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Sport in Zahlen

© DF1 © DF1 DF1 feiert das erfolgreichste Wochenende seiner Sendergeschichte und erzielte am Sonntag einen Tagesmarktanteil von 0,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Maßgeblicher Treiber war die Live-Übertragung der MotoGP, die diesmal in Deutschland Station machte. Das Rennen erreichte am Sonntag gegen 14 Uhr im Schnitt 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das reichte schon beim Gesamtpublikum für starke 2,6 Prozent Marktanteil. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verbuchte der Sender sogar 6,6 Prozent. "Dieses Rekordwochenende ist ein großartiger Beleg dafür, dass unsere Programmstrategie aufgeht. Die MotoGP begeistert die Zuschauerinnen und Zuschauer seit Jahren auf höchstem Niveau und gleichzeitig sehen wir, dass auch unsere neue fiktionale Ausrichtung hervorragend angenommen wird", so David Müller, Geschäftsführer von DF1, in einer Mitteilung.