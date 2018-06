DAZN holt Ex-Twitter-Chef, DTM fährt bei kabel eins

© Perform Group

DAZN hat mit Thomas de Buhr den ehemaligen Deutschland-Chef von Twitter verpflichtet. Außerdem: Der Streit zwischen ARD-Sportchef Balkausky und dem Journalisten Daniel Bouhs ist beigelegt. kabel eins zeigt derweil ausnahmsweise die DTM.



25.06.2018 - 11:10 Uhr von Alexander Krei 25.06.2018 - 11:10 Uhr



© DAZN

, ehemaliger Deutschlandchef von Twitter,in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er übernimmt zum 1. Juli die neu geschaffene Position des Executive Vice President Marketing & Commercial. Zu seinen Schwerpunkten gehören die, der Nutzerzahlen und die Stärkung der strategischen Partnerschaften.: "Für DAZN beginnt mit den Übertragungsrechten der UEFA Champions League und der UEFA Europa League in der kommenden Saison eine aufregende Zeit. Wir freuen uns daher, Thomas bei DAZN begrüßen zu dürfen. Er ist tatkräftig, engagiert und verfügt über eine, die ihm dabei helfen werden, unser Geschäft in der DACH-Region zu weiteren Erfolgen zu führen."



© ARD/Ralf Wilschewski

Im Streit zwischen demund demhat es eine Aussprache gegeben. Beide trafen sich zusammen mit Jörg Wagner vom Radioeins-Medienmagazin und Annette Leiterer, der Redaktionsleiterin von "Zapp" in München. "In einem offenen Gespräch konnten sie die, dabei konnten alle die Perspektive und Rolle des jeweils anderen nachvollziehen", hieß es in einem gemeinsamen Statement. "Im Ergebnis steht einedurch die Medienmagazine der Senderfamilie ebenso wenig in Frage wie die grundsätzliche Bereitschaft der ARD-Sportkoordination, entsprechende Interviewanfragen wie bisher auchwahrzunehmen." Balkausky stand zuletzt in der Kritik, weil er nicht nur Bouhs boykottiert haben soll, sondern auch die Redaktionen, für die er tätig ist.



© DTM

Sport in Zahlen

Diewird am 25. und 26. August erstmalsaustragen. Doch auch wenn die Veranstalter "spektakuläre Bilder und beste Abendunterhaltung" versprechen, hat sich Sat.1 gegen eine Übertragung entschieden - womöglich weil man zu diesem Zeitpunkt "Promi Big Brother" im Programm haben wird. Stattdessen werden die beiden Rennen, die im italienischen Misano stattfinden, jeweils um 22:15 Uhrzu sehen sein. Das "ran racing"-Team bleibt dabei unverändert: Andrea Kaiser und Matthias Killing moderieren, Kommentator ist Edgar Mielke, als Experte fungiert Timo Scheider.



© ProSiebenSat.1

Mit deristam Sonntag nicht gut gefahren. Das Rennen vom Norisring verzeichnete nur einen Marktanteil von, insgesamt schalteten lediglichein. Einen Tag zuvor waren genauso viele Fans dabei, hier hatte der Marktanteil aber noch bei deutlich besseren 7,4 Prozent gelegen. Die Analysen hatten es gegen die Fußball-WM dann richtig schwer: Hier lagen die Marktanteile nur noch bei 2,6 beziehungsweise 3,0 Prozent. Ungleich besser lief es dagegen für die: Der Große Preis von Frankreich kam beiam Nachmittag trotz zeitweiser WM-Konkurrenz auf, was 21,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. In der Zielgruppe wurden 17,1 Prozent eingefahren.



© ZDF

Was noch zu sagen wäre...

Eine Woche vor Wimbledon hat Roger Federer am Sonntag gegen den Kroaten Borna Coric dasverloren. Zumindest in Deutschland haben davon allerdings nur wenige Notiz genommen - gezeigt wurde das Endspiel des ATP-Turniers nämlich lediglich bei. Dort schalteten ab 13:12 Uhr im Schnittein, mehr als ein Marktanteil von 0,8 Prozent war damit nicht drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar lediglich 0,3 Prozent erzielt. Als Federer am Tag zuvor gegen Denis Kudla antrat, war das Spiel noch imzu sehen. Mitsowie 5,2 Prozent Marktanteil war die Übertragung für den Sender jedoch kein Erfolg.

"Polarisieren gehört zu meinem Geschäft."

Sat.1-DTM-Kommentator Edgar Mielke im Interview mit "Auto Bild"

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen