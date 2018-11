ProSieben Maxx zeigt Rugby-WM, Sky spart bei 2. Liga

© ProSieben Maxx

Nach dem Quoten-Erfolg einiger Quali-Spiele wird ProSieben im nächsten Jahr auch die Rugby-WM live übertragen. Der FC St. Pauli ärgert sich derweil über Sparmaßnahmen von Sky bei der zweiten Liga. Außerdem: Aus für die Montagsspiele der Bundesliga.



hat mit den Übertragungen der WM-Quali-Spiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft derart gute Erfahrungen gemacht, dass der Männersender auch dielive übertragen wird. Diese soll vom 20. September bis 2. November kommenden Jahres in Japan stattfinden. Das bestätigte ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de. Der Schritt kommt durchaus überraschend, schließlich ist der Traum des deutschen Rugby-Teams von einer WM-Teilnahme gerade gescheitert. Die drei Spiele hatten bei ProSieben Maxxgesehen, die Marktanteile lagen zwischen 1,4 und 1,8 Prozent in der Zielgruppe. Neben ProSieben Maxx wird die Rugby-WM 2019zu sehen sein.



, hat sich kritisch zu den Übertragungen vongeäußert. Grund ist die Entscheidung des Pay-TV-Senders, seit einigen Spieltagen bei vier von neun Zweitliga-Partien. "Aus der Sicht des TV-Fußball-Fans fällt die gesamte Vor- und Nachberichterstattung weg. Das sind gelernte und geschätzte Abläufe, auf die der TV-Zuschauer nun teilweise verzichten muss", sagte Rettig dem "Hamburger Abendblatt" . "Auch bei der Berichterstattung ändert sich etwas, da der Kommentator die Atmosphäre und die Randaspekte aus dem Stadion nicht wahrnimmt oder mitbekommt. Durch den Wegfall der Interviews nach dem Spiel kann auch nicht mehr auf Spektakuläres oder Kurioses eingegangen werden." Aus ökonomischer Sicht sei es die "Fortführung einer für die Zweiten Liga", so Rettig, "denn neben dem Wegfall des Live-Spiels im Free-TV und der damit verbundenen verringerten Reichweite wird durch diese Entscheidung das redaktionelle Produkt weiter beschnitten und zudem mediale Reichweite verringert". Nach Angaben von Sky ändere sich für die Zuschauer "nichts Wesentliches". Reporter seien jedoch



Die bei Fußball-Fans unbeliebtenwerden wieder. Das haben die Bundesliga-Clus bei einem Treffen zur Vorbereitung der nächsten Medien-Ausschreibung einstimmig beschlossen. Die Montagsspiele waren erst in dieser Saison eingeführt worden - seither wird fünf Mal pro Saison um 20:30 Uhr gespielt, übertragen werden diese Partien im Pay-TV von Eurosport. So lange die Rechteperiode noch läuft, wird es die Montagsspiele aber auch weiterhin geben.sollen die Partien auf den Sonntag verlegt werden. Diebetont, dasszur Einführung der sogenannten Entlasungstermine am Montag geführt hätten. Kommerzielle Argumente seien nicht entscheidend gewesen, auf die fünf Montagsbegegnungen entfielen demnach. Die Zweitliga-Vereine hatten bereits vor wenigen Wochen erklärt, bei der nächsten Ausschreibung eine zusätzliche Anstoßzeit am Samstagabend einführen zu wollen (Sports-Update vom 29. Oktober)



hat am Samstag diein der laufenden Saison eingefahren.schalteten ein, in der Zielgruppe war der Pay-TV-Sender mit einem Marktanteil von 15,3 Prozent. Auf großes Interesse stieß auch die, die nach in Konkurrenz zum Topspiel zwischen Bayern und Dortmund ausgestrahlten Dämpfer nun die. 5,09 Millionen schalteten am Samstag um 18:30 Uhr ein, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 21,6 Prozent lag. Die strauchelenden Bayern verhalfen zugleich demzu einem Saison-Bestwert:sahen den Fußball-Talk am Sonntag.



Die Wintersport-Saison nimmt allmählich Fahrt auf, doch noch besteht mit Blick auf die Einschaltquoten Luft nach oben. Die Marktanteile der ZDF-Übertragungen bewegten sich am Sonntag teils im einstelligen Bereich. Am besten lief es zunächst für die Zusammenfassungen des Ski-Weltcups der Herren, die mit 1,48 Millionen Zuschauern auf 10,9 Prozent Marktanteil kamen. Den anschließenden Rodel-Weltcup wollten 1,53 Millionen Zuschauer sehen, sodass der Marktanteil bei 10,8 Prozent lag. Die Skispringer lockten später am Nachmittag immerhin 2,73 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, sodass der Marktanteil auf solide 11,9 Prozent anzog. Parallel dazu punktete Eurosport 1 mit 450.000 Zuschauern und einem sehr guten Marktanteil von 2,3 Prozent.