RTL zeigt Europa League, Gratis-Pay-TV-Abo für Familien?

In der Diskussion um eine Free-TV-Rückkehr der Champions League hat Andreas Rettig vom 1. FC St. Pauli jetzt Gratis-Abos für kinderreiche Familien vorgeschlagen. Außerdem: RTL zeigt die Europa League und das iranische TV streicht ein Bundesliga-Spiel.



18.02.2019 - 11:40 Uhr von Alexander Krei 18.02.2019 - 11:40 Uhr

, hat sich verwundert über die Aussage vongezeigt, wonach diezurückkehren soll. "Diese Überlegungen setzen aber auch eine Abkehr von der Zielsetzung voraus, immerzu wollen", sagte er. Gleichzeitig äußerte Rettig eine andere Idee: "So wie wir sozialverträgliche Ticketpreise haben, sollten wir uns auch füreinsetzen. Hier könntenfür kinderreiche Familien ein erster Schritt sein", so der Fußball-Funktionär. Schwer vorstellbar jedoch, dass ein solches Vorhaben in naher Zukunft verwirklicht werden kann., Executive Vide President Sports & Advertising bei Sky Deutschland, erklärte zuvor in "Bild", es sei, Sky das derzeitige Ergebnis vorzuwerfen, schließlich hatte die UEFA zuvor erklärt, dass das meiste Geld gewinnt (DWDL.de berichtete)

Seit dieser Saison liegen diebekanntlich bei der, die die ersten Spiele der Saison bislang beim Männersender Nitro zeigte. Das soll sich jedoch im März ändern: Wie jetzt bekannt wurde, plantdie Ausstrahlung einesam Donnerstag, den 14. März. Welche Begegnung der Sender an diesem Abend zeigen wird, steht noch nicht fest, weil in dieser Woche zunächst die Rückspiele in der Runde der 32 besten Mannschaften ausgetragen wird. Als deutsche Vertreter sind nochmit dabei, die im Hinspiel jeweils Unentschieden spielten. An diesem Donnerstag überträgt Nitro das Rückspiel zwischen Shakhtar Donetsk und der Eintracht.

Dashat am Freitag kurzerhand diezwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München. Medienberichten zufolge soll der Einsatz vonder Grund dafür gewesen sein. Die strengen islamischen Vorschriften besagen, dass keine freizügig gekleideten Frauen im Fernsehen zu sehen sein dürfen - darunter fallen auch die, die Steinhaus im Stadion trug. Eine Zensierung sei nicht möglich gewesen, weil Steinhaus regelmäßig im Bild zu sehen gewesen ist.

Abschied:, bislang Head of Branded Content & Partnerships bei, wird den Sportsender zum Monatsende verlassen. Wie jetzt bekannt wurde, hat die 31-Jährige eine. Mit ihrem Unternehmen "Nicola Kiermeier - Frau Hood Communications" will sie fortan Strategieberatung in Digital- und Social-Media-Kommunikation sowie im Social-Marketing anbieten. Auf Twitter bedankte sich Kiermeier bereits vor einigen Tagen bei Sport1 "für das Vertrauen,einfach anzugehen".

Sport in Zahlen

Derbekommt ein neues Management-Team: Zum 1. April wird(Foto), bisher Leiter des internationalen Marketings und Vertriebs der dpa, die. Er bildet künftig ein Team mit, der Chief Operating Officer fungiert. Ziel sei es, den Bedürfnissen der Kunden im sich wandelnden Medienbereich noch besser gerecht zu werden, wie es heißt. Ergänzt wird das Team durch, dem neuen Manager der SID-Service- und Kommunikationstochter. "Rainer Finke wird all seine Erfahrungen einbringen, umzu erobern und den SID besser an die Herausforderungen der Zukunft anzupassen", sagte, zu der der SID gehört.

Wer am aktuellen Bundesliga-Spieltag die Spiele von Bayern München und Borussia Dortmund sehen will, wird nicht bei Sky fündig werden - durch die Anstoßzeiten am Freitag und Montag sind diese Partien ausschließlich im Pay-TV-Angebot von Eurosport zu sehen. Dashat am Samstag dann auch fürgesorgt: Nurentschieden sich am Samstag für Einzelspiele oder Konferenz. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen hatten noch über eine Million mehr eingeschaltet. Der Marktanteil lag dennoch beiin der Zielgruppe. Mäßiges Interesse bestand zudem am Sonntag am Spiel zwischen, dasbei Sky sahen. Der Marktanteil lag bei den 14- bis 49-Jährigen bei überschaubaren 2,7 Prozent.

Was noch zu sagen wäre...

Durch die Zeitverschiebung hat dasam vergangenen Wochenende einigeausgestrahlt. Mit den Quoten kann man zufrieden sein: Dieerreichte am Sonntag ab kurz nach 22:00 Uhr im Schnittund einen Marktanteil von 15,8 Prozent. Am Vorabend hatte diesogarvor den Fernseher gelockt und den Marktanteil auf 18,5 Prozent getrieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Live-Übertragung aus dem amerikanischen Soldier Hollow im Schnitt 10,6 Prozent Marktanteil. Gefragt war zuvor schon dasschalteten hier ein und trieben den Marktanteil auf 20,9 Prozent, dieerreichten danach noch

"Die Konzentration ist nicht gestört, wenn mir jemand die Haare schneidet."

Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, über die Kritik an BVB-Spielern, die sich am Abend vor dem Tottenham-Spiel einen Friseur aufs ins Hotel kommen ließen

