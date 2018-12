Mehr Formel E bei ARD & ZDF, neues Magazin bei Maxx

© ARD/ZDF

ARD und ZDF werden in der kommenden Saison mehr Rennen der Formel E übertragen, Eurosport bleibt aber auch weiterhin an Bord. ProSieben Maxx zeigt derweil schon bald ein neues Sportmagazin, das in Kooperation mit DAZN entsteht.



10.12.2018 - 11:55 Uhr von Alexander Krei 10.12.2018 - 11:55 Uhr



© ARD/ZDF/DWDL

Diebekommt in Deutschland eine größere Fernsehpräsenz. Wie die FIA bestätigte, werden in der am Samstag startenden Saison insgesamt. So zeigt die ARD im Mai neben dem deutschen Heimrennen in Berlin auch den Grand Prix in Monaco. Das ZDF hat sich die Rechte am Rennen in Rom gesichert. Darüber hinaus wollen beide Sender ausgewählte Rennen auch im Netz übertragen. Die Partnerschaft mitbleibt von dem Deal unberührt, auch weiterhin soll der Sportsender sämtliche Rennen zeigen. "Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für die Formel E", sagt. "Es gehört zu unseren Kernanliegen, dass wirbleiben." Das Erste hatte in diesem Jahr bereits den Grand Prix aus Berlin übertragen und damit im Schnitt 1,46 Millionen Zuschauer erreicht.



© ProSieben MAXX

nimmt zwischen den Jahren ein neues Magazin ins Programm. Es hört auf den Namenund ist erstmals am Donnerstag, den 27. Dezember um Mitternacht zu sehen und damit direkt im Anschluss an die Wrestlingshow "SmackDown". Wie ein Sendersprecher gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, entsteht das Programm in. Schwerpunkt ist die NBA mit einem Blick auf die Woche und Analysen mit Experten. Schon seit Ende Oktober wird "Locker Room" bei ran.de gezeigt. Das bislang freitags ausgestrahlteist dagegen am 28. Dezember mit dem Ende der Regular Season zum vorerst letzten Mal bei ProSieben Maxx zu sehen.



© Uefa

Sport in Zahlen

wünscht sich eine. "Ich wäre glücklich, wenn wir wie letztes Jahr mit dem ZDF einen Free-TV-Anbieter hätten, der wenigstens einmal die Woche ein tolles Champions-League im Free-TV zeigt", sagte der 66-Jährige auf einer Veranstaltung der "Stuttgarter Nachrichten". Seit dieser Saison teilen sich der Sport-Streamingdienstund der Bezahlsenderdie Rechte, was die Einnahmen für die UEFA wohl deutlich erhöht haben dürfte - und somit auch dem Rekordmeister zugutekommt. Hoeneß stört sich derweil auch an der: "Ich glaube auch, dass es kein Dauerzustand sein kann, dass man jetztbraucht, um Bundesligaspiele anzuschauen", sagte er. Damit liegt Hoeneß übrigens falsch, denn die Live-Rechte teilen sich mit Sky und Eurosport nur zwei Sender.



© ARD

Diehaben am Sonntag die Marke von vier Millionen Zuschauern geknackt. Am Nachmittag verfolgtendie 10-Kilometer-Verfolgung, sodass der Marktanteil auf starke 22,6 Prozent anzog. Zuvor hatten diebereitsr und 20,7 Prozent Marktanteil erzielt. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile bei 9,4 und 11,6 Prozent. Doch auch abseits der Biathlon-Läufe waren für die Wintersport-Übertragungen gute Quoten drin: So erreichten derim Schnitt jeweils. Bereits am Samstag hatte dievor den Fernseher gelockt und für 22,0 Prozent Marktanteil gesorgt.



© Eurosport

Was noch zu sagen wäre...

Diehabenam Wochenende gute Quoten beschert.waren am Sonntag um 15:26 Uhr dabei und trieben den Marktanteil auf überzeugende 1,4 Prozent, am Abend erreichte daserneut 270.000 Zuschauer. Gegen stärkere Konkurrenz entsprach das zu diesem Zeitpunkt einem Marktanteil von 0,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieß Snooker mit 0,3 Prozent Marktanteil auf ein deutlich geringeres Interesse. Konkurrentsetzte derweil am Sonntag unter anderem auf die, verbuchte mit dem Spiel zwischenaber nur. Mehr als ein Marktanteil von 0,6 Prozent war damit in der klassischen Zielgruppe nicht zu holen.

Teilen