DAZN plant Download-Funktion, Darts-WM bleibt stark

Neue Features stehen bei DAZN in den Startlöchern: Der Streamingdienst arbeitet derzeit unter anderem an einer Download-Funktion. Außerdem: GolfTV zeigt die European Tour, Sat.1 den Telekom Cup - und Sport1 punktet mit Darts.



17.12.2018 - 11:42 Uhr von Alexander Krei 17.12.2018 - 11:42 Uhr



So soll demnächst "ein personalisiertes Nutzererlebnis eingeführt" eingeführt werden, bei dem den Fans auf Basis ihres Sehverhaltens Vorschläge aufgezeigt werden. Das bestätigte ein DAZN-Sprecher gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Ähnlich verfahren auch andere Streaminganbieter wie Netflix. DAZN plant darüber hinaus eine Download-Funktion. Diese stehe bereits in den Startlöchern und soll es ermöglichen, "Live-Events auf das Endgerät herunterzuladen und dann im Re-Live anzuschauen, ohne dass zusätzliches Datenvolumen verbraucht wird", so der DAZN-Sprecher zu DWDL.de.

Der Sport-Streamingdienst will sein Angebot weiter optimieren und plant die Einführung weiterer Features.







Im Rahmen der Partnerschaft will Discovery die European Tour zudem beim Ausbau ihrer digitalen Plattformen unterstützen, hieß es.

hat eine neue Partnerschaft mit dergeschlossen. Diese umfasst die digitalen Streaming-Rechte für das neue Angebotin Deutschland, Österreich und der Schweiz - mit Ausnahme des Ryder Cups. GolfTV werde damit ab Januar jährlichder European Tour übertragen. Ab 2021 soll hierzulande dann auch dieüber den neuen Golf-Streamingdienst zu sehen sein. "Woche für Woche haben Fans nun die Möglichkeit, einige der größten Turniere des Jahres mit den besten Spielern der Welt zu sehen", sagte



© Sat.1 © Sat.1 Sat.1 wird auch 2019 wieder den Telekom Cup live übertragen. Eine Woche vor dem Start der Bundesliga-Rückrunde treten der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Hertha BSC und Gastgeber Fortuna Düsseldorf in dem Mini-Turnier gegeneinander an. Am Sonntag, den 13. Januar melden sich die Moderatoren Andrea Kaiser und Matthias Killing ab 12:45 Uhr live aus der Düsseldorfer Arena, los geht's dann mit dem Spiel zwischen Bayern und der Fortuna. Insgesamt finden vier Begegnungen mit einer Länge von jeweils 45 Minuten statt. Kommt es zum Untentschieden, geht es direkt ins Elfmeterschießen. Als Kommentatoren fungieren Uwe Morawe und Edgar Mielke. Zu sehen sind die Spiele auch im Livestream auf ran.de und sat1.de.



© Motorvision.TV © Motorvision.TV Motorvision TV hat einen neuen Verbreitungspartner gefunden. Neuerdings ist der Sender über den TV-Streamingdienst Zattoo in HD-Qualität abrufbar. Er ist Teil des Plus-Pakets, das zum Preis von 9,90 Euro pro Monat zu haben ist und insgesamt 16 Pay-TV-Kanäle umfasst. Punkten will Motorvision TV mit seinen eigenproduzierten Magazinen "Perfect Ride", "Supercars" und "4x4 - Das Allrad Magazin". Im Dezember und Januar haben die Zuschauer zudem die Möglichkeit, nochmal alle Rennen der Monster Energy Nascar Cup Series in der Wiederholung zu sehen, die neue Saison startet schließlich am 17. Februar 2019. Mit der Zattoo-Vereinbarung ist Motorvision TV nun auf 14 Plattformen im deutschsprachigen Raum vertreten.



