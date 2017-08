Telekom zeigt Basketball-EM, Fußball-Talks steigern sich

© Telekom

Die Bundesliga ist wieder da und hat am Wochenende für glänzende Quoten gesorgt, am Sonntag legten dann sowohl "Wontorra" als auch der "Doppelpass" zu. Zudem im Sports-Update: Die Telekom zeigt die Basketball-EM, 7Sports und Sport1 setzen auf eSports.



21.08.2017 - 12:29 Uhr von Timo Niemeier 21.08.2017 - 12:29 Uhr



© Telekom © Telekom Deutsche Telekom hat sich die Rechte an der anstehenden Basketball-EM gesichert. Das Unternehmen hat mit dem Weltbasketballverband FIBA einen Fünfjahresvertrag bis 2021 geschlossen. Dadurch darf die Telekom FIBA-Spiele künftig via Entertain, auf der eigenen Webseite und via App übertragen. Die in Israel stattfindende Basketball-EM startet bereits Ende August und geht bis Mitte September. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind für die Basketball-Fans kostenlos verfügbar. "Mit der kontinuierlichen Berichterstattung über die weltbesten Basketball-Nationalteams werden wir unserem Anspruch gerecht, die zentrale Anlaufstelle in Sachen Spitzenbasketball für Fans in Deutschland zu sein", sagt Henning Stiegenroth, Leiter Sportmarketing der Telekom. Der Deal zwischen Telekom und FIBA umfasst zudem auch das Qualifikationsturnier für die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft 2019, das am Freitag, den 24. November, mit dem Spiel Deutschland gegen Georgien startet.



hat sich für die Produktion der Spiele der Handball Bundesliga (HBL) mit rt1.tv zusammengetan. Ab der Saison 2017/18 überträgt Sky bekanntlich alle Spiele der HBL, rt1.tv wird dabei künftig als Produktionspartner agieren. Neben der Produktion sämtlicher 306 Bundesligaspiele pro Saison kümmert sich rt1.tv auch um die Abwicklung des 60-minütigen Live-Talks, der direkt im Anschluss an das jeweilige Top-Spiel der Woche gesendet wird. "Die umfangreiche Produktionspartnerschaft mit Sky Deutschland bedeutet für unser Unternehmen eine deutliche Erweiterung unserer Außenproduktionsaktivitäten. Wir produzieren das Hostbroadcasting-Signal für über 100 Spiele und arbeiten für Sky kontinuierlich an neuen Produktionsinnovationen, um den Handball in Deutschland bestmöglich zu inszenieren. Die Beauftragung ist ein deutliches Statement in das Vertrauen und die Leistungsfähigkeit von rt1.tv", sagt Holger Haas, Geschäftsführer der rt1.tv production GmbH.







© rt1.tv production GmbH © rt1.tv production GmbH hat sich für die Produktion der Spiele der Handball Bundesliga (HBL) mit rt1.tv zusammengetan. Ab der Saison 2017/18 überträgt Sky bekanntlich alle Spiele der HBL, rt1.tv wird dabei künftig als Produktionspartner agieren. Neben der Produktion sämtlicher 306 Bundesligaspiele pro Saison kümmert sich rt1.tv auch um die Abwicklung des 60-minütigen Live-Talks, der direkt im Anschluss an das jeweilige Top-Spiel der Woche gesendet wird. "Die umfangreiche Produktionspartnerschaft mit Sky Deutschland bedeutet für unser Unternehmen eine deutliche Erweiterung unserer Außenproduktionsaktivitäten. Wir produzieren das Hostbroadcasting-Signal für über 100 Spiele und arbeiten für Sky kontinuierlich an neuen Produktionsinnovationen, um den Handball in Deutschland bestmöglich zu inszenieren. Die Beauftragung ist ein deutliches Statement in das Vertrauen und die Leistungsfähigkeit von rt1.tv", sagt Holger Haas, Geschäftsführer der rt1.tv production GmbH.



