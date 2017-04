Alba-Boss kritisiert Sender, UEFA hält sich bedeckt

© Ryan Fung (CC BY-SA 2.0)

Die große mediale Präsenz des Fußballs ist dem Geschäftsführer von Alba Berlin ein Dorn im Auge. Im einem Interview hat er jetzt das Vorgehen der Sender kritisiert. Die UEFA zögert bei der Vergabe der Champions-League-Rechte indes noch immer.



, hat Kritik an der Sportberichterstattung geäußert. "Sowieausgerichtet ist, gibt es das in keinem anderen Land", sagte er den Kollegen von "kress" und verweist auf Länder wie italien, Frankreich oder Spanien, wo es abseits des Fußballs auch Raum für andere Sportarten gebe. Gleichzeitig zeigte sich Baldi davon überzeugt, dass Fernsehsender ihrekönnten. Als Beispiel nennt er die Vierschanzentournee, die RTL einst zum Erfolg führte. "Mit Durchhaltevermögen und guter medialer Verpackung hat es der Sender geschafft, Interesse bei den Zuschauern zu wecken."



Diespannt die Bieter weiter auf die Folter. Noch immer ist imkeine Entscheidung kommuniziert worden. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete am Freitag allerdings unter Berufung auf Insider, dass der Zuschlagerfolen könnte. Das wäre somit noch klar vor dem Ende der laufenden Spielzeit, schließlich wird das diesjährige Finalspiel erst am 3. Juni ausgetragen. Aus Sicht der deutschen Sender sind bis dahinzu erwarten, weil mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund gerade die letzten beiden deutschen Mannschaften aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind. In der Europa League ist zudem Schalke 04 nicht mehr im Rennen - sehr zum Leidwesen von Sport1.



In der Fußball-Sommerpause wird die Deutsche Telekom auch in diesem Jahr wieder ein prominent besetztes Kurz-Turnier austragen - obwohl man auch schon zu Jahresbeginn denausrichtete. Die nächste Veranstaltung ist für den 15. Juli im Mönchengladbacher Borussia-Park geplant. Neben den "Fohlen" werden auch der FC Bayern München, die TSG 1899 Hoffenheim und der SV Werder Bremen antreten. Gespielt wird in vier Partien - zwei Halbfinals, Spiel um den dritten Platz und Finale - 45 Minuten je Spiel. Bei einem Unentschieden gibt es keine Verlängerung. In diesem Fall wird der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt. Von welchemder Telekom Cup übertragen wird,. Wie ein Unternehmenssprecher gegenüber DWDL.de sagte, laufen derzeit die. Zuletzt war das Turnier inzu sehen.

Ebenfalls nicht geklärt ist die TV-Zukunft der Formel 1. Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland, hat in einem Interview mit "new business" allerdings ihr Interesse an einer Vertragsverlängerung bekundet. "Als langjähriger Formel 1-Broadcaster mit über 20 Jahren Erfahrung würden wir natürlich gern die Königsklasse des Motorsports behalten, aber wir setzen uns wie bei jeder anderen Investition gewisse Kriterien und falls diese nicht erfüllt werden, würden wir auf das Recht verzichten. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, denn die Gespräche mit dem neuen Eigner beginnen gerade erst." Mit einer Entscheidung wird spätestens bis zum Jahresende gerechnet.

Bevor Bayern und Dortmund am Mittwoch im DFB-Pokal aufeinandertreffen, hat derdas Quoten-Fernduell auf dem Bundesliga-Topspiel-Platz gegen den Rekordmeister verloren.sahen am Samstag den Sieg der Dortmunder über Borussia Mönchengladbach bei. Zum Vergleich: Als diesieben Tage zuvor zur selben Zeit gegen Leverkusen antraten, waren sogardabei. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe nun bei 4,5 Prozent nach 5,9 Prozent in der Vorwoche. Am Sonntag war unterdessen dieam beliebtesten: 780.000 Zuschauer sahen das Spiel, das damit bei den 14- bis 49-Jährigen - ebenso wie das Topspiel in dieser Woche - auf einen Marktanteil von 4,5 Prozent kam.



Was noch zu sagen wäre...

Dashatam Sonntag gute Quoten beschert: Ab 15:40 Uhr verfolgten im Schnittdas Spiel zwischenim englischen Vereinspokal. Der Marktanteil lag insgesamt bei 1,4 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 1,2 Prozent klar überdurchschnittlich aus. Alsam Tag zuvor auftraf, waren dagegen nurdabei. In der Zielgruppe lag der Marktanteil hier bei 0,7 Prozent.zeigte unterdessen am Wochenende die beiden- und konnte ebenfalls am Sonntag mehr Zuschauer zum Einschalten bewegen. Währenddabei waren, wurdengezählt. Der Marktanteil zog in der Zielgruppe von 0,9 auf 1,4 Prozent an.