Virtuelle Liga wechselt Heimat, DAZN will angreifen

Wer das Finale der Virtuellen Bundesliga sehen möchte, muss sich auf einen neuen Übertragungs-Partner einstellen. DAZN will unterdessen bei neuen Rechten aggressiv vorgehen. Und: Die Formel 1 startet gut in die neue Saison.



Diewechselt zu: Der Sender wird das am 15. und 16. April in Dortmund stattfindende Saison-Finale der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga live übertragen und damit Sky als TV-Partner ablösen. Es handelt sich dabei um einen offiziellen DFL-Wettbewerb, bei dem sich die Spieler induellieren. An der fünften Ausgabe des eSports-Wettbewerbs haben bisher schon über 200.000 Spieler teilgenommen. "Die Virtuelle Bundesliga ist ein hochattraktiver Wettbewerb - nicht zuletzt für uns als eine der führenden eSports-Destinationen in Deutschland. Gemeinsam mit derwerden wir die Veranstaltung hochwertig in Szene setzen", so. FIFA-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Übertragungen übrigens imde sowie viaverfolgen.



Nur noch wenige Tage läuft die Ausschreibung derfür die Zeit von 2018 bis 2021. Geht es nach dem, dann werden die Spiele auch weiterhin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. "Die UEFA weiß, was sie an uns hat, und wir wissen, was wir an der Champions League haben", erklärteder dpa, der jedoch mit harter Konkurrenz rechnen muss, schließlich könnte die Königsklasse sogar- so wie das in Großbritannien bereits der Fall ist. Nebenist auch der Streamingdienstim Rennen. "Was immer auf den Markt kommt, wir werden", ließkürzlich schon mal in der "FAZ" ausrichten und sagte mit Blick aufs Geld: "Keine Sorge. Wir sind sehr gut finanziert."



Sport in Zahlen

Derwill neuer(DFB) werden. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung bietet das Unternehmen, um im Gegenzug als Premium-Sponsor der Nationalmannschaft stärker in Erscheinung zu treten. Auch in der 3. Liga will Tipico dem Bericht zufolge präsenter werden. "Sponsors" berichtet gar über ein deutlich größeres Paket, das gar ein Titelsponsorship umfassen könnte. Gegenüber "Bild" bestätigte der DFB "erste Gespräche" mit Tipico, doch nach Angaben von "Sponsors" ist mitnoch ein weiterer Wettanbieter. Sowohl das Rechtepaket als auch die gebotene Rechtesumme von Tipico sollen jedoch größer sein. Bei bwin gibt man sich zurückhaltend und will "Gerüchte im Markt" nicht kommentieren.



Zu den mehr als, die denverfolgten (DWDL.de berichtete) , kommen noch einmal. So viele Fans lockte der Pay-TV-Sender am Sonntag ab kurz nach 7 Uhr im Schnitt vor den Fernseher. Das waren gut 70.000 mehr als vor einem Jahr - damals startete das Rennen allerdings auch eine Stunde früher als diesmal. Die Marktanteile von 4,3 Prozent beim Gesamtpublikum sowie, die Sky am Sonntag in den frühen Morgenstunden verbuchte, können sich jedenfalls sehen lassen. Mit der anschließenden Analyse hielt Sky noch 170.000 Zuschauer vor dem Fernseher, in der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei stolzen 3,3 Prozent.



hat in der vergangenen Woche neue Bestwerte in der laufenden DEL-Saison erzielt: 480.000 Zuschauer waren am Dienstagabend beim Playoff-Viertelfinale zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin dabei. In der Spitze schalteten nach Angaben des Senders sogar bis zu 670.000 Fans ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil in der Primetime auf überzeugende 1,8 Prozent, in der Kernzielgruppe der Männer wurden sogat 2,8 Prozent erzielt. Die ersten Halbfinal-Übertragungen konnten dagegen nicht so hohe Reichweiten einfahren: Bei der Begegnung zwischen Nürnberg und Wolfsburg waren am Freitagabend aber immerhin 280.000 Zuschauer dabei, das am Sonntag ab 16:45 Uhr ausgetragene Spiel zwischen Berlin und München kam auf 240.000 Zuschauer.

Was noch zu sagen wäre...

"Ich schlafe abends nicht ein und denke: Hoffentlich rastet morgen einer komplett bei mir vorm Mikro aus."

Sportmoderatorin Laura Wontorra in der "BamS" vor ihrem RTL-Debüt auf die Frage, ob sie sich insgeheim einen neuen "Waldi-Völler-Moment" erhofft