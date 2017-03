RTL punktet mit Fußball und Formel 1 - aber sonst?

© RTL

Der Auftakt der neuen Formel-1-Saison und das Fußball-Länderspiel bescherten RTL am Sonntag gleich mehrfach Marktanteile von mehr als 30 Prozent. Abseits der Sport-Übertragungen lief's für den Kölner Sender allerdings ziemlich mau.

RTL kann sich über doppelt starke Quoten am Sonntag freuen - zu verdanken hat das der Kölner Sender den Übertragungen von Formel 1 und Fußball. So stellten sich in den frühen Morgenstunden im Schnitt 2,27 Millionen Zuschauer den Wecker, um Sebastian Vettels Sieg im Saison-Auftaktrennen zu sehen. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei hervorragenden 37,1 Prozent und damit auf ähnlichem Niveau wie vor einem Jahr.

Beim jungen Publikum musste RTL dagegen Verluste hinnehmen: Kam der Große Preis von Australien 2016 noch auf knapp 39 Prozent, so blieben davon diesmal nur 27,6 Prozent übrig. Sehen lassen können sich die Quoten aber natürlich trotzdem allemal. Deutlich shcwerer tat sich da schon die Wiederholung des Rennens, die ab kurz nach 10 Uhr schon nicht mehr über 11,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hinauskam. Insgesamt waren aber noch einmal 1,46 Millionen Zuschauer dabei.

Die meisten Zuschauer lockte RTL unterdessen ab 18:00 Uhr mit dem WM-Qualispiel zwischen Aserbaidschan und Deutschland vor den Fernseher. 7,22 Millionen Zuschauer waren während der ersten Hälfte dabei, in der zweiten Halbzeit zog die Reichweite auf 9,20 Millionen Zuschauer an. Der Marktanteil belief sich jeweils auf mehr als 30 Prozent und lag auch beim jungen Publikum auf dieser Flughöhe. Für den Tagessieg reichte es dennoch nicht, weil später am Abend der "Tatort" im Ersten mächtig aufdrehte (DWDL.de berichtete).

Dass RTL am Sonntag trotz des Formel-1-Auftakts und eines Fußball-Länderspiels nur mit Mühe auf einen Tagesmarktanteil von zwölf Prozent in der Zielgruppe kam, ist dennoch einigermaßen enttäuschend, lässt sich aber erklären, wenn man einen Blick auf die sonstigen Quoten wirft. den Tiefpunkt markierte die Wiederholung von "Rach, der Restauranttester", die zur Mittagszeit mit nur 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe versagte. Aber auch "DSDS" blieb danach mit 8,1 Prozent blass. Am Abend enttäuschte schließlich der Aufguss des Films "Duell der Brüder", der bei 1,85 Millionen Zuschauern und 7,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hängenblieb.