Mehr TV-Gelder für Handballer, U21-EM bei ARD und ZDF

Die Klubs der HBL bekommen in Zukunft deutlich mehr Geld aus dem neuen TV-Vertrag und im Sommer wird die U21-EM bei ARD und ZDF zu sehen sein. Außerdem im Sports-Update: Starke Quoten für das Revier-Derby bei Sky, auch die Konferenz glänzt mit einem Rekord.



DKB Handball-Bundesliga (HBL) können sich auf mehr Geld ab der kommenden Saison einstellen. Durch den neuen TV-Vertrag mit Sky, ARD und ZDF erhalten sie deutlich mehr Geld als bislang. Die beteiligten Sender feierten den Deal bereits im vergangenen November als "beispielhaft und zukunftsweisend" (DWDL.de berichtete). Und auch für die Handball-Klubs lohnt sich der Deal: Sie erhalten künftig jeweils zwischen 220.000 und 240.000 pro Spielzeit, müssen dabei aber gewisse Nachwuchskriterien erfüllen. Das berichtet der Sport-Informationsdienst "Sponsors". "Diese Gelder werden maßgeblich zu gleichen Anteilen vergeben, es kann geringe Abweichungen von der Gleichbehandlung geben, da wir den Schlüssel abhängig von der Erfüllung einiger Qualitätskriterien machen", sagt Oliver Lücke, Leiter der HBL-Unternehmenskommunikation gegenüber "Sponsors". Bislang sollen die Klubs durch den Vertrag mit Sport1 lediglich 50.000 Euro bekommen haben.







und ZDF werden in diesem Jahr wieder von der U21-Fußball-Europameisterschaft berichten. Das bestätigte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky gegenüber der "SportBild". Demnach wird es die Begegnung zwischen Deutschland und Italien sowie ein mögliches Halbfinale im Ersten zu sehen geben, während beim ZDF die anderen beiden Vorrundenspiele sowie ein mögliches Finale laufen werden. Die Öffentlich-Rechtlichen werden damit im Sommer einige Stunden Live-Fußball auffahren, denn abseits der U21-EM sind auch die Übertragungen vom Confed-Cup im Juni sowie von der Fußball-Europameisterschaft der Frauen geplant.





RedaktionsNetzwerk Deutschland hat angekündigt, Heiko Ostendorp als neuen Fußballchef verpflichtet zu haben. Spätestens zum 1. Oktober wird er sein Amt antreten. Ostendorp arbeitet bislang als Chefreporter der "SportBild", seit 2013 war er bei dem Springer-Titel. "Wir freuen uns, mit Heiko Ostendorp einen Führungsspieler, Teamplayer und erfahrenen Reporter gewonnen zu haben, von dessen hervorragenden Kontakten unser Netzwerk profitieren wird", sagt Marco Fenske, Mitglied der Chefredaktion im RedaktionsNetzwerk Deutschland und Sportchef der Madsack Mediengruppe.



Sport-Projekte hat Amazon angekündigt: So wird es eine mehrteilige Dokumentation über den britischen Formel-1-Rennstall McLaren geben. Unter anderem sollen die Zuschauer Einblicke in den Fahrzeugbau erhalten, zudem wurde der Rennstall bei den Vorbereitungen auf die Saison begleitet. Wie Die Doku heißen soll, steht noch nicht fest. Bekannt ist aber schon, dass sie ab dem Herbst bei Amazon laufen soll. Darüber hinaus geht die Amazon-Sportdoku "All or Nothing" in eine zweite Staffel. Im ersten Durchlauf, der jüngst für einen Emmy nominiert wurde, wurde ja noch die Saison des NFL-Team Arizona Cardinals begleitet. In den neuen Folgen dreht sich alles um die LA Rams.

Sport in Zahlen



Im Mittelpunkt des Wochenendes stand natürlich daszwischen, das letztendlich mit einem Unentschieden zu Ende gegangen ist. Mitund 3,8 bei allen undbei den jungen Zuschauern war die Übertragung ein voller Erfolg für. Auch diewar am Samstag sehr gefragt:sahen insgesamt zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte das für starkeund zudem einen neuen- besser lief es für die Sky-Konferenz am Samstag noch nie.



Daszwischenkonnte da nichtganz mithalten und war eher eine der schwächeren Partien am Samstag um 18:30 Uhr. 510.000 Zuschauer schalteten ein, das sorgte für 2,4 bei allen und 4,1 Prozent bei den jungen Zuschauern. Auch die "" imhat die Rekordjagd der vergangenen Wochen beendet:gab es die. Mit 25,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man natürlich dennoch zufrieden sein, auch bei den jungen Zuschauern holte Das Erste starke 19,3 Prozent. Das gute Wetter in großen Teilen Deutschlands hat aber ganz offensichtlich auch die Reichweiten gedrückt.

Der Elfmeter gegen uns war lächerlich. Auch wenn Herr Gagelmann das sicherlich anders sehen wird, die Pflaume.

Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler über den ehemaligen Schiedsrichter und heutigen Sky-Experten Peter Gagelmann nach dem 3:3 seiner Mannschaft gegen Wolfsburg.

Herr Gagelmann hat ja schon was dazu gesagt. Das ist für mich sowieso immer die größte Belustigung. Da schmeiß ich mich manchmal richtig weg, wenn ich das auf der Couch höre.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über Gagelmann nach dem 1:1 im Revier-Derby.