© 7Sports © 7Sports , die Sport-Dachmarke von ProSiebenSat.1, ist eine umfangreiche Kooperation mit der Electronic Sports League (ESL) eingegangen. Gleichzeitig hat 7Sports seine Kooperation mit der ELEAGUE erneuert. Bereits ab dem 30. August ist bei ProSieben Maxx immer mittwochs ab kurz nach Mitternacht das wöchentliche, einstündige Magazin "ran eSports - Professional. Gaming. Magazine." zu sehen. In der Sendung steht vor allem "CS:GO" im Mittelpunkt, es soll aber auch über "League of Legends", "Dota 2", "Fifa", "Madden NFL" und "Rocket League" berichtet werden. Moderator Matthias Remmert präsentiert das Format mit wöchentlich wechselnden Experten. "Wir glauben an eSport als eines der großen Wachstumsfelder im Sport. Free TV als Massenmedium und hochwertiger Content sind das Rüstzeug, um neue Zielgruppen von diesem Thema zu begeistern. Daher freuen wir uns sehr, die ESL als einen wichtigen strategischen Partner an Bord zu haben. Mit den Produkten der ESL und der ELEAGUE haben wir nun die größten eSport-Turniere im Angebot", sagt Zeljko Karajica, CEO von 7Sports.



© ProSieben MAXX © ProSieben MAXX ProSieben Maxx zum "Super-Sport-Sonntag", der Sender verspricht für den 27. August 13 Stunden Sport-Programm. Los geht’s um 14 Uhr mit einem Rückblick mit "Icke" und Sebastian Vollmer auf den 51. Super Bowl. Ab 14:45 Uhr zeigt ProSieben Maxx das Herren-Finale der FIVB World Tour Finals. Moderator Matthias Killing meldet sich auf dem Tennisstadion am Hamburger Rothenbaum, das in eine Beach-Volleyball-Arena verwandelt wurde. Kommentiert wird das Match von Frank Winkler und Julius Brink. Im Anschluss daran wird die Aufzeichnung des Damen-Finals gezeigt, hier kommentiert Dirk Berscheidt. Am Abend steht schließlich wieder Football auf dem Programm: Ab 19 Uhr wird die Partie zwischen den Chicago Bears und den Tennessee Titans übertragen, danach folgt noch die Begegnung zwischen den Cincinnati Bengals und den Washington Redskins. Beides sind Preseason-Spiele. Im Vorfeld sind noch zwei Ausgaben von "#ranNFLsüchtig" zu sehen. Zum Abschluss präsentiert ProSieben Maxx die ersten zwei Folgen der HBO-Serie "Hard Knocks" rund um die Saisonvorbereitung der Tampa Bay Buccaneers.



Auchsetzt demnächst verstärkt auf. So ist ab dem 22. September immer freitags ab 21 Uhr die neue Reihe "" geplant. Vorerst zeigt der Sender. Zunächst wird man in dem neuen Format die eSports-Geschäfte desunter die Lupe nehmen, darüber hinaus wird auch aus dem Alltag einiger Profis des Vereins berichtet. Alsdes Formats trittauf., Geschäftsführer Digital Products der Sport1 GmbH, sagt: "In 'Inside eSports Spezial' widmen wir uns umfangreich dem eSports-Projekt des VfL Wolfsburg. Mit dem Einstieg als erster deutscher Bundesligist hat der VfL die Wahrnehmung von eSports als Sportart in der Öffentlichkeit maßgeblich gefördert. Dieser Ansatz deckt sich mit unserer Pionierarbeit und der Positionierung von Sport1 als führende Destination für eSports-Fans im deutschsprachigen Raum. Nun fügen wir unserer Arbeit auf diesem Gebiet mit dieser Reportage-Reihe das nächste Kapitel hinzu."



Die(CHL) hat ineinen neuen Übertragungspartner gewonnen. Derwird die oberste Eishockey-Spielklasse künftig ins Programm nehmen und ab der Gruppenphase des Turniers jeweils ein Spiel eines Vertreters der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) zeigen. Das hat CHL-Chefnun bekanntgegeben. Die übrigen Spiele stehen auf dergratis zur Verfügung. "Jeder Fan hat jetzt die Möglichkeit, sämtliche Spiele mit österreichischer Beteiligung, sei es beim ORF oder bei uns auf der Plattform, zu sehen", so Baumann.



© Chobe / photocase.com © Chobe / photocase.com TV-Vertrag erhalten die 36 Bundesliga-Klubs ab dieser Saison deutlich mehr Geld als noch in den Jahren zuvor. Das beeinflusst auch den Unternehmenswert dieser Klubs, das hat eine Analyse des Beratungsunternehmens Deloitte nun ergeben. "Haupttreiber ist vor allem das Wachstum der 1. Bundesliga von über 715 Millionen Euro, wohingegen die 2. Bundesliga einen Zuwachs von rund 110 Millionen Euro erreicht. Hierbei wird nur der direkte Effekt aus den neuen Medienverträgen betrachtet", sagt Karsten Hollasch, Partner und Leiter der Sport Business Gruppe von Deloitte. Laut der Analyse profitieren vor allem Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Bayern München. "Die neuen nationalen und internationalen Medienerlöse ab der Saison 2017/18 bedeuten für die Bundesligisten neben zusätzlichen Einnahmen auch eine Steigerung ihres Unternehmenswertes. Dieser sorgt zudem für höhere potenzielle Zuflüsse bei möglichen Einstiegen von Investoren", so Hollasch.



© NDR © NDR bleibt der Medienpartner der beiden Bundesliga-Vereine Hannover 96 und Hamburger SV, das gab der Sender bekannt. Mit beiden Vereinen habe man die Partnerschaft in den Bereichen Marketing und Promotion vorzeitig verlängern können. Die neuen Verträge gehen jeweils bis zum Ende der Saison 2019/20. Kernstück der Kooperation bleibt die "NDR 2 Fanshow" vor den Heimspielen der Klubs. Diese ist im Stadion zu hören und soll das Publikum vor Ort auf die Partie einstimmen.

© Sky © Sky Doppelpass" als auch der neue Sky-Talk "Wontorra" zugelegt. Nach 670.000 Zuschauern in der vergangenen Woche, erreichte der "Doppelpass" an diesem Sonntag 870.000 Menschen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 7,5 Prozent und auch bei den jungen Zuschauern sah es für Sport1 mit 6,0 Prozent sehr gut aus. "Wontorra" hatte weniger Zuschauer, muss sich aber nicht verstecken: 200.000 Menschen sahen sich die Sky-Sendung an, das waren 50.000 mehr als bei der Premiere. Mit 1,9 bei allen und 3,8 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern kann man bei Sky Sport News HD sehr zufrieden sein.

Überhaupt lief es für Sky am Sonntag richtig gut, was natürlich auch an den zwei Bundesliga-Spielen lag. So sahen 600.000 Menschen die Partie zwischen Frankfurt und Freiburg, das entsprach 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Partie Gladbach gegen Köln kam ab 18 Uhr sogar auf 1,03 Millionen Zuschauer, hier kletterte der Marktanteil auf 6,8 Prozent. Das katapultierte den Sender SkyBuli1 schließlich auch in die Top15 der erfolgreichsten Sender am Sonntag: Mit 1,8 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag man noch vor Super RTL und DMAX. Bei Sky freut man sich am Montag über den "reichweitenstärksten Saisonstart der Fußball Bundesliga aller Zeiten".



© ARD © ARD Sportschau" von 4,67 Millionen Menschen gesehen, das waren rund 760.000 Zuschauer mehr als beim Saison-Auftakt 2016. Der Marktanteil lag bei entsprechend starken 25,0 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen können sich die Verantwortlichen über sehr gute 18,9 Prozent freuen.

"Wäre, wäre - Fahrradkette"

Lothar Matthäus in seiner Rolle als Sky-Experte in der Diskussion über einen Eltmeter.

