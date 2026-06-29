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Die ersten Free-TV-Spiele der neuen DFB-Pokalsaison stehen fest - darunter auch die Pokal-Premiere von RTL. Außerdem: Das ZDF setzt auf Volleyball und die Dokuserie "Elf Helden - ein Albtraum" hat in der ARD-Mediathek für Rekorde gesorgt.