DAZN zeigt mehr Handball, GolfTV angelt sich Tiger Woods

© DAZN

Der Sportstreamingdienst DAZN hat sich die Rechte am EHF-Cup gesichert und wird im nächsten Jahr auch in Brasilien an den Start gehen. Außerdem: GolfTV arbeitet mit Tiger Woods zusammen und Frank Buschmann verlängert wohl bei Sky.



03.12.2018 - 11:13 Uhr von Alexander Krei 03.12.2018 - 11:13 Uhr



© EHF

baut sein Engagement im Handball aus und hat sich jetzt diegesichert. Der Streamingdienst steigt mit dem Beginn der Gruppenphase am 9. und 10. Februar 2019 ein und will alle Gruppenspiele der deutschen Mannschaften in Deutschland und Österreich zeigen. Dazu kommen dassowie ausgewählte Partien anderer Teams. Der Vertrag gilt auch in der darauffolgenden Spielzeit. "Mit drei deutschen Mannschaften in der Gruppenphase gibt es auf dem deutschen Markt großes Interesse am Men's EHF Cup", sagte



© DAZN

Darüber hinaus setztseine internationale Expansion weiter fort. Für das kommende Jahr wurde nun derin Aussicht gestellt. Los geht es demnach im März 2019. Im Portfolio hat DAZN unter anderem die Übertragungsrechte für alle Spiele der- der Vertrag umfasst gleich vier Spielzeiten. Dazu kommen alle Spiele der italienischensowie der französischenbis zum Jahr 2021. Zuvor hatte DAZN bereits den Start in Spanien angekündigt. Dort will man bei den Zuschauern unter anderem mit der MotoGP, der Premier League und Euroleague Basketball punkten.



© ProSieben Maxx/Martin Saumweber

wird wohl auch in Zukunft als Fußball-Kommentator beiim Einsatz sein. "Auf vielfachen Wunsch nahezu aller Fußball-Fans haben wir beschlossen, den Wegzu gehen", schrieb Buschmann am Freitagabend auf seiner Facebook-Seite und ergänzte: "Mache die Dinge, die du liebst!" Unterschrieben ist bislang aber noch nichts, wie eine Nachfrage bei Buschmanns Management ergab. Bei Sky ist Frank Buschmann seit dem Start der vergangenen Bundesliga-Saison im Einsatz, zuvor saß er beiam Mikrofon, unter anderem bei den erfolgreichen NFL-Übertragungen von ProSieben Maxx.



© Sport1

wird auch im kommenden Jahr die Rennen desübertragen. Alle Rennen sollen weiterhin live oder in Highlights im Free-TV auf Sport1, auf dem Pay-TV-Sender Sport1+ sowie im Online-Livestream zu sehen sein. Darüber hinaus steht nach jedem Rennwochenende ein Highlight-Magazin im Free-TV auf dem Programm. "Diemit Porsche um ein weiteres Jahr ist ein starkes Signal und gleichzeitiger Ansporn, die gemeinsame Erfolgsstory weiterzuschreiben", erklärte: "Insbesondere durch die ausführliche Vor- und Nachberichterstattung und die Kombination mit den Übertragungen des ADAC GT Masters können sich die Zuseher in der kommenden Saison wieder auf spannende Rennwochenenden mit Motorsport vom Feinsten freuen."



© Getty Images

Ziel sei es, den Fans einen authentischen und regelmäßigen Einblick in das Leben, die Gedankenwelt und die sportlichen Leistungen des Sportlers zu bieten

Wir werden Inhalte für jeden kreieren, egal ob er schon lange Golf spielt, oder gerade erst angefangen ha

Er passt hervorragend zu unserem Unternehmen und unseren Marken."

Sport in Zahlen

Wennstarten wollen, wird auch Golf-Superstarmit dabei sein. Zusammen mit Woods wolle man an einer "großen Bandbreite an Programminhalten, Content und Storytelling-Möglichkeiten" arbeiten, hieß es. Dabei geht es unter anderem um wöchentliche Trainingsvideos, einen Behind-the-Scenes-Zugang sowie die exklusive Kommentierung der gespielten Runden.. "t", sagte Woods.über den prominenten Neuzugang: "



© ZDF

Kaum sind dieam Start, steigen die Wintersport-Quoten spürbar an. Die Single-Mixed-Staffel verzeichnete am Sonntag imschon um 12:00 Uhr im Schnitt, die den Marktanteil auf starke 22,4 Prozent trieben. Die Mixed-Staffel lockte am Nachmittag sogarvor dem Fernseher. Hier belief sich der Marktanteil auf 21,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die beiden Live-Übertragungen indes auf Werte von 12,7 und 11,4 Prozent. Beim anschließendenblieben nochvor dem Fernseher.



© Eurosport

Was noch zu sagen wäre...

Weiteresahen dieübrigens bei, wo der Marktanteil am Nachmittag auf gute 1,7 Prozent beim Gesamtpublikum anzog. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren immerhin noch 0,9 Prozent drin. Für den, den überraschend der Deutsche Stefan Luitz für sich entschied, lief es dagegen nicht ganz so gut.sorgten für 0,7 Prozent Marktanteil bei allen sowie 0,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren unterm Strich drin - das Rennen fand jedoch gegen harte Konkurrenz in der Primetime statt. Beimwaren zuvor nochdabei.