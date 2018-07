Liga-Rechte nach China verkauft, starke Tour-Quoten

© Tour de France

Die Bundesliga hat ihre TV-Rechte für die kommenden Jahre nach China verkauft. Außerdem: Aus Sicht von ARD-WM-Teamchef Harald hat sich die Zusammenarbeit mit dem ZDF bewährt, zudem verbucht die Tour de Fance steigende Quoten.



Diehat diemit Beginn der Saison 2018/19 für fünf Jahre an PP Sports vergeben. Mit dem Vertrag erhältdie TV-Rechteund die exklusiven Onlinerechte für Internet, neue Medien, OTT-Dienste und andere Medienkanäle. "Zahlreiche Reisen von Bundesliga-Clubs nach China in den vergangenen Jahren haben die Bundesliga den chinesischen Fans näher gebracht. Und das Interesse wächst", sagt. "Wir freuen uns sehr, mit PP Sports einen Partner zu haben, der nicht nur die Bedürfnisse der Bundesliga-Fans zufrieden stellt, sondern auch die Begeisterung für den Fußball weiter vergrößert."



Dieist vorbei. Jetzt hateine zufriedene Bilanz gezogen - vor allem mit Blick auf das, das die ARD zusammen mit dem ZDF nutzte. "Wir haben mitsowie smarteren Produktionsmitteln deutlich günstiger als vor vier Jahren produziert und trotzdem Programm und Akzeptanz mit einer motivierten multimedialen Mannschaft maximiert", sagte Dietz. "Dank einer überragenden ARD-Teamleistung und perfektem Doppelpassspiel mit dem ZDF haben ARD und ZDF gemeinsam. Technisch und organisatorisch ist die erstmalige Abwicklung eines Großereignisses komplett aus Deutschland beim SWR perfekt gelungen und ein Quantensprung."



Sport in Zahlen

Nach der WM ist vor dem nächsten Turnier: Am kommenden Samstag beginnt der. Dabei handelt es sich um eine Fußball-Turnierserie, die während der Sommerpause in Amerika, Europa und Asien ausgetragen wird.hat sich hierfür dieund wird am Wochenende mit dem Spiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain beginnen. Im Zuge dessen habeneine neuegeschlossen. Zusammen wollen sie das Event in den kommenden drei Jahren auch. So wird das On-Air-Team des Senders die Livespiele kommentieren und sie OneFootball zur Verwertung zur Verfügung stellen. OneFootball bietet seinen Usern somit die Möglichkeit, alle Spiele in den digitalen Umfeldern als InApp-Livestream zu sehen.



Quoten-Erfolg für die: Die anspruchsvolle neunte Etappe von Arras nach Roubaix hat am Sonntagüberzeugende Quoten erzielt.waren ab 13:41 Uhr dabei, sodass derlag. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 11,9 Prozent überraschenderweise sogar noch ein wenig besser. Eine Stunde zuvor hatten zudem bereitsden Weg zugefunden, wo der Marktanteil bei 1,7 Prozent lag.waren beidabei, wo die Übertragung diesmal erst um 15:07 Uhr begann. Diebrachte es zuvor sogar aufsowie starke 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe



Was noch zu sagen wäre...

Weil sich daszeitweise mit dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft überschnitt, hatte esam Sonntag erwartungsgemäß nicht leicht. Dennoch kann man mit dem Ergebnis recht zufrieden sein: Immerhinwaren im Schnitt beim Endspiel zwischendabei. Das reichte für einen Marktanteil von 0,7 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte der Bezahlsender. Den Sieg vonhatten am Tag zuvorgesehen. Die Übertragung imzählte 2,28 Millionen (DWDL.de berichtete)

"Sie ist eine kompetente Fußballjournalistin, die halt zufällig weiblichen Wesens ist – das ist der einzige Unterschied, und sonst nichts."

ZDF-Kommentator Béla Réthy im "Welt"-Interview über die Kritik an seiner Kollegin Claudia Neumann

