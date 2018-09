ARD verteidigt Pokal-Spiele, Puls 4 dealt mit DAZN

© ARD/Ralf Wilschewski

Die ARD steht bei vielen Fans wegen der Wahl der nächsten Pokal-Spiele in der Kritik, Sportkoordinator Balkausky verteidigte die Entscheidung. Außerdem: Puls 4 zeigt in Kooperation mit DAZN die Premier League und Sky punktet mit der Bundesliga.



17.09.2018 - 12:05 Uhr von Alexander Krei 17.09.2018 - 12:05 Uhr



© Puls 4

Einermöglicht es, dass der österreichische Privatsenderdemnächstdarf. Die Vereinbarung umfasst die Ausstrahlung von je drei Spielen im Herbst und Frühjahr. Zunächst gibt es zwei Partien der englischenzu sehen: Den Anfang macht schon am kommenden Sonntag die Begegnung zwischen, wo auch der österreichische Nationalspieler Marko Arnautovic dabei ist. Zwei Wochen später steht das Spitzenspiel zwischen demauf dem Programm. "Mit dieser Kooperation gelingt es uns, zusätzlich zur exklusiven UEFA Europa League noch mehr internationalen Top-Fußball auf Puls 4 zu bieten", sagte. Bei DAZN erhofft man sich dagegen, den österreichischen Fußballfans das Angebot des Streamingdienstes näherbringen zu können.



© ORF/Thomas Ramstorfer

In Österreich wird aktuell auch über die dortigedebattiert, die inzwischen komplett ins Pay-TV abgewandert ist.fordert laut "Standard" einen, das regelt, welche TV-Ereignisse im Free-TV laufen müssen. "Diese Liste sollte man sich ansehen", sagte Wrabetz mit Blick auf die Bundesliga und forderte, ein Spiel jedes Spieltags verpflichtend im Free-TV zu zeigen. Nach Ablaufen des Vertrags gebe es die Möglichkeit einer Adaption, so der ORF-Chef, der zugleich den Spartensendermöchte. "Es hat sich herausgestellt, dass Sport Plus für Private."



© ARD/Ralf Wilschewski

Diehat sich mit der Auswahl ihrer beiden Live-Übertragungen in derden Ärger vieler Fußball-Fans eingehandelt. Das Erste zeigt Ende Oktober die Spiele zwischen demsowie zwischen, das oft als "El Plastico" tituliert wird. So mancher hätte wohl lieber das Duell zwischen den Traditionsvereinen aus Schalke und Köln gesehen. "Für die Ansetzungen im DFB-Pokal spielen vor allem Vorgaben der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze und Ansetzungen in Verbindung miteine Rolle. Die aus unserer Sicht sportlich attraktivsten Begegnungen der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal, RB Leipzig gegen TSG 1899 Hoffenheim und 1. FC Köln gegen FC Schalke 04, wurden am Mittwoch angesetzt. Aus diesem Grund mussten wir uns für eine der beiden Partien als Live-Spiel entscheiden“, sagte. "Da wir uns stets bemühen, durch unsere Spielauswahl die Vielfältigkeit des deutschen Fußballs abzubilden und erst in der letzten Saison eine Pokalbegegnung zwischen Schalke und Köln live im Ersten übertragen haben, fiel unsere Entscheidung zugunsten der Begegnung Leipzig gegen Hoffenheim. Weiterer inhaltlicher Grund für die Wahl war auch die besondere Situation des."



© Sport1

wird seinenan Spieltagen der Champions League künftig bekanntlich nicht nur mittwochs, sondern auch dienstags ausstrahlen und hat sich dafür jetzt noch einmal. Wie der Sender bekanntgab, gehören nun auch Ex-Torwart, ihres Zeichens Europas Fußballerin des Jahres 2015, zum Experten-Kreis des Fußball-Talks. Beide sollen darüber hinaus auch im "Doppelpass" in Erscheinung treten. "Mit Tim Wiese und Celia Šašić erweitern wir unsere hochkarätige Expertenriege mit zwei Persönlichkeiten, die auch international jahrelang auf höchster Ebene erfolgreich waren", so. "Celia Šašić sorgt dabei für ein Novum in der deutschen TV-Geschichte: Zum ersten Mal wird einedie Auftritte ihrer männlichen Kollegen analysieren."



© Eurosport

Gerade erst hatmit der International Judo Federation eine Partnerschaft abgeschlossen (Sports-Update vom 10. September) , da steht schon die nächste Kooperation an: Wie der Sender mitteilte, wird man in den nächsten drei Jahren auch mit demzusammenarbeiten. Die Vereinbarung gilt europaweit sowie im Raum Asien-Pazifik. Teil des Deals sind unter anderem Highlight-Sendungen von der im Oktober stattfindenden Ringer-WM in Budapest. Zudem zeigt Eurosport Highlights der WM und EM. "Wir wollen, dass Sportarten wie Ringen nicht nur bei Olympischen Spielen im Fokus sind, sondern herausstellen, dass sie", sagte



© DAZN

Sport in Zahlen

will inein neueseröffnen.soll der Standort entstehen, an dem künftigtätig sein sollen. Nach Angaben des Sportstreamigdienstes soll das Entwicklungszentrum eine entscheidende Rolle bei der globalen Einführung von DAZN spielen. "Das neue Entwicklungszentrum ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von DAZN zum weltweit größten Sportsender mit dem besten Sport-Streaming-Produkt auf dem Markt", sagte, optimistisch. Nach Angaben vonhabe man sich verschiedene Standorte angesehen, aber keiner sei etwa in Punctoan Amsterdam herangekommen.



© ARD

hat mit deram Sonntag erwartungsgemäß keine herausragenden Quoten erzielen können. Ab kurz nach 9 Uhr waren im Schnittdabei, die einem mäßigen Marktanteil von 7,1 Prozent entsprachen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren konnten die Reichweiten allerdings gesteigert werden.zählte übrigens die Übertragung des, das in seinem Sendegebiet einen überzeugendenverbuchte.



© DFL

Was noch zu sagen wäre...

hat am Samstag mit dereinen kräftigen Quoten-Sprung verzeichnet:betrug der Marktanteil von Einzelspielen und Konferenz am Nachmittag - die Werte der ersten beiden Spieltage wurden somit deutlich übertroffen. Insgesamt waren ab 15:30 Uhr im Schnittdabei. Starke Zahlen gab es daneben auch für das anschließende, das von 960.000 Zuschauern gesehen wurde. Hier belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe noch auf sehr gute 6,9 Prozent.

"In der letzten Saison kam das ZDF bei allen Spielen im Schnitt auf rund acht Millionen Zuschauer, das ist schon ein sehr großes Potenzial. Wir glauben, wir können davon einiges heben."

Sky-Sportchef Roman Steuer im DWDL.de-Interview

Teilen