Rekordvertrag im Handball, DAZN holt Mertesacker

Die EHF hat einen 500 bis 600 Millionen Euro schweren Deal mit den Firmen Infront und Perform ausgehandelt, der zwischen 2020 und 2030 laufen wird. DAZN verpflichtet derweil Ex-Nationalspieler Per Mertesacker als Fußball-Experten.



28.05.2018 - 11:23 Uhr von Alexander Krei



Diehat einen neuenausgehandelt: Mit demwurde für den Zeitraum von 2020 bis 2030 eine "Medien- und Marketing-Partnerschaft" vereinbart, die einumfasst. Der Deal umfasst unter anderem jeweils zehn Spielzeiten der Champions League der Männer und Frauen sowie jeweils fünf Europameisterschaften der Männer und Frauen. Bis zum Beginn der Partnerschaft werden die weltweiten Medienrechte noch durch die Sportrechteagenturvertrieben. "Das ist ein Meilenstein für unseren Sport und die EHF", erklärte. "Die neue Partnerschaft mit Infront und Perform wird den Sport auf Klub- und Nationalmannschaftsebene prägen, nicht nur finanziell, sondern auch mit einem hohen.", die auch DAZN betreibt, sagte: "Wir werden Handball zu einemund zu einer neuen Art Fan bringen."













Als Sublizenznehmer von Sky wirdvon der kommenden Saison an zahlreiche Spiele derübertragen, hinzu kommen alle Spiele der. Dafür hat der Streamingdienst mitjetzt auch einen prominenten Experten verpflichtet. "Es ist mir neben den Inhalten auch wichtig, mit den Menschen hinter dem Konzept klarzukommen", sagte der ehemalige Nationalspieler. "Ich bin gespannt, wie es uns zusammen nun gelingt, die neuen Aufgaben bei DAZN umzusetzen. Es wird." Als Kommentatoren der Übertragungen werdengenannt. Am Preis soll sich derweil nichts ändern, verspricht DAZN. Auch weiterhin ist der Sport-Streamingdienst für 9,99 Euro pro Monat zu haben, das Abo kann jederzeit monatlich gekündigt werden.



Im Juli findet wieder das traditionsreiche Tennis-Turnier instatt, an demwie schon in den vergangenen Jahren die Übertragungsrechte hält. Daszwischenund seinem bislang noch nicht ausgelosten Gegner wird dabei auchzu sehen sein:steigt am Montag, den 2. Juli ab 13:50 Uhr in die Live-Übertragung ein. Der Sender zeigt darüber hinaus an jedem Abend ab 22:00 Uhr auch parallel zum Pay-TV das einstündige Highlight-Magazin



Einen Auftritt hatte er bereits und auch in den nächsten Ausgaben vonwird ModeratorUnterstützung vonerhalten. "Ich will diein diesem Jahr sein", sagte Heufer-Umlauf, der nicht gerade als größter Fußball-Fachmann gilt. Kroos - frisch gebackener Champions-League-Sieger - soll ihm dabei helfen, sich ins Fußballfieber hineinzusteigern. Klar ist, dass die Rubrik "Road to Russia" auch jene WM-Sendung sein wird, die am frühestens zu Ende ist: Die ProSieben-Show verabschiedet sich nämlich bereits- und damit wenige Tage bevor in Moskau das erste WM-Spiel angepfiffen wird.



Sport in Zahlen

Wer Fernsehen über das Internet empfängt, muss in der Regel eine deutliche Zeitverzögerung gegenüber den herkömmlichen Signalen hinnehmen. Vor der Fußball-WM nutzt der Anbieterdiesen Umstand nun, um auf sich aufmerksam zu machen. So wird versprochen, dassund auch einige Sekunden früher als im Kabelfernsehen ins Wohnzimmer kommen. Wie die hinter waipu.tv stehende Exaring AG jetzt mitteilte, habe man ein Übertragungsverfahren entwickelt, mit dem ein sogenanntes, also ein Signal mit minimalsten Verzögerungen, über den normalen Internetanschluss ins Wohnzimmer übermittelt werden könne. Man habe hierzu bereits internationale Patente angemeldet. "Über unserund die Vielzahl von Koppelpunkten mit DSL-Netzen können wir die Stärke unseres neuen Übertragungsverfahrens maximal ausreizen, indem wir es zusätzlich mit intelligentem Traffic- und Routing-Management kombinieren", sagte



Dashat mit demstarke Quoten eingefahren. Bundesweit verzeichnete die Übertragung ab 13:45 Uhr im Schnitt, der Marktanteil lag bei 3,7 Prozent. In Bayern verbuchte die Partie, die die Löwen wieder in den Profi-Fußball führte, sogar satte. Daszählte weitere 80.000 Zuschauer - im Saarland lag der Marktanteil sogar bei. Das Regelationsspiel zwischen dembrachte es imunterdessen bundesweit auf, daslockte damit am Nachmittagvor den Fernseher.







Die Quoten derbeisind noch ausbaufähig:waren am Sonntag ab kurz nach 11 Uhr dabei, als der Sender in die Übertragungen einstieg. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 1,0 Prozent und betrug in der Zielgruppe 0,4 Prozent, ab 13:18 Uhr waren sogar lediglich 80.000 Zuschauer dabei. Als es um 19:35 Uhr nach dreistündiger Radsport-Unterbrechung weiterging, interessierten sich schließlichfür die French Open, sodass der Gesamt-Marktanteil auf sehr überschaubare 0,2 Prozent zurückging. Das Finale deswollten dazwischensehen. Deutlich besser fuhrmit dem, daserreichte und 1,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte.