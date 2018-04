ZDF verliert Fußball-Experte Kehl, Sat.1 holt Scheider

© ZDF/Sascha Baumann

Sebastian Kehl kehrt zurück zu Borussia Dortmund und wird deshalb nicht mehr als ZDF-Experte arbeiten. Außerdem im Sports-Update: Sat.1 komplettiert sein DTM-Team, ARD und ZDF setzen auch weiterhin auf Biathlon und "Sky90" bald vorübergehend auf den Sonntag zurück.



23.04.2018 - 11:22 Uhr von Timo Niemeier 23.04.2018 - 11:22 Uhr



© ZDF/Sascha Baumann

Dasmuss sich einenfürsuchen: Der ehemalige Profispieler von Borussia Dortmund hat angekündigt, zurück zum Klub zu gehen. Bei den Dortmundern wird er. "So sehr ich mich auf die Zusammenarbeit im Rahmen der WM 2018 gefreut habe, gab es nach Abwägung aller Aspekte keine andere Möglichkeit als mich sofort voll auf meine Arbeit beim BVB vorzubereiten", sagt Kehl. Er war seit der Fußball-EM 2016 als Experte im ZDF zu sehen. Wie überraschend das Aus für Kehl beim ZDF kommt, zeigt schon die Tatsache, dass der Sender erst in der vergangenen Woche zu einergeladen hat, die am heutigen 23. April in Hamburg stattfinden wird. Dort will man denbekanntgeben, Kehl sollte eigentlich auch vor Ort sein.



© DTM

komplettiert seinund hat nunverpflichtet. Dervon 2008 und 2009 wirdbeim Sender, nach der Saison 2016 beendete er seine aktive DTM-Karriere. "Ich fühle mich geehrt, diese Anfrage bekommen zu haben", sagt Scheider zu seinem neuen Job. "Ich freue mich wirklich auf diese Aufgabe. Denn in meinem Leben als Rennfahrer hätte ich im Rennanzug gerne mehr gesagt. Jetzt habe ich die Möglichkeit dazu." Mit seinen 16 Jahren DTM-Erfahrung wisse er genau, was hinter den Kulissen passiere. "Das ist, was ich hier und da sicherlich mal einbringen werde. Das wird auch zu Diskussionen führen, denke ich. Aber wenn der Sport an der einen oder anderen Stelle kritisch zu beurteilen ist, dann werde ich das tun." Bereits bekannt war, dassals Moderatoren durch die Übertragungen führen, als Kommentator der Rennen fungiert



© ARD/ZDF

Trotz zahlreicherwird der Sport auchzu sehen sein, die Sender werden nicht, wie vor einigen Jahren bei der Tour de France, aussteigen. ". Wir haben damals unsere Live-Berichterstattung beendet, weil das Zuschauerinteresse infolge des systematischen Dopings und der vielen Skandale rund um dieses Ereignis extrem gesunken war", sagte. Beim Biathlon ist das anders: Die Übertragungen sorgen für Top-Quoten und holen die höchsten Reichweiten aller Wintersport-Übertragungen.ergänzt: "Die Vorwürfe gegenüber dem Biathlon-Verband sind gravierend. Das ZDF wird über die Ermittlungen weiter intensiv berichten. Das Thema Doping wird beim Biathlon nicht anders behandelt als bei anderen Sportarten." Zuletzt gab es eine Razzia beim Biathlon-Weltverband IBU in Salzburg.

Der Videobeweis sorgt im Fußball immer wieder für Verwirrung und Kritik. Im Sommer wird die Technologie auch bei der Fußball-WM eingesetzt, das ist bereits länger bekannt. Nun hat die Fifa angekündigt, den Einsatz des Videobeweises für Zuschauer im Stadion sowie vor den TV-Geräten transparent gestalten zu wollen. So sollen die Grafiken und Wiederholungen auf Bildschirmen im Stadion übertragen werden. So wolle man die Fans über den Ausgang des Videobeweises informieren. Zudem soll es eine weitere Person im "Video Operations Room" geben, die unter anderem Informationen schneller weitergeben soll, etwa an die TV-Kommentatoren.



© Sky © Sky Sky90" kehrt im Mai zweimal auf den Sonntag zurück: Am 6. und 13. Mai wird die Sendung um 19 Uhr ausgestrahlt, damit läuft sie jeweils im Anschluss an die Zusammenfassung der Spiele des 33. und 34. Spieltags der Zweiten Bundesliga. Anfang dieser Saison wechselte "Sky90" von seinem angestammten Sendeplatz auf den späten Montagabend und überschneidet sich dort seither mit der Nitro-Fußballsendung "100% Bundesliga". Früher lief die Sky-Sendung immer sonntags um 19:30 Uhr.



© Chobe / photocase.com © Chobe / photocase.com spanische La Liga hat einen neuen Umsatzrekord vermeldet: In der Saison 2016/17 lagen die Umsätze der 42 Mannschaften der ersten und zweiten Liga bei 3,66 Milliarden Euro. Gegenüber der Vorsaison entspricht das einem Plus von mehr als 15 Prozent. Besonders stark fiel das Wachstum der Medienerlöse aus: Diese stiegen von 729 Millionen in 2015/16 auf nun 1,46 Milliarden Euro. Mit diesen Zahlen liegt La Liga aber nicht nur hinter der englischen Premier League, sondern auch hinter der Bundesliga. Die 36 Klubs der ersten und zweiten Liga erwirtschafteten 2016/17 insgesamt 4,01 Milliarden Euro Umsatz.

Sport in Zahlen



© SPORT1/Getty Images/Widmann © SPORT1/Getty Images/Widmann Fußball-Talks nun wieder kleinere Brötchen backen: Der "Doppelpass" kam am Sonntag auf 890.000 Zuschauer. Das entsprach 8,7 bei allen und 7,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, das sind fantastische Werte für Sport1. In der vergangenen Woche sahen aber noch 1,21 Millionen Zuschauer zu. Für den Sky-Talk "Wontorra" ging es von 230.000 Zuschauer vor sieben Tagen auf jetzt 110.00 Zuschauer nach unten. 1,1 bei allen und 0,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen standen zu Buche. Die Wiederholung des "Wontorra"-Specials mit Jürgen Klopp holte danach noch 0,5 und 0,2 Prozent Marktanteil, 60.000 Menschen sahen zu. Die Erstausstrahlung am Freitag wurde nur von 40.000 Zuschauern gesehen.



© Sky © Sky Sky dann aber mit den zwei Bundesliga-Partien am Sonntag drin. Augsburg gegen Mainz kam um 15:30 Uhr auf 630.000 Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 6,3 Prozent. Dennoch war es die niedrigste Reichweite eines Spiels, das sonntags um diese Uhrzeit angepfiffen wurde, seit Mitte Dezember. Den Derby-Kracher zwischen Dortmund und Schalke sahen vor einer Woche noch 1,46 Millionen Menschen, das war damals ein neuer Rekord. Die Partie zwischen Köln und Schalke sahen sich am Abend 1,04 Millionen Menschen an, hier wurden 6,0 Prozent in der Zielgruppe gemessen.

Was noch zu sagen wäre…

"Wir sind Marktführer und wir werden Marktführer bleiben"

Sky-Chef Carsten Schmidt über die Marktstellung von Sky im Sport.

Teilen