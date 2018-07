"Sky 90" wieder sonntags, sporttotal.tv mit Kommentar

© Sky

Die Fußball-Talkshow "Sky 90" wird nach nur einem Jahr wieder auf den Sendeplatz am Sonntag zurückkehren. Gleichzeitig verkürzt Sky seine Bundesliga-Vorberichte am Samstag. Außerdem: sporttotal.tv setzt künftig auf Kommentatoren.



Zu Beginn der neuen Bundesliga-Saison drehtan einigen Stellschrauben. So wird der Fußball-Talkmit Patrick Wasserziehr nach nur einem Jahr wieder. Der Sender hatte das Format wegen der neuen Anstoßzeiten zuletzt montags nach dem Topspiel der 2. Liga gezeigt - das hat sich ganz offensichtlich nicht bewährt. Neuer Termin ist ab dem 26. August, was dafür spricht, dass Analysen und Stimmen des zuvor gezeigten Bundesliga-Spiels direkt in die Sendung integriert werden. Veränderungen gibt's auch mit Blick auf die, die künftig. In der vergangenen Jahr waren die Moderatoren und Experten immer schon um 13:00 Uhr auf Sendung gegangen.



gibt sich vor dem Start der Champions League und der Europa League zufrieden mit der Entwicklung seiner. "Ich kann leider keine absoluten Zahlen nennen, aber wir haben inzwischen eine Menge an Leuten auf unserer Plattform, von der wir 2016 dachten, das ist das", sagte im Interview mit "Business Punk" . Allerdings machte er deutlich, dass Streaming noch ein recht junges Phänomen sei und die Akzeptanz in Deutschland ab einem Zuschaueralter von 44 Jahren "eklatant" abbreche. Es gebe jedoch keine Karteileichen. Reichinger: "Wenn wir dieses Jahr mit Rechten an der Champions League und Europa League deutlich mainstreamiger werden, ist das die perfekte Grundlage, um zu. Nachdem ich 2016 und auch 2017 Bammel vor den Zielen hatte, die wir uns selbst gesetzt hatten, bin ich dieses Jahr. Ich gehe davon aus, dass DAZN weiter exponentiell wächst."



In den kommenden Tagen wirdin diestarten. Dabei gibt es auch eine Neuerung:der über 4.000 Begegnungen der Saison 2018/19 sollen zukünftig mit begleitendemübertragen werden. Erste Tests seien in der zurückliegenden Rückrunde auf sehr positive Resonanz gestoßen, hieß es. Den Anfang macht am kommenden Sonntag das Spitzenspiel der Regionalliga West zwischen, das um 14:00 Uhr angepfiffen wird. Kommentator ist, der auch schon am Freitag einen Warm-up-Talk auf Facebook präsentieren wird.



Sport in Zahlen

hat zum 1. Juli die Position desbei der DFL-Tochtergesellschaftin Frankfurt am Main übernommen. Zuletzt war er als Senior Vice President Market Development beitätig, bei der er die Entwicklung und Implementierung von Internationalisierungs- und Wachstumsstrategien für Rechtehalter in neuen Märkten verantwortete. Der 37-Jährige soll seinen Fokus auf diefür die Bundesliga in ausgewählten Zielmärkten legen und damit das Faninteresse im Ausland nachhaltig steigern.



Diehat in den vergangenen Tagen konstantbeim Gesamtpublikum erzielt - einzig am Sonntag tat sich die Live-Übertragung in direkter Konkurrenz mit 8,6 Prozent etwas schwerer. Die Reichweite lag mitaber auf dem Niveau der vorherigen Etappen. Richtig stark lief es am Donnerstag für die Fahrt von, dieund einenverzeichnete. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren ebenfalls überzeugende 9,7 Prozent drin. Die ersten drei Stunden der Etappe hatten zuvor schongesehen. Das entsprach einem hervorragenden Marktanteil von 4,7 Prozent bei allen sowie 3,9 Prozent bei den jungen Zuschauern. Weiterewaren beidabei, der Sportsender verzeichnete sehr gute 2,8 Prozent Marktanteil.



Was noch zu sagen wäre...

Dashat am Samstag zwar über mehrere Stunden hinweg auf Sport gesetzt, damit aber zunächst nur wenige Zuschauer erreicht. Als es um kurz nach 16 Uhr um dieging, wurden nurund ein Marktanteil von 4,7 Prozent erreicht. Beimwaren im Anschluss aber immerhin schondabei. Besser lief's am späten Nachmittag für diesorgten dafür, dass der Marktanteil bei 10,2 Prozent lag. Wenig Interesse herrschte am Abend zuvor auch hinsichtlich desund ein Marktanteil von 7,8 Prozent waren das überschaubare Ergebnis.

"Wenn eine Zeitung oder ein Experte Fehler in meinem Spiel findet, dann kann ich das akzeptieren - ich bin kein perfekter Fußballer, und das motiviert mich oft, noch härter zu arbeiten und zu trainieren. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass deutsche Medien meine doppelte Herkunft und ein einfaches Foto für die schlechte Weltmeisterschaft einer ganzen Mannschaft verantwortlich machen."

Fußballprofi Mesut Özil