© Holtkamp © Holtkamp Sporttotal verliert zum Jahresende seinen Digitalchef Tobias Holtkamp. Das Unternehmen bestätigte auf DWDL.de-Nachfrage einen entsprechenden Bericht der Kollegen von "kress". Holkamp kam vor drei Jahren zum Unternehmen und baute in dieser Zeit unter anderem die Amateursport-Plattform Sporttotal.tv auf. 2000 kam Holtkamp zu Axel Springer. Nach seiner Zeit als Chefreporter bei "Bild" übernahm er ab 2008 Aufbau und Leitung der digitalen Sportredaktion. 2011 wurde er Stellvertreter des Chefredakteurs bei "Sport Bild" und arbeitete parallel in der "Bild"-Projektgruppe Bundesliga-Rechte. Von 2014 bis zu seinem Wechsel zu Sporttotal war er als Chefredakteur von "Transfernmarkt" tätig. Wohin es den 41-Jährigen nun zieht, ist noch nicht bekannt.





© Sky © Sky Team Sky den Radsport dominiert, jetzt hat das Unternehmen seinen Rückzug angekündigt. "Wir werden unseren Fokus auf andere Initiativen richten", sagte Sky-Chef Jeremy Darroch. Über die Gründe des Ausstiegs ist nicht viel bekannt, doch die Entscheidung dürfte im Zusammenhang mit der Übernahme des Pay-TV-Senders durch Comcast stehen - die Amerikaner wollen den Fokus offenbar nicht auf den Radsport lenken. Das Team Sky hatte die Radszene geprägt, in den vergangenen sieben Jahren gewann gleich sechs Mal ein Sky-Fahrer die Tour de France. Gleichzeitig stand die Mannschaft immer wieder wegen Dopingvorwürfen in der Kritik. Zuletzt soll Sky angeblich jährlich etwa 40 Millionen Euro in das Team investiert haben. Bis zur Tour de France 2019 soll nun Klarheit darüber geschaffen werden, wie es weitergeht.





© Plazamedia GmbH © Plazamedia GmbH Plazamedia wird auch die dritte Saison der Basketball Champions League produzieren. Die Verinbarung umfasst die Produktion aller Heimspiele der deutschen Mannschaften. Für die Übertragung der Gruppenphase der BCL setzt Plazamedia jeweils acht Kameras inklusive Backbord-Cams ein. Auftraggeber ist die FIBA Media, ein Joint-Venture zwischen dem Basketball-Weltverband (FIBA) und dem Sportmedienunternehmen Perform Group. Der Auftrag für das Unternehmen erstreckt sich bei einem Erfolg der deutschen Mannschaften auch auf die Heimspiele der darauffolgenden Turnierrunden.

Sport in Zahlen



blickt auf einen erfolgreichen Sonntag zurück: Derin der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - damit landete der Sender noch vor Sixx, Nitro oder DMAX. Mitsorgte derfür die höchste Reichweite, aber auch die anschließend übertrageneerfreute sich mitsowie 4,9 Prozent Marktanteil großer Beliebtheit. Daszwischen Bayern München und Berlin kam danach nur noch auf 130.000 Zuschauern, bewegte sich mitaber ebenfalls im grünen Bereich. Als sich Köln und Berlin in dergegenüberstanden, ging der Marktanteil jedoch aufzurück. Am Abend lief's dank der Darts-WM wieder besser: Hier wurden 370.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 2,5 Prozent erreicht.



Was noch zu sagen wäre...

Spitzen-Quoten fürhaben am Nachmittag diegesehen und den Marktanteil auf hervorragendegetrieben. Schon am Vormittag hatteneingeschaltet, um dendie Daumen zu drücken. Auch hier lag der Marktanteil bei mehr als 27 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchten die beiden Live-Übertragung ebenfalls starke Werte von 15,9 und 16,6 Prozent.lockte im Anschluss nochvor den Fernseher und auch beim Viererbob waren noch immer drei Millionen dabei.verbuchte indes mit dem Skispringen aus Winterberg nochund einen Marktanteil von 1,2 Prozent.

