Starker Pokal-Auftakt, Facebook zeigt Champions League

© Das Erste

Der DFB-Pokal hat ARD und Sky am Wochenende überzeugende Quoten beschert. Facebook hat sich derweil Live-Rechte an der Champions League für den lateinamerikanischen Markt gesichert. Außerdem: eSports wird immer bekannter.



20.08.2018 - 11:20 Uhr von Alexander Krei 20.08.2018 - 11:20 Uhr



© flickr: dailyinvention/Facebook

verstärkt sein Engagement im Fußball und hat jetzterworben. Der Deal gilt allerdings nicht für Deutschland, sondern. Die Vereinbarung sieht vor, dass Facebook zum Jahr 2021streamen wird, darunter auch das Finale und der Supercup. Das könnte jedoch erst der Anfang sein: Seit einiger Zeit wird auch spekuliert, dass Facebook künftig sämtliche Spiele der englischenübertragen könnte. Bestätigt wurde das aber bislang noch nicht.



© DOSB

Diearbeitet auch in den kommenden vier Jahren mit derzusammen, die die Online-Plattform Sportdeutschland.TV betreibt. Die TTBL soll demnach zum Aushängeschild derwerden. Im Zuge dessen ist geplant, den Produktionsstandard der Live-Übertragungen zu erhöhen und eine vermehrte TV-Präsenz anzustreiben. Die neue sportartenspezifische Plattform ist bereits am Wochenende an den Start gegangen. "Mit Tischtennis-Deutschland.TV gibt es nun einefür alle Tischtennisfans in Deutschland, wodurch sich unsere Reichweite im Onlinebereich hoffentlich noch einmal erhöhen wird", sagte



© Sport1

Nach dem Relaunch derhat Sport1 jetzt auch einegestartet. Die Inhalte sind ab sofort auch unter imfootball.com abrufbar. Dort ist es möglich, iM Football alszu nutzen. Allerdings bietet weiterhin nur die App die Möglichkeit, sich einen individuellen Newsfeed zusammenzustellen. User können aus mehr als 100 Wettbewerben, 1.500 Teams, 50.000 Spielern und diversen Interessen ihre bevorzugten Inhalte auswählen. Mit dem Angebot richtet sich Sport1 eigenen Angaben zufolge vor allem an einebis 35 Jahre.



© complize / photocase.com

Sport in Zahlen

Einehat ergeben, dasswird. Demnach ist der Anteil der Menschen, die noch nie etwas davon gehört haben, in diesem Jahr um 22 Prozentpunkte auf nunmehr 25 Prozent zurückgegangen. Mitkennen knapp die Hälfte der befragten Konsumenten den. Die größte Bekanntheit und Popularität genießt eSports der Studie zufolge bei. Allerdings entdeckt zunehmend auch die Altersgruppe 65+ das Thema: Hier gaben immerhin 25 Prozent an, den Begriff zu kennen - eine Vervierfachung innerhalb eines Jahres., sieht auch für Fernsehsender Potenzial. "TV-Anbieter sprechen mit eSports eine Zielgruppe an, die manhat", so Böhm.



© Sky

Diehat am Wochenende für starke Quoten gesorgt. So verzeichneteam Samstag ab 15:30 Uhr im Schnitt, was schon beim Gesamtpublikum starken 8,0 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogarerzielt. Die anschließende Verlängerung kam immerhin noch auf 7,7 Prozent, ehe bei der zweiten Konferenz ab 18:30 Uhr noch 420.000 Zuschauer dabei waren. In derhielt sich das Interesse jedoch in Grenzen:wurden hier gezählt. Deutlich besser lief's dann wieder am: Hier kamen Einzelspiele und Konferenz noch einmal aufsowie 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.



© ARD

punktete unterdessen am Wochenende mit denund erreichte am Sonntag ab 18:05 Uhr im Schnittsowie 14,8 Prozent Marktanteil. Am Tag zuvor sah es noch ein ganzes Stück besser aus: Hier schalteten am Vorabenddie "Sportschau" ein, sodass der Marktanteil aufanzog. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegten sich die Zusammenfassungen der Spiele mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent ebenfalls weit im grünen Bereich.



© SPORT1/Getty Images/Widmann

Teilen

Wie schon vor einem Jahr eröffneteauch in diesem Jahr die Talk-Saison beim Fußball-Talk, demneuerdings sogar 15 Minuten mehr Sendezeit gewährt. Die Reichweite fiel mitallerdings etwas niedriger aus als 2017, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei. Zum Vergleich: Vor einem Jahr wurden hier sogar noch starke 2,3 Prozent gemessen. Deutlich gefragter war dagegen der, der beidurchschnittlicherreichte und einen Gesamt-Marktanteil von 5,4 Prozent verbuchte. In der Zielgruppe wurden 3,7 Prozent gemessen. In den kommenden Wochen und Monaten besteht also in beiden Fällen noch Luft nach oben.