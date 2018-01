Affen-Ärger um Auba, Klopp nutzt F-Wort im US-TV

© Screenshot NBC

Weil kicker-Chefreporter Karlheinz Wild in Bezug auf Pierre-Emerick Aubameyang von einem "Affenzirkus" sprach, sieht sich der BVB-Star rassistisch beleidigt. Amazon hat derweil Nutzerzahlen für die NFL vorgelegt. Und: Jürgen Klopp bringt NBC-Moderator in Verlegenheit.



15.01.2018 - 12:13 Uhr von Alexander Krei 15.01.2018 - 12:13 Uhr



© Eurosport

hat am Wochenende vor allem abseits des Platzes für Aufsehen gesorgt. Auf Instagram machte er deutlich, dass er sich von einer Äußerung desfühlte. Dieser hatte mit Blick auf Aubameyangs Eskapaden in der Europsport-Sender "kicker.TV Talk" gesagt: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Aubameyang in München den gleichenveranstalten könnte." Er hätte ein anderes Wort als "Affenzirkus" nutzen können, schrieb der Fußballer. Wild selbst stellte noch am Sonntag klar, es sei "nie und nimmer" seine Absicht gewesen, Aubameyang "in irgendeiner Form zu beleidigen oder zu diskriminieren". Und weiter: "Ich wollte mit dieser im deutschen Sprachgebrauch geläufigen undausschließlich dessen Extravaganzen außerhalb des Fußballplatzes benennen."



© DOSB

Dieläuft und spielt nicht nur für ARD und ZDF, die die Auftritte der deutschen Handballer zeigen, eine große Rolle, sondern auch für. Die ProSiebenSat.1-Plattform überträgt die übrigen Spiele und setzt dabei auch auf. Analog zu den Handball-Bundesliga-Konferenzen von Sky schaltetzwischen den Hallen hin und her. Daneben hat Sportdeutschland.TV den Titel "No Limits" vonals seinen offiziellen EM-Song präsentiert - dieser wurde gemeinsam mit einer Auswahl der deutschen Nationalmannschaft neu aufgelegt. "Nach dem Erfolg 2016 war es uns wichtig, das Thema Handball-EM weiter auszubauen und größer zu spielen", so. "Wir sind stolz, dass wir den DHB und die Jungs davon überzeugen konnten, zur EM etwas Neues auszuprobieren. Der Song passt perfekt zu dieser EM, denn das Motto ist definitiv #NoLimit."



© ARD/Ralf Wilschewski

Sport in Zahlen

Dassseit Beginn der Saison in seinem Topspiel am Samstagabend häufiger auf diein der Bundesliga setzen kann, hat sich nicht nur positiv auf die Quoten des Pay-TV-Senders ausgewirkt, sondern auch der. "Bei der endgültigen Ansetzung der Spiele sollten DFL und Vereine den Wert der Free-TV-Verbreitung und", mahntejetzt im Fachmagazin "Sponsors". "Der Druck auf die Samstags-'Sportschau' ist durch den neuen Live-Partner Discovery und die Bedeutung der internationalen Vermarktung für die Spielplangestaltung deutlich größer geworden." Die Samstags-"Sportschau" verzeichnete in der Hinrunde im Schnitt 220.000 weniger als vor einem Jahr, im Gegenzug ging die Reichweite der Sonntagsausgabe in den Dritten leicht nach oben. Hier waren im Schnitt 3,14 Millionen Zuschauer dabei.



© Sky

Derhat eingezogen. Die, die Auslastung der Werbeflächen lag bei 76 Prozent. Obwohl die Rechte der Freitagsspiele inzwischen bei Eurosport liegen, gelang es Sky, die Reichweiten im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent zu steigern. Alleine dieverzeichnete wöchentlich im Schnittund damit 27 Prozent mehr als in der Vorsaison. Das bedeutete zugleich einen neuen Allzeit-Rekord für eine Halbserie.pocht dennoch weiter auf eine bessere Quotenmessung: "Trotz der überzeugenden AGF-Reichweiten sehen wir nach wie vor dieauf Sky über sämtliche Verbreitungswege. Es gibt weiterhin einezu unserem eigenen Zuschauerpanel und Zuschauerpotenziale im zweistelligen Bereich sind nicht in der AGF abgebildet."



© Amazon

Was noch zu sagen wäre...

Für gewöhnlich istzurückhaltend, wenn es um die Kommunikation von Abrufzahlen bei seinem Streamingdienst geht. Doch bei derhat das Unternehmen jetzt eine Ausnahme gemacht: Demnach verzeichneten die elf Partien eigenen Angaben zufolge insgesamt. Die Live-Übertragungen verzeichneten demnach im Schnitt 310.000 Zuschauer - bei der Partie zwischen den Atlanta Falcons und den New Orleans Saints sollen Anfang Dezember sogareingeschaltet haben. Gezählt werden Nutzer, die mindestens 30 Sekunden lang zusahen. Im Schnitt waren die Fans 63 Minuten dabei.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat das böse "F-Wort" live im amerikanischen Fernsehen benutzt. Der Moderator sah sich daraufhin zu einer Entschuldigung gezwungen - ganz im Gegensatz zu Klopp.

Klopp just gave the best 30 seconds of post match interview I’ve ever seen. Complete with f-bomb on live tv.



What a man. #LFC pic.twitter.com/NaH9SLnVyS — Zecharias Mengis (@TheMengisKhan) 14. Januar 2018

Teilen