zusammenarbeit mit der Parfum-Marke Rabanne statt.
© DPPIWenn im Juni das 24-Stunden-Rennen von Le Mans stattfindet, können Motorsport-Fans das Event wieder bei Nitro sichern. Der Sender hat sich jetzt die entsprechenden Übertragungsrechte gesichert. Es ist das sechste Mal in Folge, dass das Rennen bei Nitro gezeigt wird. In diesem Jahr findet das Rennen vom 13. auf den 14. Juni statt. Das Rennen ist Teil eines umfassenden Deals, RTL Deutschland hat sich dabei umfassende Rechte an der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft gesichert. Bereits am vergangenen Wochenende ist bei RTL+ das 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps zu sehen gewesen. Auch alle weiteren Saisonläufe der WEC 2026 sind im Livestream bei RTL+ zu sehen. "Die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft steht für hochklassigen Motorsport auf den legendärsten Strecken der Welt. Allen voran die 24 Stunden von Le Mans zählen zu den größten und prestigeträchtigsten Rennen im internationalen Rennkalender. Mit dem Erwerb bleibt NITRO eine feste Adresse für alle Rennsport-Enthusiasten", sagt Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland.
© NDR/ARD/picture alliance/firo Sportphoto | Jürgen Fromme/Michael Kunkel/Bongarts/Getty Images/IMAGO/WEREK/IMAGO/HJSPünktlich zum Sommer und der anstehenden Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko veröffentlicht die ARD eine Dokuserie über die deutsche WM-Mannschaft von 1994. "Elf Helden - ein Albtraum" ist ab dem 2. Juni in der ARD-Mediathek zu sehen, die lineare Ausstrahlung erfolgt am 14. Juni als 90-Minüter im Ersten. In den vier Teilen, die in der Mediathek veröffentlicht werden, wird der Weg der Nationalmannschaft zur und während der WM 1994 nachgezeichnet. Das Team kam damals als Favorit, die Erwartungen waren hoch. Doch die Stimmung in der Mannschaft kippte schnell und die DFB-Elf fiel auseinander. Produzent der Doku-Serie ist Leopold Hoesch mit seiner Produktionsfirma Broadview, Autor ist Manfred Oldenburg. In der Reihe kommen unter anderem Berti Vogts, Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Bodo Illgner, Mario Basler und Matthias Sammer zu Wort. Gleichzeitig soll die Reihe auch ein "vielschichtiges Zeitporträt einer Republik im Wandel" sein.
© Henrick Vahlendieck Sebastian VollmerBei den NFL-Übertragungen von RTL wird es in der nächsten Saison zu einer Veränderung im Kommentatoren-Team kommen, so begleitet künftig Sebastian Vollmer wieder einige Partien als Co-Kommentator. Zuletzt war er als Experte und Reporter am Spielfeldrand im Einsatz. Bereits in der ersten NFL-Saison von RTL war Vollmer Co-Kommentator. Vollmers Rückkehr ans Kommentatoren-Mikro ist von Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, in der vergangenen Woche im Rahmen der OMR bekannt gegeben worden. Dort traf Vollmer auf der Bühne auch auf seinen früheren Meister-Quarterback Tom Brady. Vollmer soll unterdessen auch weiterhin bei ausgewählten Spielen an der Seitenlinie stehen.
Sport in Zahlen
© RTLAm Samstag ist bei Nitro das letzte Zweitliga-Topspiel der Saison zu sehen gewesen - und hat erneut für gute Quoten gesorgt (DWDL.de berichtete). Am 34. Spieltag ist beim Sender keine Partie zu sehen, weil alle Begegnungen am Sonntag um 15:30 Uhr angepfiffen werden. Rund um die Zweitliga-Übertragungen hat RTL Deutschland nun aber ein zufriedenes Fazit gezogen. An den insgesamt 33 Spieltagen habe das Topspiel der 2. Liga auf Anhieb die höchsten Reichweiten seit 2021 eingefahren, damals wurde die Anstoßzeit auf 20:30 Uhr gelegt. Diesen Erfolg muss man in Relation setzen: Vor Nitro sind die Spiele bei Sport1 zu sehen gewesen, also einem kleineren Spartenkanal. Bei RTL kamen die insgesamt elf Übertragungen auf durchschnittlich 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Nitro waren im Schnitt mehr als eine halbe Million Fans mit dabei. Reichweitenstärkste Partie war die Begegnung zwischen Kaiserslautern und Schalke am 2. Spieltag, RTL kam damals auf durchschnittlich 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "Wir sind mit der Performance der 2. Bundesliga in ihrer ersten Saison bei RTL Deutschland sehr zufrieden. Neue Bestwerte bei den Gesamtreichweiten und Marktanteilen in unseren Kernzielgruppen bestätigen, dass die 2. Bundesliga die Massen begeistert", sagt Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland.
© ARDAuf nur geringes Interesse ist derweil die Free-TV-Ausstrahlung der Begegnung des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt im Rahmen der Frauen-Bundesliga gestoßen. Die Übertragung erreichte am Samstagnachmittag im Ersten durchschnittlich 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,1 Prozent Marktanteil. Die Bundesliga-"Sportschau" steigerte sich wenig später auf 2,80 Millionen sowie 21,3 Prozent Marktanteil. Aus Reichweitensicht war es damit eine eher schwächere "Sportschau"-Ausgabe, der Marktanteil lag gleichwohl auf einem gewohnt starken Niveau.