3. Liga auf Rekordkurs, Football und Skispringen räumen ab

ProSieben und ProSieben Maxx haben am Wochenende starke Quoten mit ihren Football-Übertragungen erzielt. Die Vierschanzentournee kam bei ZDF und Eurosport sogar auf über sieben Millionen Zuschauer. Zudem befindet sich die 3. Liga auf Rekordkurs.



Diebefindet sich nach der Hinrunde auf Rekordkurs. Nach Angaben desströmten mehr alszu den 190 Partien in die Stadien und damit im Schnitt 8.185 Fans pro Spiel. Hält diese Entwicklung an, könnte am Saisonende erstmals die Marke von drei Millionen Zuschauern geknackt werden. Zu verdanken hat die 3. Liga dem Boom vor allem den "Neulingen": Dieführen mit 23.352 beziehungsweise 17.080 Besuchern die Hitliste an, dahinter folgt der TSV 1860 München mit 15.000 Zuschauern pro Spiel.



Sport in Zahlen

Überraschung in derwird doch nicht neue Chefin der englischen Fußball-Liga. Die 51-Jährige erklärte dem "Nominations Committee", dass sie nicht dieantreten wird, der zum Jahresende nach fast 20 Jahren zurücktrat. Die Hintergründe für den Schritt waren zunächst nicht zu erfahren. Klar ist dafür, dass Dinnage nun beibleiben wird. Wer nun an die Spitze der Premier League rücken wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar.



sorgt beifür starke Quoten: Die NFL-Playoffs sind am Wochenende mit neuen Playoft-Bestwerten gestartet - in der Spitze verbuchte der Sender am vergangenen Woche. So kam der knappe 16:15-Sieg des Titelverteidigers Philadelphia Eagles gegen die Chicago Bears am Sonntagabend im Schnitt auf sehr gute 14,5 Prozent Marktanteil, während der ersten Hälfte des Spiels waren mehr als eine Million Zuschauer dabei. Zuvor erreichte schon die Partie zwischen Los Angeles und Baltimore auf. Bereits am Samstagabend hatte das Spiel zwischen Houston und Indiana den Marktanteil nach Angaben des Senders in der Spitze aufgetrieben.



Was noch zu sagen wäre...

Diewar in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg für. Am Sonntag gab es sogar die höchste Reichweite seit vielen Jahren:waren im Schnitt beimim ZDF dabei, sodass der Marktanteil bei hervorragenden 27,0 Prozent lag. Im vergangenen Jahren hatten noch weniger als sechs Millionen eingeschaltet. Mehr Menschen lockten am Sonntag nur "Tatort" und "Tagesschau" vor den Fernseher. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 17,7 Prozent Marktanteil glänzend. Richtig gut sah es zudem füraus, wo das Springen ebenfalls zu sehen war: Mitverbuchte der Sender überzeugende 2,1 Prozent Marktanteil.

"Was die Pseudo-Journalisten angeht, die immer nur negativ über mich und meine Taten berichtet haben. Wenn ich etwas spende (denn man hat mir beigebracht, auch zu geben, wenn ich viel bekomme) - warum berichtet dann kein einziges großes nationales Medium davon?"

Bayern-Profi Franck Ribery teilt auch gegen die Presse aus



