RBB ohne Sportsendung, alle HBL-Spiele bei Sky

© Sky

Nach der letzten Ausgabe von "Sportplatz" steht fest, dass der RBB künftig keine eigenständige Sportsendung mehr ins Programm nehmen wird. Außerdem: Sky will alle Handball-Bundesliga-Spiele auch im TV zeigen und Nia Künzer bleibt der ARD treu.



29.05.2017 - 12:03 Uhr von Alexander Krei 29.05.2017 - 12:03 Uhr



© RBB/Oliver Ziebe

Im Zuge seiner breit angelegten Programmreform hat dasam Sonntag zum letzten Mal seine Sendungam Sonntagabend ausgestrahlt. Das Aus des Formats war schon im vergangenen Jahr beschlossen worden. Damals hieß es allerdings noch, dass der "Sportplatz" durch eine neue Sendung auf einem neuen Sendeplatz abgelöst werden soll. Dazu wird es nun allerdings doch nicht kommen. Stattdessen ist geplant, künftig einenin die Sendungenum 21:45 Uhr zu integrieren, hinzu kommen je ein Sportblock in "RBB aktuell" am Freitag um 16:00 Uhr sowie in der. Gleichzeitig will der RBB die Sportberichterstattung im Netz sowie seine. "Wir senden damit insgesamt mehr Sport in unseren Programmen als je zuvor", kündigt der neuean.



© NDR/Melanie Grande

bleibt bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2019 alsan Bord. "Nia Künzers Analysen prägen nun schon seit elf Jahren die Live-Berichterstattung über den Frauenfußball im Ersten. Mit der Vertragsverlängerung wollen wir unserem Anspruch gerecht werden, von den Auftritten der Vereinsmannschaften und der Nationalelf in unseren Übertragungen auch weiterhin qualitativ hochwertig zu berichten", sagte. Die Weltmeisterin von 2003 analysiert und kommentiert bereits seit 2006 Fußballspiele im Ersten.



© ARD/ZDF

Künzer ist freilich auch Teil des ARD-Teams bei der, die vom 16. Juli bis 8. August in den Niederlanden stattfinden wird.werden gemeinsam von dem Turnier berichten, setzen abseits der Übertragungen im Hauptprogramm allerdings unterschiedliche Schwerpunkte. Während das ZDF einige Spiele auf einenim Netz auslagert, setzt die ARD neben Übertragungen auf Sportschau.de zusätzlich auf den. Kommentiert werden die Spiele an ARD-Tagen von Stefanie Baczyk und Bernd Schmelzer, an ZDF-Tagen sind Norbert Galeske, Claudia Neumann und Martin Schneider an der Reihe. Die Moderation übernimmtfürs ZDF undfür die ARD.



© Sky

Gute Nachrichten für Handball-Fans:, der ab Juni den neuen Posten des Chefredakteurs bei Sky übernimmt, hat im Handball-Podcast "Kreis ab" angekündigt, dass der Bezahlsender ab der kommenden Saisonauch im linearen Fernsehen zeigen wird - also auch die sogenannten, die mit nur zwei Kameras produziert werden sollen. Nach Angaben von Burkhard Weber soll es aber auch hier möglich sein, Slomos in die Übertragungen zu integrieren. Mit Blick auf den kürzlich erschienenen "Welt"-Bericht, wonach es zu einem Krisentreffen mit Vertretern der HBL-Vereine gekommen sei, zeigte sich Weber irritiert. "Ich habe noch nie einen soerlebt", sagte er zu "Kreis ab" und betonte, dass das Ziel des Treffens vor allem das gegenseitige Kennenlernen gewesen sei. "Jeder Verein hatte die Chance, uns Fragen zu stellen", so Weber. Dabei habe es nicht einen Punkt gegeben, an dem man auseinandergegangen sei, um noch etwas zu klären.



© Sky

Sport in Zahlen

Auch in diesem Jahr wird das traditionellehierzulande wieder exklusiv beizu sehen sein. Auch die täglicheist erneut Bestandteil der Berichterstattung - erstmals wird es diese jedoch im Free-TV zu sehen geben. Möglich macht das der Sportnachrichtensender, der "London Calling" ab dem 3. Juli jeweils um 22:00 Uhr ins Programm nimmt. Als Moderator führt wie gehabtdurch die Sendung,fungiert als Experte. Die Wimbledon-Schiene ist übrigens das erste Sportereignis, das Sky vom neuen Sport-Headquarter in Unterföhring überträgt.



© RTL

Derhat sowohl RTL als auch Sky am Sonntag starke Quoten beschert:sahen trotz hochsommerlicher Temperaturen den Sieg von Sebastian Vettel bei. Das waren zwar gut eine halbe Million weniger als vor einem Jahr beim Formel-1-Grand-Prix in Monaco, doch der Marktanteil fiel mit 34,5 Prozent nahezu identisch aus. In der Zielgruppe wurden ebenfallsgemessen - erstmals wurde hier in dieser Saison die 30-Prozent-Marke bei einem Nachmittags-Rennen geknackt. Richtig gut lief's aber auch für, wo die Formel 1auf linearem Wege erreichte. Das bedeutete einen. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf stolze 3,7 Prozent.



© RTL NITRO

Was noch zu sagen wäre...





Teilen

Auchwar am Sonntag mit Motorsport erfolgreich: Dort verzeichnete die Übertragung vomvon den frühen Morgenstunden bis in den Nachmittag hinein im Schnitt. Der Marktanteil lag sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe bei 2,4 Prozent und damit klar über den Normalwerten des Männersenders. Diesind indes bislang noch nicht so recht in Fahrt gekommen:verzeichnete am Sonntag ab 11 Uhr zunächst, am späten Nachmittag waren dann nur noch 70.000 Fans dabei. Ungleich gefragter war dieverfolgten das Spiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar-Löwen und trieben den Marktanteil damit auf 2,2 Prozent. Diehielt danach nochvorm Fernseher.