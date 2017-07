DAZN plant massives Marketing, 2. Liga startet stark

© UEFA / DAZN

Ein Jahr vor dem Einstieg in die Champions League will der Sport-Streamingdienst DAZN für Marketing-Maßnahmen mehr als zehn Millionen Euro in die Hand nehmen. ZDF-Sportchef Fuhrmann gibt sich indes kämpferisch. Und: Tolle Quoten für die 2. Liga.



31.07.2017 - 11:09 Uhr von Alexander Krei 31.07.2017 - 11:09 Uhr



© obs/ZDF/Jürgen Detmers/Rico Rossival

hat in der "Zeit" bestätigt, mit Discovery über die Rechte an denzu verhandeln. Zugleich betonte er, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht unter Druck stehen. "Dass die Verhandlungen zunächst gescheitert sind, zeigt ja:" Dennoch: Leicht war sein Einstand als Sportchef zunächst nicht, immerhin musste er auch den Verlust der Champions League hinnehmen. Dass Inhalt und Qualität nicht mehr zählten, sei ernüchternd, sagte Fuhrmann. "Das habe ich natürlich auch in den Gesichtsausdrücken meiner Mitarbeiter gesehen, als ich ihnen nach dem Finale der Champions League in Cardiff diese Botschaft überbracht habe." Grund für Untergangsszenarien gebe es dennoch nicht. "Wir werden im- trotz der neuen Player."



© UEFA / DAZN

Während das ZDF demnächst also in seine vorerst letzte Champions-League-Saison gehen wird, steht im kommenden Jahr die Premiere von DAZN an, das sich die Live-Rechte mit Sky teilen wird. In der "Süddeutschen Zeitung" kündigtejetzt massive Marketing-Maßnahmen an. "Wir werden deutlich, in Fernsehspots, Außenwerbung, große Plakate, Sponsoring, aber auch in eine starke Präsenz in sozialen Medien", sagte er und sprach davon, "die Marke richtig bekannt machen" zu wollen. Zugleich gehe es darum, aufzu sein. Dafür verhandle man aktuell etwa mit der Telekom, Vodafone und Kabelnetzbetreibern. Rushton: "Unser Ziel ist es,und für alle erschwinglich zu machen. In etwa fünf Jahren wollen wir so viele Abonnenten haben wie Sky heute." 2019 oder 2020 soll DAZNmachen, erklärte er in der "SZ". "Wir machen das hier nicht nur aus Spaß, unsere Gesellschafter wollen irgendwann Geld verdienen."



© DTM

Sport in Zahlen

Nach der Ankündigung von Mercedes, diezu verlassen, ist die Zukunft der Rennserie unsicherer denn je - zumal derwird. "Es gibt eine Ausschreibung, die bis September läuft. Wir haben mit relevanten TV-Sendern und natürlich auch mit der ARD Gespräche geführt", sagte, gegenüber der dpa. Wegen der unklaren Zukunft soll der TV-Vertrag zunächst nur um ein Jahr verlängert werden. "Die jetzige Mercedes-Entscheidung ist sicher nicht von Vorteil. Es ist unverändert das Bestreben der ITR, einen langfristigen Vertrag abzuschließen", so Berger. Zuletzt war darüber spekuliert worden, dass die ARD an eineminteressiert ist.



© Sport1

hat am Sonntagabend mit dem Finale imrichtig starke Quoten eingefahren:waren im Schnitt ab 20:00 Uhr dabei, um den Sieg von Phil Taylor zu sehen. Das entsprach schon insgesamt einem starken Marktanteil von 1,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogarerzielt. Diestießen dagegen tagsüber auf deutlich weniger Interesse. Lediglichentschieden sich für die stundenlange Live-Übertragung bei Sport1, mehr als ein Marktanteil von 0,9 Prozent war in der Zielgruppe nicht zu holen. Auch am Tag zuvor wurden ab 17:00 Uhr lediglich 0,9 Prozent erzielt, die Gesamt-Reichweite belief sich auf 80.000 Zuschauer.



© Sky

Was noch zu sagen wäre...

Dieist am Wochenende in die neue Saison gestartet und hatauf Anhieb überzeugende Quoten beschert. So verzeichnete das Freitagsspiel zwischen Bochum und St. Pauli im Schnittund einen Marktanteil von 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Diesteigerte sich sogar auf 420.000 Zuschauer sowiein der Zielgruppe und auch einen Tag später sah es angesichts von 390.000 Zuschauern sowie 3,9 Prozent Marktanteil richtig gut aus. Dass die Zusammenfassungen im Free-TV jetzt beilaufen, muss sich dagegen erst noch herumsprechen: Dort wurden am Sonntag um 19:30 Uhr nurund ein Marktanteil von 0,6 Prozent erzielt. Zum Vergleich: Die erste "Hattrick"-Sendung der vorigen Saison hatte es bei Sport1 noch auf 270.000 Zuschauer gebracht.

"Wir sind keine Kamikaze-Unternehmer, wir handeln verantwortlich."

DAZN-Chef James Rushton in der "Süddeutschen Zeitung"

Teilen