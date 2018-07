3. Liga bei Sport1, ARD zufrieden mit Tour-Quoten

© Sport1

Künftig werden alle Highlights der 3. Liga bei Sport1 zu sehen sein, der Sender hat sich die entsprechenden Rechte gesichert. Außerdem: Der ARD-Sportchef ist mit den Quoten der Tour de France zufrieden und RTL dominierte am Sonntag mit der Formel 1.



30.07.2018 - 12:40 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2018 - 12:40 Uhr



hat von der Telekom Highlight-Rechte für die 3. Liga erworben und fasst künftig immer montags alle Spiele in einem neuen Magazin zusammen. Die 45-minütige Sendung "3. Liga Pur" startet bereits am heutigen Montag, den 30. Juli, und ist immer ab 23:30 Uhr zu sehen. Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung von Sport1, sagt: "Mit den Highlights der 3. Liga finden die Fans nun alle vier großen nationalen Fußball-Ligen auf Sport1 im Free-TV. Die 3. Liga ist in diesem Jahr mit neun Ex-Bundesligisten, darunter drei frühere Deutsche Meister, so attraktiv besetzt wie noch nie – ein passender Anlass, um unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Telekom Deutschland weiter auszubauen." Direkt davor startet Sport1 zudem ein weiteres, neues Format. Ab sofort strahlt der Sender um 23 Uhr das Magazin "Futeboool! - Das brasilianische Fußball-Magazin" aus. In diesem Format berichtet der Sender über die brasilianische Liga, bereits seit Mitte April überträgt Sport1+ ausgewählte Spiele aus Brasiliens höchster Fußballklasse live.



Sport1 angekündigt, im August und September je ein Freundschaftsspiel zu übertragen. Am 11. August steht die Begegnung zwischen den BVB Legends und den Liverpool Legends an, der Sender überträgt das Match live ab 17:55 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle und Tomas Rosicky. Rund einen Monat später überträgt Sport1 am 7. September ab 18:45 Uhr das Abschiedsspiel von BVB-Torhüter Roman Weidenfeller.



© Sky

Mit demund demspielen in der kommenden Saison zwei Traditionsvereine in der. Beifreut man sich daher schon über die "", eine stärkere Besetzung der Liga habe es noch nie gegeben, sagte Sky-Sportchef Roman Steuer nun der dpa. Daher will der Sender nun diean den Spieltagenund erweitert die Sendungen um eine halb Stunde.



hat Änderungen bei seinem Audio-Sportangebot angekündigt. So brauchen User, die die Übertragungen der Bundesliga-Spiele, Champions League oder des DFB-Pokals hören wollen, künftig nur noch ein Abo. DFB-Pokal und Champions League waren bislang Kunden von Amazon Music Unlimited vorbehalten, die Bundesliga-Übertragungen konnte man auch mit einem Prime-Abo hören. Diese Trennung entfällt nun mit dem Beginn der neuen Saison 2018/19, alle Inhalte sind sowohl im Prime-Abo sowie via Amazon Music Unlimited enthalten. "Für die erste Fußballsaison auf Amazon Music haben wir durchwegs überwältigendes, positives Feedback von unseren Hörern bekommen und das gibt uns Ansporn noch besser in die neue Saison zu starten. Dazu gehört auch, den Zugang zu allen Spielen so einfach wie möglich zu machen. Mitglieder von Prime und Amazon Music Unlimited können hunderte von Spielen zum absoluten Sparpreis genießen. Das ist ein super Deal für Hardcore- und Gelegenheits-Fans", sagt Steve Boom, Vice President Amazon Music. Beim Podcast "Zweierkette" kommt es derweil zu Änderungen: Künftig führen Markus Herwig und Benjamin Zander durch die Sendung. Zander war schon in der vergangenen Saison mit dabei, Herwig ersetzt Alexander Schlüter, der künftig verstärkt bei DAZN im Einsatz sein wird.

Sport in Zahlen



hat mit der Formel 1 die Quotencharts am Sonntag dominiert. 5,49 Millionen Zuschauer sahen sich das Rennen aus Ungarn an, das waren fast 200.000 mehr als vor einem Jahr. Der Saison-Schnitt von RTL lag vor dem Rennen bei 4,71 Millionen Zuschauern, das Rennen lag also deutlich darüber. Mit 36,0 bei allen und 30,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern sah es richtig gut aus. RTL sicherte sich mit der Formel 1 zudem den Tagessieg bei Jung und Alt.



Finale der diesjährigen Tour de France kam am Sonntag im Ersten auf 1,44 Millionen Zuschauer und 9,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei der ARD zeigt man sich zufrieden mit den Quoten der Radrundfahrt. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sagte gegenüber dem "Tagesspiegel": "Das Interesse hat in diesem Jahr sukzessive zugelegt und jetzt am Ende stehen wir mit deutlich über einer Million Zuschauer im Schnitt und einem stabilen zweistelligen Marktanteil sehr gut da." Man habe besonders bei den 14- bis 49-Jährigen hinzugewonnen, so Balkausky. "Es ist ein toller Erfolg für uns, dass sich mittlerweile wieder so viele Zuschauerinnern und Zuschauer für die Tour im Ersten interessieren." Bei Eurosport kam die letzte Etappe der Tour de France übrigens auf 160.000 Zuschauer und 1,0 Prozent Marktanteil.



hat am Sonntagabend mit dem Finale des Darts World Matchplay hervorragende Quoten verzeichnet. Im Schnitt schalteten 610.000 Menschen ein, der Marktanteil lag schon beim Gesamtpublikum bei 2,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 3,7 Prozent gemessen. Für den Sender sind es die besten Reichweiten des Traditionsturniers aus Blackpool, das bereits seit 2010 jährlich im Free-TV gezeigt wird. Das Finale der U19-EM sahen am Vorabend 240.000 Menschen, hier wurden jeweils 1,1 Prozent erzielt.

Was noch zu sagen wäre…

"Ich denke, die klügste Entscheidung in meinem Leben war, keine sozialen Medien zu nutzen."

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp

