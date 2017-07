Netzer hört bei Infront auf, Eberl ist erster Nitro-Gast

© MG RTL D/Stefan Gregorowius

Ende einer Ära: Günter Netzer macht beim Sportmarketing-Unternehmen Infront Schluss. Nitro hat indes den Premieren-Gast von "100% Bundesliga" bekanntgegeben. Und: Frauenfußball-EM und Tour de France holen gute Quoten.



zieht sich von seinem Amt als Executive Director vonzurück und legt seine bisherigen Funktionen nieder. Seit Gründung des Sportmarketing-Unternehmens war der einstige Profi-Fußballer an Bord - leicht fällt ihm der Abschied daher nicht. "Ich werde das lebendige Umfeld und die tollen Leute bei Infront. Ich hatte das Privileg, das Geschäft von einem sehr frühen Zeitpunkt an zu prägen und ich werde diese herausfordernde aber sehr bereichernde Zeit nie vergessen", sagte der 72-Jährige.: "Wir sind sehr traurig, dass Günter Netzer uns verlässt und in seinengeht. Nicht nur als Mitglied der Konzernleitung und des Verwaltungsrates sondern auch als Freund und Champion waren seine Beiträge, die Zusammenarbeit und Einsichten über die Jahre immer sehr geschätzt."



Dasbefasst sich in einer fünfteiligenmit denund ihren Fans. Ab dem 6. August zeigt der Sender sonntags um 21:45 Uhr die Reihe, für die sich fünf Autoren auf die Suche nach dem Alleinstellungsmerkmal jedes Klubs gemacht und die Vertrauensfrage gestellt haben: Was ist an den Werbesprüchen und dem Verweis auf besondere Tradition, Identifikation und regionale Verbundenheit jedes Vereins tatsächlich dran? Los geht mit Schalke, ehe in den darauffolgenden Wochen Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln im Mittelpunkt stehen.



In der kommenden Woche feiert die neue Sendungihre Premiere. Und auch wenn zum Auftakt zunächst ausschließlich die 2. Bundesliga auf dem Plan steht - auch das Oberhaus soll thematisiert werden. Dafür sorgt alleine schon der Premieren-Gast: Zugesagt hat, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, wie Nitro angekündigt hat. Gesendet wird "100% Bundesliga" aus dem RTL-Sendezentrum in Köln, als Moderatoren fungieren. "Der neue Nitro-Fußballabend wird weit mehr sein als die pure Zusammenfassung des gesamten Spieltags", so. "Mit Experten und Gästen wollen wir eine frische und ebenso informative wie unterhaltsame Bestandsaufnahme des Spieltags bieten und den Fußballmontag bei Nitro so zu einem festen Termin im Kalender der Fußballfans machen."



Nachdem entschieden wurde, dassab Januar 2019 neuerwird, hateineim Konzern in Aussicht gestellt. "Mercedes-Benz entwickelt sich als Marke immer weiter. Unser Sportengagement muss auch zu den Lifestyles der Zukunft passen", sagte gegenüber "Horizont" . "Wir schauen uns jetzt vor alleman. Es wird definitiv neue Chancen und Möglichkeiten geben." Hinsichtlich der Verhandlungen sagte er: "Wir haben ein Paket angeboten bekommen, bei dem wir deutlich mehr Geld für deutlich weniger relevante Leistung für unsere Marke hätten zahlen sollen." Gleichzeitig habe man nicht gewollt, dass das Bieterverfahren ausufere, so Thiemer weiter.



Dieist noch einmal von mehr als zwei Millionen Zuschauern gesehen worden. Imwaren am Sonntag im Schnittdabei, die für einen Marktanteil von 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum sorgen. Hinzu kommen noch einmal, dievor den Fernseher lockte. Am Tag zuvor hatte der Sportsender übrigens deutlich mehr Fans angesprochen: Hier schalteten durchschnittlich sogarein, sodass der Marktanteil auf 3,6 Prozent anzog. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief's zwar schwächer, doch mit 1,7 Prozent Marktanteil bewegte sich der Wert ebenfalls deutlich über den Eurosport-Normalwerten.



Mit jeweilsschlugen sich die Live-Übertragungen der Spiele mit deutscher Beteiligung bei derbislang sehr gut. 5,97 Millionen Zuschauer sahen den Auftakt gegen Schweden, beim Spiel gegen Italien fieberten 5,78 Millionen Fans mit. Abseits davon tun sich die Übertragungen dagegen noch etwas schwer: So kam etwa die Partie zwischenam Freitag ab 17:55 Uhr nicht überund einen Marktanteil von 9,2 Prozent hinaus. Fürlief's indes weit überdurchschnittlich: 640.000 Zuschauer schalteten am Sonntagabend die Begegnung zwischn England und Spanien ein, als diespielten, waren sogardabei.