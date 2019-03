Mega-Start für Formel 1 bei Sky, Servus TV zeigt Tennis

© TVNOW / Lukas Gorys

Mit mehr als zehn Prozent Marktanteil hat die Formel 1 am Wochenende ein fulminantes Comeback bei Sky hingelegt, das RTL spürbar geschadet hat. Außerdem: RTL setzt erneut auf die Europa League und Servus TV zeigt Tennis.



Mit fast fünf Millionen Zuschauern feiertein der vergangenen Woche einen schönen Quoten-Erfolg beim. Inzwischen steht fest, dass der Kölner Sender auch die beidendes Bundesligisten gegen Benfica Lissabon zeigen wird: Das Hinspiel findet amstatt, eine Woche später treffen beide Mannschaften in Frankfurt erneut aufeinander. Die ersten Spiele der Europa-League-Saison hatte noch der Spartensender Nitro übertragen. Die Eintracht ist einzige deutsche Mannschaft, die noch in einem europäischen Vereinswettbewerb vertreten ist, nachdem sich der FC Bayern und Schalke 04 gerade aus der Champions League verabschiedeten.

Eigentlich liegen die Übertragungsrechte an der, doch in Österreich ist jetzt auchan Bord. Der Free-TV-Sender hat mit Sky einevereinbart, die insgesamt 15 Spiele umfasst. Der Fokus soll auf denliegen. "Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit Sky und darüber, dass wir den Fans in Österreich erneut Spitzentennis mit Dominic Thiem bieten können. Wir werden Österreichs Nummer eins auf dem Weg zu seinem nächsten großen Turnier in Paris exklusiv im Free-TV begleiten", sagte: "Die Stärkung der Partnerschaft zwischen Sky und Servus TV ist im Sinne des Sports und der österreichischen Sport-Fans. Die Zuseher bekommen durch die weitere Verbreiterung der Sky-Medien-Allianz mit Free-TV-Partnern."

Dasblickt auch dank derauf einen erfolgreichen Jahresstart. "Wir können sagen, dass sich Handball-Turniere inzwischen alsetabliert haben", sagte Werbefernsehen-Chef Hans-Joachim Strauch gegenüber "new business" . Daneben sei Wintersport vor allem wegen derfür Werbetreibende interessant, "weil die wenigen Spots in den natürlichen Programmablauf eingebettet" seien. Durch die Sportübertragen fänden vor allem Kunden den Weg ins ZDF-Programm, die sonst normalerweise nicht im Regelprogramm Werbezeit einkaufen würden.

Nach einem Jahr Pause hat sich diemit Rekord-Quoten beizurückgemeldet.stellten sich am Sonntagmorgen den Wecker, um die Übertragung im Pay-TV zu sehen - damit sei es der stärkster Saisonstart aller Zeit gewesen, hieß es. Besonders erstaunlich: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verbuchte Sky mitsogar einen zweistelligen Marktanteil.musste hingegen durch die neue alte Konkurrenz Verluste hinnehmen und erreichte mitfast eine Million Zuschauer weniger als noch 2018. Damals war das Rennen aber auch eine Stunde später zu sehen. In der Zielgruppe ging der Marktanteil von 35,4 auf 28,4 Prozent zurück.

Für starke Pay-TV-Quoten sorgte aber auch einmal mehr die: Einzelspiele und Konferenz verbuchten am Samstag beiim Schnittsowie starke 16,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Und auch zwei weitere Partien knackten die Millionen-Marke: So erreichte der spätegegen Hertha BSC im Schnitt, einen Tag später sahen sogardas Tor-Festival der. Noch höhere Reichweiten waren indes im Free-TV mit Wintersport zu holen, allen voran mit der, die demam Sonntagnachmittagbescherte. Nur "Tagesschau" und "Tatort" erreichten noch mehr Menschen.