© DFBAuch wenn der sportliche Fokus derzeit auf der Fußball-WM liegt, steht nun schon mal fest, wann die Spiele in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgetragen werden - und welche Partien im Free-TV zu sehen sein werden. Wie der DFB jetzt in Abstimmung mit den TV-Partnern entschieden hat, überträgt das ZDF am Freitag, den 21. August das Duell zwischen Drittligist Hansa Rostock und Pokalfinalist VfB Stuttgart, am 24. August folgt die Begegnung zwischen Regionalligist Hallescher FC und Bundesligaaufsteiger FC Schalke 04 im Ersten. Das Erste überträgt außerdem am 2. September das Spiel zwischen Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück auf DFB-Rekordpokalsieger FC Bayern. Neu dabei ist RTL, das sein erstes Pokalspiel am Dienstag, den 1. September um 20:45 Uhr zeigen wird. An diesem Abend empfängt Oberligist HEBC Hamburg den BVB. Darüber hinaus sind wie gewohnt sämtliche Spiele bei Sky zu sehen.
© DFB.TVNeben RTL zeigt auch der neue Sender DFB.TV alle Spiele der deutschen U-19-Frauen und U-19-Männer bei den diesjährigen Europameisterschaften. Möglich macht das eine Sublizenzvereinbarung, die mit dem Kölner Privatsender geschlossen wurde. Das Eliteturnier des weiblichen Nachwuchses steigt seit Samstag in Bosnien und Herzegowina, die männlichen Talente treffen sich seit Sonntag in Wales. DFB.TV verspricht eine "umfassende Live-Berichterstattung" über beide Turniere und will damit erklärtermaßen seinen Anspruch unterstreichen, "den Nachwuchsfußball sichtbar zu machen und junge Talente frühzeitig ins öffentliche Bewusstsein zu rücken". Sämtliche Spiele des Turniers sind bei Sportdigital Fußball zu sehen.
© Screenshot ZDFVolleyball World hat eine mehrjährige Partnerschaft mit dem ZDF geschlossen, die die Übertragung aller Spiele der deutschen Volleyball-Nationalmannschaften der Frauen und Männer umfasst. Zu sehen gibt es die Spiele wohl nicht zuletzt im Streamingportal des öffentlich-rechtlichen Senders. Die Partnerschaft folgt auf eine Verlängerung der Vereinbarung von Volleyball World mit der Münchner Beratungsfirma SN1 Sports bis 2032. "Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für Volleyball World und den deutschen Volleyball", sagte Felix von Knorring, Leiter Medien bei Volleyball World. "Die Partnerschaft mit dem ZDF bedeutet, dass unsere Wettbewerbe mehr Fans in ganz Deutschland erreichen können als je zuvor und den Fans gleichzeitig einen beispiellosen kostenlosen Zugang zum internationalen Spitzenvolleyball bieten. Dies ist ein entscheidender Schritt, um die Sichtbarkeit des Volleyballs in ganz Deutschland zu steigern."
© AmazonPrime Video hat einen Dokumentarfilm über Novak Djokovic angekündigt. Ab dem 20. August steht "Novak Djokovic: Der Wolf im Winter" zum Abruf bereit. Erzählt werden soll darin die Karriere des Serben, der es auf bislang 24 Grand-Slam-Titel, die meisten in der Geschichte des Herren-Tennis, gebracht hat und mit 428 Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste den Allzeit-Rekord hält. Prime Video verspricht "exklusive Einblicke hinter die Kulissen großer Turniere, sein intensives Trainingsprogramm und entspanntere Momente zu Hause mit Familie und Freunden". "In dieser Dokumentation geht es um die Momente, die die Menschen nicht gesehen haben, die Zweifel, die Opfer und die Anstrengungen, mich ständig weiterzuentwickeln, jenseits der Geschichte, die so viele zu kennen glauben", so Djokovic. Neben ihm selbst kommen unter anderem seine Frau Jelena sowie Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker und Jim Courier zu Wort. Produziert wird der Film von Words + Pictures in Zusammenarbeit mit Little Room Films sowie in Zusammenarbeit mit Sweet Relief und Sadoux Productions.
© Sport1Der Dartsverband PDC Europe und Sport1 haben ein Casting gestartet, mit dem die erste weibliche Callerin gesucht werden soll. Wer mitmachen will, muss ein kurzes Bewerbungsvideo schicken, das mehrere Pflichtaufgaben umfasst, darunter das Callen der vorgegebenen Scores 180, 100 und 26 sowie eines frei gewählten Scores auf Englisch - sowie die offiziellen Spieleransagen zu Beginn eines Legs, inklusive des obligarorischen "Game on!". Wer sich durchsetzt, wird Mitte August zur Live-Audition beim PDC Europe Next Gen-Turnier in Sindelfingen eingeladen, wo eine Expertenjury aus Russ Bray, Katharina Kleinfeldt, Philip Brzezinski, Daniela Bata und Franz Engerer die Siegerinen kürzen wird. Diese erhalten die einmalige Möglichkeit, bei einer der Darts Galas der PDC Europe auf der großen Bühne zu callen. Langfristiges Ziel sei es, "die neuen Callerinnen fest in die PDC-Europe-Familie zu integrieren", heißt es. "Sport1 begleitet den Dartsport seit mehr als 20 Jahren. Mit dem Female Caller Casting möchten wir Frauen in einer bislang wenig sichtbaren Offiziellenrolle gezielt eine Bühne geben und ihre Leistungen einem breiten Publikum sichtbar machen", so Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer bei Sport1.
Sport in Zahlen
© NDR/ARD/picture alliance/firo Sportphoto | Jürgen Fromme/Michael Kunkel/Bongarts/Getty Images/IMAGO/WEREK/IMAGO/HJSDie vierteilige ARD-Doku-Serie "Elf Helden - ein Albtraum" hat einen neuen Rekord in der ARD-Mediathek aufgestellt. Wie die ARD mitteilte, erreichte bislang keine andere Doku-Serie so schnell eine Million Abrufe pro Folge. Zuletzt war die Rede von rund 4,1 Millionen Abrufen, die die Produktion von Broadview seit Anfang Juni erzielt hat. Auch die lineare Ausstrahlung als zwei 90-minütige Fassungen war mit 3,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nach dem Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft beziehungsweise einige Tage später nach Mitternacht mit über 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ein voller Erfolg. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile bei um 25 Prozent. "Der riesige Zuspruch für 'Elf Helden - ein Albtraum' übertrifft alle Erwartungen", sagte Juliane von Schwerin, NDR-Programmbereichsleiterin Gesellschaft. "Fußball ist ein Brennglas unserer gesellschaftlichen Entwicklungen und die Rückschau auf vermeintliche Helden und Verlierer ist oft erkenntnisreich und manchmal auch schmerzhaft." Und Produzent Leopold Hoesch erklärte: "Sport ist die große Bühne menschlicher Dramen – und die WM 1994 war ein Stück voller Helden, Konflikte, Eitelkeiten und herber, lange verdrängter Enttäuschungen. Ich bin stolz, mit der ARD Teil des Teams zu sein, das diese Geschichte jetzt wieder ins Bewusstsein holt - und dabei auf so viel Zuspruch trifft."
© Screenshot SkyStabile Quoten für die Formel 1 bei Sky: Durchschnittlich 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Sonntag ab 15 Uhr den Großen Preis von Österreich gesehen - das waren fast genauso viele wie zuletzt beim Grand Prix von Barcelona. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen trieben 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Marktanteil gar auf 18,1 Prozent. Damit konnte der Marktanteil gegenüber dem Vorjahr sogar gesteigert werden.