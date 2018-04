NFL bleibt bei DAZN, ARD zahlt mehr für DFB-Pokal

© ARD

Auch weiterhin wird DAZN mehrere NFL-Spiele pro Woche übertragen, wie der Streamingdienst jetzt bestätigte. Die ARD muss derweil für den DFB-Pokal tiefer in die Tasche greifen als bisher. Und: Sport1 punktet mit Boxer Arthur Abraham.



30.04.2018 - 11:53 Uhr von Alexander Krei



überträgt auch weiterhin die. Wie der Streamingdienst bestätigte, wird man in Deutschland, Österreich und der Schweizzeigen, vier davon live - wahlweise mit deutschem Kommentar oder dem US-amerikanischen Originalkommentar. "American Football ist wichtiger Teil der DNA von DAZN und wir freuen uns sehr, dass wir den Fans auch weiterhin umfassend die beste Football Liga der Welt, die NFL, präsentieren dürfen", sagte. Wie gehabt setzt DAZN auch künftig auf das Live-Konferenzformat, zudem ist das NFL Network weiterhin im Programm enthalten.



wird unterdessen auch in den kommenden Jahren dieauf seinen digitalen Plattformen übertragen. Der Vertrag wurde nun um zwei Jahreverlängert. Amazon hatte zuletzt Twitter als Inhaber der Rechte abgelöst - der bisherige Vertrag war jedoch zunächst nur auf eine Saison angelegt. Amazon muss sich die Übertragungen mit demund demteilen, wird die Streaming-Rechte fortan jedoch exklusiv halten. Angeblich soll Amazonbezahlen, bisher war von 50 Millionen die Rede. Auch YouTube soll an der NFL interessiert gewesen sein.



Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) steigert diedeutlich. Wie der Branchendienst "Sponsors" berichtet, nimmt der Verband künftig etwaein, nachdem die Sender bislang jährlich gut 40 Millionen überwiesen. So soll diefür ihre Übertragungen fortanbezahlen, was einem Plus von sechs Millionen Euro im Vergleich zum laufenden Zyklus entspricht, obwohl man wie gehabt neun Spiele zeigt. Der neue TV-Partnerbezahlt laut "Sponsors" für vier Spiele insgesamtüberweistfür die Pay-TV-Übertragungen, deren Exklusivität jedoch durch den Sport1-Einstieg sinkt. So sind zwar weiterhin alle Spiele des Wettbewerbs bei Sky zu sehen, allerdings muss man sich künftig ein Viertelfinale und ein Achtelfinale mit dem Free-TV-Sender teilen. Für mehr Exklusivität wollte man offenbar nicht mehr bezahlen.



Nach dem Ende der Partnerschaft mit Sky wird die größte Beachvolleyball-Serie Europas, deren Sponsor von der kommenden Saison an nicht mehr Smart ist, sondern die Techniker Krankenkasse, bekanntermaßen beibeheimatet sein. Neben Livestreams aufsind ab dem 8. Juni auch umfangreiche Übertragungen derbeigeplant. Als Experte hat der Sender den Olympiasiegerverpflichtet. "Die Vorfreude auf die Saison ist schon jetzt riesengroß und es ist toll, dass ich wieder als Experte vor Ort dabei sein kann", so Brink. Als Kommentator fungiert, Reporter ist: "Mit der 'Techniker Beach-Tour‘ ergänzen wir unser Sportportfolio und holen das perfekte Sommer-Event zu ProSieben Maxx und ran."



wird neuer Partner der. Als Dachmarke des Kölner E-Sport-Unternehmens Turtle Entertainment ist die ESL seit 2000 etabliert. Mittlerweile agiert das Unternehmen nicht mehr nur als Liga, sondern als Veranstalter verschiedener Turniere in über 50 Video-Spielen - darunter viele professionelle Ligen und Meisterschaften wie die, die Vodafone ab sofort sponsern wird. Die beiden Partner haben sich vorgenommen, den bislang männerdominierten Sport auch für dasinteressanter zu machen. So will Vodafone gemeinsam mit Talenten Frauen dabei unterstützen eine professionelle Karriere im E-Sport zu starten, heißt es.



Sport in Zahlen

Dass er im Sommer nicht vor Ort in Russland ist, um für dasdie Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft zu analysieren, sondern im beschaulichen Baden-Baden, störtoffensichtlich nicht. Die, sagte Kahn in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" . "Als wir von der Europameisterschaft 2016 in Frankreich berichtet haben, waren wir zwar in Paris, saßen aber die ganze Zeit im Sendezentrum des IBC." Zu gesellschaftlichen und politischen Themen will sich der einstige Nationaltorhüter indes nicht äußern. Kahn: "Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute an meiner Meinung zu Geschehnissen interessiert sind, die über den Fußball hinausgehen. Grundsätzlich verstehe ich mich allerdings nicht als jemand, der zu allem und jedem seine Meinung kundtun muss. Bei der WM will das Publikum von mir wissen, was auf dem Platz geschehen ist. Meineist da nicht gefragt."



Starke Quoten für diesahen am Samstag die Zusammenfassungen der Spiele. Das entsprach einem hervorragenden- der beste Wert der laufenden Saison. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurdeaufgestellt. Einen höheren Marktanteil gab's hier zuletzt vor fast drei Jahren. Gefragt war aber auch die, die es ab 15:30 Uhr auf durchschnittlichbrachte. Insgesamt schalteten hier 1,28 Millionen Zuschauer ein. Meistgesehenes Sonntagsspiel bei Sky war indes die Begegnung zwischen Bremen und Dortmund, die es auf 920.000 Zuschauer sowie 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe brachte.



Patrick Nielsen

hat mit demsehr gute Quoten verzeichnet.waren am späten Samstagabend dabei und trieben den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf hervorragende. Bei den 14- bis 49-Jährigen punktete Sport1 mit 2,3 Prozent Marktanteil. In den Stunden zuvor konnte der Sender dagegen nur mäßige Zuschauerzahlen einfahren: Ab 20:00 Uhr waren zunächstdabei, um die Einstimmung auf den Boxabend zu sehen. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei 0,9 Prozent, in der klassischen Zielgruppe aber nur bei 0,4 Prozent.