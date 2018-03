Starker Formel-1-Start für RTL, Watzke bei Maschmeyer

© MG RTL D

RTL hat am Sonntag offensichtlich von der fehlenden Pay-TV-Konkurrenz profitieren können: Im Vergleich zu 2017 stiegen die Quoten des Saison-Auftakts der Formel 1 deutlich an. Außerdem: Netflix macht eine F1-Doku und Sat.1 setzt auf den BVB.



26.03.2018 - 11:21 Uhr von Alexander Krei 26.03.2018 - 11:21 Uhr



© MG RTL D

Seit dem Wochenende ist diezurück - und nachdem sichin den vergangenen Jahren die Übertragungsrechte mit Sky teilen musste, ist die Motorsport-Königsklasse im Fernsehen nun exklusiv bei dem Free-TV-Sender beheimatet. Zum Saison-Auftakt in Australien konnte RTL ganz offensichtlich, denn im Vergleich zum Vorjahr gingen die Quoten spürbar nach oben.schalteten ab 7:13 Uhr ein und damit. Der Marktanteil zog um mehr als fünf Prozentpunkte auf starke 42,3 Prozent an. In der Zielgruppe ging es sogar um fast acht Prozentpunkte auf nunmehrnach oben. Als Sebastian Vettel als Sieger die Ziellinie überquerte, lag die Reichweite übrigens bei 3,29 Millionen Zuschauern.



© ZDF

Neues aus der Sport-Medienwelt

Auch wenn der Frühling bereits begonnen hat, stand am Wochenende imnoch einmal Wintersport auf dem Programm - und noch einmal konnte sich der Sender über starke Quoten freuen, allen voran dank dersahen am Sonntag den Massenstart der Herren, sodass der Marktanteil auf 26,4 Prozent anzog, bei den Damen waren ab 17:00 Uhr sogardabei. Hier belief sich der Marktanteil auf 26,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegten sich die Werte mit 11,2 und 12,0 Prozent ebenfalls weit über den Normalwerten des Senders. Um 13:00 Uhr hatten schon dieim Schnittund einen Marktanteil von 19,1 Prozent beim Gesamtpublikum eingefahren.



© History

Derwird im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft in mehr als 160 Ländern zwei Wochen lang rund um die Uhr einevornehmen. Hierzulande wirdvom 28. Mai bis 10. Juni rund um die Uhr auf History gezeigt. Darüber hinaus hat der Sender eine, in deren Rahmen der frei empfangbare Sendervom 3. bis 10. Juni täglich um 17:00 Uhr und um 23:00 Uhr History-Sendungen zum Thema Fußball gezeigt werden, darunter die Eigenproduktionmit. Sky Media kümmert sich um die Vermarktung des Events.



© Sat.1

Gerade erst hatalsvorgestellt (DWDL.de berichtete) . An seinem euphorischen Stil will Mielke nichts ändern, wie er gegenüber dem "Motorsport-Magazin" sagte . "Das ist genau, was erwünscht ist, insofern ich meinen Chef richtig verstanden habe. Ich würde es ja gar nicht hinbekommen, ein meditativer und ruhiger Kommentator zu werden. Für einen derartigen Wechsel meiner Eigenschaften, bin ich zu alt", so Mielke, der wohl noch einen Co-Kommentator zur Seite gesetzt bekommen wird. "Natürlich werde ich mich akribisch auf meine neue Aufgabe vorbereiten, aber." Dass die DTM zuletzt unter massiver Kritik der Fans stand, kann der Sat.1-Kommentator nachvollziehen. "Das Reglement bedurfte tatsächlich einer. Das ist nun passiert und die Autos sollten nun für die Fans leichter zu verstehen sein."



© Netflix

wird zwar keine Formel-1-Rennen übertragen, aber trotzdem auf die Rennserie setzen. Anfang 2019 soll eineüber die Königsklasse ausgestrahlt werden. Dieverspricht "unvergleichliche Einblicke in die Welt der schnellsten Fahrer, der Teamchefs und Besitzer". Die Bilder dafür sollen in der laufenden Saison entstehen. Als Produzent fungiert, der schon einen Film über die Formel-1-Legende Ayrton Senna machte. "Die Formel 1 ist ein weltweit populärer Sport, den wir von einer Motorsportfirma in eine Medien- und Unterhaltungsmarke verwandeln wollen", sagte. "Die Vereinbarung mit Netflix soll die faszinierende Geschichte von all dem aufzeichnen, was während einer Grand-Prix-Saison hinter den Kulissen passiert."



© Sat.1/Andre Kowalski

Was noch zu sagen wäre...

Sportlicher Beistand für: In seiner neuensetzt Maschmeyer in dieser Woche bei einer Challenge auf die Unterstützung von. In der Aufgabe, der sich die zwölf verbliebenen Kandidaten stellen müssen, geht es vor allem um Motivation. "Er weiß genau, welche Ansprache die Mannschaft erreicht und welche Ansprache daneben geht", so Carsten Maschmeyer über den Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Watzke selbst sagt: "In der Kabine geht es letztendlich darum,: Motivation, Aggressivität, Leidenschaft."

"Um euch trotz Werbeunterbrechung auf dem Laufenden zu halten: ich hab gewonnen."

Boxer Tyron Zeuge auf Instagram, nachdem Sport1 bei seinem K.O.-Sieg noch in der Werbung war

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen